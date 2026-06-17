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Ghana vs Panamá EN VIVO: minuto a minuto del partido del Grupo L en el Mundial 2026

En el cierre de actividades del Grupo L, los canaleros se medirán ante las estrellas negras en búsqueda de los primeros puntos de la fase inicial del torneo

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Ghana y Panamá se enfrentan en la Copa Mundial 2026 como parte de las actividades del Grupo L (Fotos: REUTERS)
Ghana y Panamá se enfrentan en la Copa Mundial 2026 como parte de las actividades del Grupo L (Fotos: REUTERS)

Una semana después de que inició la Copa Mundial 2026, llega el turno del Grupo L de continuar con las actividades de la primera fase y cerrar los primeros puntos. La selección de Ghana se enfrentará a Panamá en un duelo que promete anotaciones, aunque los partidos que pronosticaban ser abultados en el marcador, los primeros juegos del Mundial 2026 han regalado algunas sorpresas.

En la previa del juego, Thomas Christiansen, entrenador de Panamá, dejó en claro que no hay “ningún partido fácil”, y en rueda de prensa pidió no minimizar a cualquier rival que se presenta en esta justa mundialista.

Para su quinta aparición en Copas del Mundo, el conjunto de Las Estrellas Negras buscarán empezar con el pie derecho su aparición en el Mundial 2026. El Estadio Toronto se alista para continuar con la fiesta mundialista repartida en tres países sedes.

Sigue el minuto a minuto de Infobae y no te pierdas las actualizaciones más importantes del juego:

En pocas líneas:

01:56 hsHoy

Posibles alineaciones

Ghana: Lawrence Ati-Zigi, Gideon Mensah, Jonas Adjetey, Jerome Opoku, Marvin Senaya, Thomas Partey, Abdul Fatawu Issahaku, Elisha Owusu, Prince Kwabena Adu, Jordan Ayew, Kamaldeen Sulemana.

Panamá: Orlando Mosquera, José Córdova, Carlos Harvey, Michael Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, César Blackman, Édgar Bárcenas, Ismael Díaz, José Luis Rodríguez Francis, Cecilio Waterman

Transmisión y horarios

Será el miércoles 17 de junio la fecha programada del partido, y estos son los horarios para los diferentes países:

  • México CDMX, Panamá: 17:00 horas
  • Colombia, Perú, Ecuador: 18:00 horas
  • Estados Unidos (ET): 19:00 horas
  • Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil: 20:00 horas
09:10 hsHoy

Así llegó la Selección de Panamá aToronto para su debut en el Mundial 2026 ante Ghana

La Marea Roja armó una fiesta masiva para impulsar al conjunto de Christiansen antes del choque del 17 de junio

Los canaleros se alistan para el duelo frente a Ghana en el Estadio de Toronto, que abrirá un calendario exigente que seguirá con Croacia el 23 de junio e Inglaterra el 27. (X/ @fepafut)
Los canaleros se alistan para el duelo frente a Ghana en el Estadio de Toronto, que abrirá un calendario exigente que seguirá con Croacia el 23 de junio e Inglaterra el 27. (X/ @fepafut)

La Selección de Panamá arribó a Toronto para su estreno en el Mundial 2026, rodeada por el entusiasmo de su afición y una inmensa expectativa generada tras semanas de preparación.

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09:05 hsHoy

Partidos del Mundial 2026, hoy miércoles 17 de junio: fixture y horarios completos de la fecha

La jornada contempla el debut de tres de los equipos favoritos a llevarse la Copa del Mundo como Inglaterra, Croacia y Portugal, mientras que la selección Colombia volverá a estar presente en el certamen tras ocho años de ausencia

El balón oficial del Mundial 2026 reposa en el césped, flanqueado por banderas de Canadá vs. Bosnia y Herzegovina y Estados Unidos vs. Paraguay, ante estadios iluminados con fuegos artificiales en una noche inaugural - crédito VisualesIA
El balón oficial del Mundial 2026 reposa en el césped, flanqueado por banderas de Canadá vs. Bosnia y Herzegovina y Estados Unidos vs. Paraguay, ante estadios iluminados con fuegos artificiales en una noche inaugural - crédito VisualesIA

El Mundial de 2026 vivirá este miércoles 17 de junio los cuatro partidos correspondientes a los Grupos K y al L, entre los que se destaca el debut de la Selección de Portugal, uno de los equipos favoritos para llevarse la edición en Norteamérica.

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