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Magaly Medina se burla del comunicado de Janet Barboza por Teletón y Ethel Pozo: “Tú eres la última rueda del coche”

La periodista se refirió al mensaje que compartió la conductora de América Hoy luego de que Ethel Pozo revelara que la retiraron de Teletón por sus excompañeros de programa

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La controversia generada por Magaly Medina tras opinar sobre el comunicado de Janet Barboza ha acaparado la atención en el entorno televisivo. La conductora de “Magaly TV La Firme” criticó de manera frontal a Barboza luego de que esta última publicara un mensaje en sus redes negando cualquier participación en la salida de Ethel Pozo de la Teletón 2026. Medina calificó como innecesario el pronunciamiento y puso en duda la relevancia de Barboza en las decisiones del evento benéfico.

Según lo expuesto en su programa, Medina sostuvo: “Como digo, siempre hay angurrientos, siempre hay angurrientas y siempre hay desubicados. En todo esto la mona con metralleta saca su comunicado. ¿Y a quién le importa su comunicado? ¿Quién le dijo: ‘Tú tienes vela en este entierro’? Es que ya se cree importante. ¿Para qué puso el comunicado?”. Para la periodista, la publicación solo sirvió para alimentar una polémica en la que Barboza no tendría mayor injerencia.

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El episodio se desencadenó luego de que Ethel Pozo afirmara públicamente que fue retirada de la Teletón por decisión de sus excompañeros de “América Hoy”. Ante la ola de comentarios, Janet Barboza decidió explicar su postura y desligarse de la controversia, lo que motivó la reacción de Magaly Medina.

Imagen dividida. A la izquierda, mujer de cabello rojizo con blusa negra en plató de televisión. A la derecha, mujer con vestido dorado en exteriores
Magaly Medina, en un plató de televisión, y Janet Barboza, en exteriores nocturnos, en una imagen sobre la burla de Medina al comunicado de Barboza por Teletón.

La conductora de “Magaly TV La Firme” profundizó en su crítica y señaló que, en su opinión, Barboza intentó atribuirse un protagonismo que no le corresponde.

“Que no ha participado en ninguna conversación ‘porque nadie me ha consultado sobre ello’. O sea, que ella dice que no tiene capacidad de veto, eso ya lo sabemos. No necesitas decirlo. Tú toda la vida ha sido una tapahuecos nada más. O sea, ¿quién te va a consultar a ti algo?”, manifestó Magaly, enfatizando su postura sobre el rol de la presentadora.

A lo largo de la emisión, Medina insistió en que el comunicado de Barboza carecía de pertinencia y solo buscaba colocarla en el centro de un conflicto ajeno. “Ay, yo no he sido partícipe en ninguna. No, tú eres la última rueda del coche. Por Dios. Ay, quiten ese comunicado de desubicados. Ay, la gente, hablando de egos, hay gente que tiene ego sin tener por qué. Eso hay que tratárselo. En terapia a esos les va muy bien”, sentenció durante su intervención.

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Dos mujeres en pantalla dividida; una mujer pelirroja habla en un set de televisión y otra mujer posa junto a un texto de redes sociales
Magaly Medina, desde un set de televisión, comenta el comunicado de Janet Barboza, visible en una captura de pantalla, sobre su no participación en la Teletón.

El comunicado de Janet Barboza

En respuesta a las especulaciones, Janet Barboza optó por compartir en sus plataformas digitales un comunicado donde aseguró que no tuvo incidencia en la decisión sobre la participación de Ethel Pozo en la Teletón. La presentadora de “América Hoy” aclaró que no realizó gestiones para excluir a ningún invitado del evento solidario.

En su mensaje, Barboza subrayó: “Yo no he pedido, sugerido ni gestionado que ninguna persona sea retirada o deje de participar en la Teletón. Nunca he solicitado que se vete o excluya a nadie de un espacio de trabajo o de un evento, y tampoco tengo el poder ni la facultad para tomar decisiones de esa naturaleza”.

La comunicadora fue enfática al precisar que no formó parte de ningún encuentro ni conversación relacionada con la nómina de participantes. “No he participado en ninguna conversación, reunión, coordinación o decisión relacionada con la invitación, participación o eventual exclusión de persona alguna de la Teletón. Nadie me ha consultado sobre ello y yo tampoco he expresado ninguna solicitud al respecto”, puntualizó.
Texto blanco con declaración de Janet Barboza sobre su no injerencia en la participación de otras personas en la Teletón, sobre fondo oscuro
La presentadora Janet Barboza publica un comunicado en el que niega haber solicitado la exclusión de cualquier persona, incluyendo a Ethel Pozo, de la Teletón.

Barboza incluso mencionó que su presencia en la edición 2026 de la Teletón todavía no estaba garantizada. “A la fecha ni siquiera tengo confirmada mi propia participación en la Teletón. Por ello, atribuirme directa o indirectamente una decisión sobre la participación de otra persona no corresponde a la realidad”, declaró en su publicación.

La conductora también remarcó que la responsabilidad sobre quiénes integran el evento recae en los organizadores. Explicó que cualquier determinación corresponde únicamente a la institución a cargo y que no se debe atribuir a terceros.

Añadió que, aunque puedan existir diferencias personales o profesionales, jamás permitiría que esto afecte una causa social. “La Teletón está por encima de cualquier conflicto personal y merece que el centro de atención sean los niños y las familias que necesitan nuestro apoyo”, finalizó.

La discusión surgida tras la salida de Ethel Pozo de la Teletón, sumada a los pronunciamientos de figuras televisivas, ha generado un intenso debate en redes sociales y medios, donde la transparencia y los roles de los presentadores en este tipo de eventos se colocan bajo el escrutinio público.

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