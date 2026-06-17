Ghana vs Panamá EN VIVO: minuto a minuto del partido del Grupo L en el Mundial 2026

Ghana y Panamá se enfrentan en la Copa Mundial 2026 como parte de las actividades del Grupo L (Fotos: REUTERS)

Una semana después de que inició la Copa Mundial 2026, llega el turno del Grupo L de continuar con las actividades de la primera fase y cerrar los primeros puntos. La selección de Ghana se enfrentará a Panamá en un duelo que promete anotaciones, aunque los partidos que pronosticaban ser abultados en el marcador, los primeros juegos del Mundial 2026 han regalado algunas sorpresas.

En la previa del juego, Thomas Christiansen, entrenador de Panamá, dejó en claro que no hay “ningún partido fácil”, y en rueda de prensa pidió no minimizar a cualquier rival que se presenta en esta justa mundialista.

Para su quinta aparición en Copas del Mundo, el conjunto de Las Estrellas Negras buscarán empezar con el pie derecho su aparición en el Mundial 2026. El Estadio Toronto se alista para continuar con la fiesta mundialista repartida en tres países sedes.

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