¿Quién es Alonso Grimaldo, el joven con el que la novia de Curwen, Carla Campos-Salazar, fue captada en discoteca?

Alonso Grimaldo se presenta sentado en un sofá, contrapuesto a una toma de discoteca que identifica a Carla Campos-Salazar, novia de Curwen.

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Durante la noche del 17 de agosto, Magaly TV La Firme difundió imágenes que generaron revuelo en redes sociales y en el entorno mediático peruano. Carla Campos-Salazar, pareja del periodista Curwen, fue captada bailando muy cerca de un joven identificado como Alonso Grimaldo en una discoteca. El episodio ha puesto el foco sobre la figura de Grimaldo, hasta ahora desconocido para muchos, y ha dado pie a preguntas sobre su trayectoria y el contexto de su aparición junto a Campos-Salazar.

Las imágenes, grabadas en un local nocturno, muestran a Carla Campos-Salazar y Alonso Grimaldo en una actitud de confianza y cercanía. El video rápidamente se viralizó y abrió paso a especulaciones en torno a la relación entre ambos y al impacto en la vida personal y profesional de los involucrados. El interés no solo se centra en el hecho puntual, sino también en la identidad de Grimaldo y su recorrido profesional.

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El programa 'Magaly TV, la firme' presenta imágenes exclusivas de la novia del youtuber Curwen, Carla, en situaciones muy cariñosas con otro hombre en una discoteca de Miraflores, a pesar de estar comprometida. ATV/ Magaly TV La Firme.

El perfil de Alonso Grimaldo: trayectoria y presencia en el mundo tecnológico

Alonso Grimaldo es un ingeniero especializado en inteligencia artificial con más de siete años de experiencia en la digitalización de procesos y negocios. Nacido en Perú, Grimaldo reside en Argentina desde hace cuatro años, donde ha impulsado proyectos tecnológicos de alto impacto, principalmente orientados a la transformación digital mediante soluciones de inteligencia artificial.

En sus redes sociales y perfiles profesionales, se describe como Head of AI y parte del equipo fundador de 021, además de ser fundador de LaTech y ex CTO de VICI, una startup adquirida por Tiendanube.

El perfil de LinkedIn de Alonso Grimaldo presenta su experiencia laboral como ingeniero de inteligencia artificial y fundador de LaTech, además de su formación académica en la Universidad París-Sorbonne.

A lo largo de su carrera, Grimaldo ha liderado equipos de desarrollo en la creación de soluciones inteligentes para sectores de ventas y comercio digital, implementando herramientas como ERPs, CRMs y aplicaciones de IA personalizadas. Su experiencia internacional incluye periodos de residencia y estudio en Francia y Alemania, lo que le ha permitido adquirir una visión global sobre la innovación tecnológica.

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En su página web personal, Grimaldo afirma: “Diseño workflows donde los agentes iteran, prueban y se corrigen solos”, en referencia a su trabajo con modelos de lenguaje y agentes de IA. Además, destaca su rol como impulsor de la transformación digital y creador de herramientas disruptivas para el futuro de los negocios.

Alonso Grimaldo, un ingeniero de IA peruano con experiencia en digitalización de negocios y desarrollo de productos con agentes, presenta su perfil profesional en su sitio web.

Grimaldo también mantiene actividad pública en redes como X y LinkedIn, donde comparte avances de sus proyectos y experiencias profesionales. En su cuenta de X, se presenta como “Especialista en IA Nerd” y menciona su reciente incorporación como fundador y jefe de IA en 021, así como su paso por LaTech y VICI.

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El episodio en la discoteca ha llevado a que el nombre de Grimaldo gane notoriedad más allá del ámbito tecnológico. La difusión de las imágenes ha generado debate sobre los límites de la vida privada de los protagonistas y las repercusiones mediáticas de estos eventos. Hasta el momento, ni Grimaldo ni Campos-Salazar han emitido declaraciones públicas sobre el contenido del video filtrado ni sobre la naturaleza de su relación.

Alonso Grimaldo se encuentra en un restaurante al aire libre con mesas y otros comensales, según se observa en la imagen.

El caso ha motivado comentarios en distintos espacios digitales y ha reavivado el debate sobre la exposición de figuras públicas y las implicancias de los contenidos difundidos en programas de espectáculos. Mientras tanto, la atención permanece puesta tanto en la respuesta de los involucrados como en el desarrollo de sus trayectorias personales y profesionales.

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