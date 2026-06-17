Ghana vs Panamá EN VIVO: minuto a minuto del partido del Grupo L en el Mundial 2026

Una semana después de que inició la Copa Mundial 2026, llega el turno del Grupo L de continuar con las actividades de la primera fase y cerrar los primeros puntos. La selección de Ghana se enfrentará a Panamá en un duelo que promete anotaciones, aunque los partidos que pronosticaban ser abultados en el marcador, los primeros juegos del Mundial 2026 han regalado algunas sorpresas.
En la previa del juego, Thomas Christiansen, entrenador de Panamá, dejó en claro que no hay “ningún partido fácil”, y en rueda de prensa pidió no minimizar a cualquier rival que se presenta en esta justa mundialista.
Para su quinta aparición en Copas del Mundo, el conjunto de Las Estrellas Negras buscarán empezar con el pie derecho su aparición en el Mundial 2026. El Estadio Toronto se alista para continuar con la fiesta mundialista repartida en tres países sedes.
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En pocas líneas:
Posibles alineaciones
Ghana: Lawrence Ati-Zigi, Gideon Mensah, Jonas Adjetey, Jerome Opoku, Marvin Senaya, Thomas Partey, Abdul Fatawu Issahaku, Elisha Owusu, Prince Kwabena Adu, Jordan Ayew, Kamaldeen Sulemana.
Panamá: Orlando Mosquera, José Córdova, Carlos Harvey, Michael Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, César Blackman, Édgar Bárcenas, Ismael Díaz, José Luis Rodríguez Francis, Cecilio Waterman
Transmisión y horarios
Será el miércoles 17 de junio la fecha programada del partido, y estos son los horarios para los diferentes países:
- México CDMX, Panamá: 17:00 horas
- Colombia, Perú, Ecuador: 18:00 horas
- Estados Unidos (ET): 19:00 horas
- Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil: 20:00 horas
La Selección de Panamá arribó a Toronto para su estreno en el Mundial 2026, rodeada por el entusiasmo de su afición y una inmensa expectativa generada tras semanas de preparación.
El Mundial de 2026 vivirá este miércoles 17 de junio los cuatro partidos correspondientes a los Grupos K y al L, entre los que se destaca el debut de la Selección de Portugal, uno de los equipos favoritos para llevarse la edición en Norteamérica.