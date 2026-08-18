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Óscar Arriola se queda como jefe de la PNP y ministro destaca su gestión: “El año pasado había 500 muertos más”

El ministro del Interior, César Astudillo, respaldó la continuidad del comandante general de la PNP y atribuyó su permanencia a los resultados obtenidos frente a la criminalidad

El ministro del Interior, César Astudillo, respaldó la continuidad del comandante general de la PNP y atribuyó su permanencia a los resultados obtenidos frente a la criminalidad
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El ministro del Interior, César Astudillo, confirmó este martes que Óscar Arriola continuará como jefe de la Policía Nacional (PNP), al igual que los demás generales que permanecen en sus cargos desde el inicio de la actual gestión.

“Mientras sigamos trabajando y sigamos teniendo resultados, van a continuar”, declaró en una conferencia de prensa en la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), donde presentó resultados de las operaciones contra la criminalidad.

Astudillo explicó que la continuidad de la cúpula policial responde a los “resultados” obtenidos en la lucha contra el delito, y destacó el trabajo de inteligencia para anticipar las acciones de las organizaciones criminales.

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“Este vector de inteligencia nos está dando muy buenos resultados”, afirmó, pese a la crisis que atraviesa el transporte público de Lima y Callao por las extorsiones y el cobro de cupos a empresas de autobuses y combis por parte de bandas de sicarios, una violencia que ha dejado decenas de conductores y trabajadores asesinados pese a las medidas gubernamentales.

El ministro reconoció que, aunque los hechos violentos continúan, la tendencia de los homicidios es descendente. “No es que yo quiera ser triunfalista, pero la tendencia que tenemos es a bajar. Y los números no engañan. El año pasado, a estas alturas, había 500 muertos más”, afirmó.

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PNP garantiza derecho a protestar pero advierte acción contra quienes se infiltran para desestabilizar. (Foto: X/@PNP)
Astudillo justificó la permanencia de Arriola y de los demás generales por los resultados obtenidos en la lucha contra la criminalidad

Remarcó que cada muerte constituye una pérdida que no debe generar satisfacción, aunque destacó la desarticulación de organizaciones criminales mediante operaciones de inteligencia que permiten actuar antes de que concreten sus acciones. “Incursionar con inteligencia en esas bandas criminales es un trabajo arduo”, manifestó.

Según explicó, el Ejecutivo prevé reforzar estas labores con mayor despliegue y tecnología. Parte de los nuevos recursos procede de distintas instituciones, mientras que la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y las Fuerzas Armadas colaboran con las operaciones.

“Hay tecnología que ya está viniendo, (...) que estamos sacando de otros sitios, que nos está apoyando la DINI, que nos están apoyando las fuerzas armadas y la estamos empleando en esto, lo que antes no se hacía”, sostuvo.

Astudillo anunció, además, una reevaluación de los planes de seguridad junto con los generales de la PNP para identificar ajustes y fortalecer las estrategias en marcha. “Obviamente, esto no es perfecto, queremos mejorar”, afirmó.

Keiko Fujimori
El ministro defendió la estrategia de inteligencia policial y aseguró que los homicidios muestran una tendencia descendente: “El año pasado, a estas alturas, había 500 muertos más”

Insistió en que existe una línea de trabajo común con la cúpula policial y descartó que esté pendiente una decisión sobre la continuidad de sus integrantes. “No paramos. Mañana, tarde, noche, madrugada, todos los días, y dejando lo mejor de nosotros”, afirmó.

Finalmente, informó que las propuestas de facultades solicitadas por el Ejecutivo ya están en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y que el gabinete acudirá este jueves 20 al Congreso para explicarlas y responder a los parlamentarios.

La semana pasada, la presidenta Keiko Fujimori evitó confirmar la continuidad de Arriola al frente de la institución y señaló que la decisión dependería finalmente de Astudillo, con quien mantiene “comunicación constante”.

“Hemos visto que hay ya resultados y es por eso que hemos ido a una comisaría a premiar y reconocer los gestos de valentía de algunos efectivos”, dijo en ese momento.

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