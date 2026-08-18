Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Sport Boys no sale de los problemas: FPF vuelve a restarle puntos en la tabla acumulada de la Liga 1 2026

El cuadro chalaco recibió una nueva sanción de la Comisión de Licencias por incumplimientos de pago y vuelve a complicar sus objetivos de la temporada por temas administrativos

FPF vuelve a restarle puntos a Sport Boys en la tabla acumulada de la Liga 1 2026.
FPF vuelve a restarle puntos a Sport Boys en la tabla acumulada de la Liga 1 2026. Crédito: Prensa SBA
Guardar

Sport Boys vuelve a recibir una noticia negativa fuera de las canchas. El cuadro chalaco fue nuevamente sancionado por la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) debido a incumplimientos relacionados con pagos pendientes a futbolistas. La medida llega en un momento importante de la temporada y termina afectando nuevamente su posición en la tabla acumulada de la Liga 1 2026.

El conjunto rosado atraviesa así un nuevo episodio administrativo que complica sus objetivos deportivos. La ‘misilera’ busca alejarse de cualquier escenario comprometedor en el acumulado y, al mismo tiempo, mantener la ilusión de acercarse a una clasificación internacional en una temporada especial para la institución, que se encuentra a un año de celebrar su centenario.

PUBLICIDAD

La situación fue dada a conocer luego de un pronunciamiento oficial de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP), que cuestionó públicamente los incumplimientos de la actual administración del club chalaco encabezada por Martín Noriega Linch.

“La Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú expresa Su absoluto rechazo ante los reiterados incumplimientos de la Administración actual del club Sport Boys Association. Las deudas pendientes corresponden a futbolistas que representaron al club en años anteriores y continúan esperando el pago por su trabajo”, colocaron.

Comunicado de la SAFAP sobre los incumplimientos de Sport Boys.
Comunicado de la SAFAP sobre los incumplimientos de Sport Boys.

El gremio señaló que existen compromisos pendientes de pago y cuestionó que, pese a las facilidades que se habrían concedido para que la institución pueda cumplir con sus obligaciones, actualmente hay tres cuotas vencidas y pendientes de pago.

PUBLICIDAD

Un club con la historia de Sport Boys no merece que terceros perjudiquen su prestigio, su institucionalidad y su futuro. Incumplir acuerdos asumidos formalmente no es un retraso administrativo: es faltar a la palabra y vulnerar los derechos de los futbolistas. Desde SAFAP exigimos a la administración del Sport Boys Association la regularización inmediata de estas obligaciones”, agregaron.

Sport Boys ya había perdido puntos en julio

El castigo recibido ahora por Sport Boys no es un hecho aislado. El conjunto chalaco ya había sido sancionado durante la presente temporada por la Comisión de Licencias de la FPF. A mediados de julio de 2026, el organismo determinó la resta de dos puntos al cuadro rosado en la tabla acumulada, antes del inicio del Torneo Clausura.

En aquella ocasión, la sanción estuvo relacionada con el incumplimiento de pagos dentro de los plazos establecidos, así como con la falta de presentación de la documentación requerida sobre determinadas obligaciones vencidas. El descuento significó un duro golpe para las aspiraciones deportivas de un equipo que necesitaba sumar para escalar posiciones en el acumulado.

Ahora, pocas semanas después, Sport Boys vuelve a quedar en el centro de la atención por un problema administrativo. La reiteración de este tipo de sanciones genera preocupación en el entorno del club, ya que los puntos perdidos fuera de la cancha terminan teniendo un impacto directo en la campaña del equipo.

El cuadro chalaco recibió una nueva sanción por incumplimientos de pago. (Video: Movistar Deportes)

FPF vuelve a castigar a Sport Boys

La nueva sanción contra Sport Boys terminó por hacerse efectiva. El periodista Gustavo Peralta informó que la Comisión de Licencias de la FPF concretó la nueva resta de puntos al cuadro chalaco, luego de los incumplimientos de pago que fueron advertidos horas antes por SAFAP.

Con esta medida, el club del Callao vuelve a sufrir un golpe que trasciende lo administrativo y repercute directamente en la tabla acumulada de la Liga 1 2026. El equipo tendrá que afrontar el tramo restante de la temporada con menos margen de error, mientras la administración busca solucionar las obligaciones económicas que originaron el castigo.

El escenario supone un doble desafío para el cuadro rosado: sumar dentro del campo y ordenar la situación fuera de él. Cada punto puede resultar determinante en la recta final del campeonato, por lo que nuevas sanciones podrían complicar todavía más sus objetivos.

Sport Boys necesita ahora encontrar estabilidad institucional para que los problemas administrativos no continúen condicionando su rendimiento deportivo. Con el centenario cada vez más cerca, la prioridad será corregir estos inconvenientes y permitir que el protagonismo vuelva a estar exclusivamente en lo que suceda dentro de la cancha.

Temas Relacionados

Sport BoysFPFLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cecilia Tait apoya candidatura de Perú y Chile para organizar el Mundial Sub 19 de vóley: “La FIVB va apostar por donde hay más hinchas”

La integrante del Comité Olímpico Internacional vio con buenos ojos que la alianza entre los dos países del pacífico salga airosa para ser sedes del campeonato internacional de la categoría

Cecilia Tait apoya candidatura de Perú y Chile para organizar el Mundial Sub 19 de vóley: “La FIVB va apostar por donde hay más hinchas”

Botafogo se aferra a un episodio heroico de remontada contra un oponente de altura para revertir la serie ante Cienciano en Copa Sudamericana 2026

El ‘fogao’, de los clubes más grandes y tradicionales del Brasileirao, se encuentra al borde de la eliminación tras ser humillado por el ‘papá’. Necesita seis goles para enmendar la plana. Hace dos años cumplió con esa misión en Libertadores

Botafogo se aferra a un episodio heroico de remontada contra un oponente de altura para revertir la serie ante Cienciano en Copa Sudamericana 2026

La contundente opinión de Nolberto Solano sobre jugar las próximas Eliminatorias en Cusco y Puno: “No asegura ningún punto”

El actual técnico de Pakistán y exentrenador de Universitario, rechazó la estrategia de la FPF de descentralizar las localías de Perú para las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030, citando el caso boliviano como prueba de que la altitud no garantiza resultados

La contundente opinión de Nolberto Solano sobre jugar las próximas Eliminatorias en Cusco y Puno: “No asegura ningún punto”

‘Loco’ Vargas lanzó ácida crítica contra la FPF sobre la ausencia de Renato Tapia en la selección peruana: “Hay un resentido”

El exfutbolista entabló un diálogo con Christian Cueva en donde abordaron la problemática del balompié nacional y hablaron de la no presencia del ‘Cabezón’ en la ‘bicolor’

‘Loco’ Vargas lanzó ácida crítica contra la FPF sobre la ausencia de Renato Tapia en la selección peruana: “Hay un resentido”

‘Loco’ Vargas afirma que no hay referentes en Universitario y apunta contra Yoshimar Yotún por empujar a Jairo Concha: “Le meto un cachetadón”

El exfutbolista comentó el incidente entre ‘Yoshi’ y ‘Jairoco’ ocurrido durante el empate reciente de la ‘U’ frente a Sporting Cristal en la Liga 1 2026

‘Loco’ Vargas afirma que no hay referentes en Universitario y apunta contra Yoshimar Yotún por empujar a Jairo Concha: “Le meto un cachetadón”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Senadora Martha Moyano se queja de que culpen a los fujimoristas “de todo, hasta de los huaicos”

Senadora Martha Moyano se queja de que culpen a los fujimoristas “de todo, hasta de los huaicos”

Óscar Arriola se queda como jefe de la PNP y ministro destaca su gestión: “El año pasado había 500 muertos más”

Alberto Beingolea responde a propuesta de trasladar el LUM a Justicia y defiende su sector: “Los museos son parte de Cultura”

César Hinostroza: PJ rechaza definitivamente su intento para ya no ser procesado por organización criminal con ley del Congreso

Ministro de Cultura afirma que Ley de Colegio de Artistas “tiene los días contados”

ENTRETENIMIENTO

Curwen reflexiona y reconoce infidelidad de su novia Carla Campos: “Me cegué, las imágenes son clarísimas”

Curwen reflexiona y reconoce infidelidad de su novia Carla Campos: “Me cegué, las imágenes son clarísimas”

Yvonne Frayssinet revela por qué 'Al fondo hay sitio' arrasa en el rating pese a las críticas tras 13 temporadas en pantalla

Asi fue la aparición Curwen en streaming ‘Habla Good’ tras el ampay de su novia Carla Campos

Magaly Medina se burla del comunicado de Janet Barboza por Teletón y Ethel Pozo: “Tú eres la última rueda del coche”

¿Quién es Alonso Grimaldo, el joven con el que la novia de Curwen, Carla Campos-Salazar, fue captada en discoteca?

DEPORTES

Cecilia Tait apoya candidatura de Perú y Chile para organizar el Mundial Sub 19 de vóley: “La FIVB va apostar por donde hay más hinchas”

Cecilia Tait apoya candidatura de Perú y Chile para organizar el Mundial Sub 19 de vóley: “La FIVB va apostar por donde hay más hinchas”

Botafogo se aferra a un episodio heroico de remontada contra un oponente de altura para revertir la serie ante Cienciano en Copa Sudamericana 2026

La contundente opinión de Nolberto Solano sobre jugar las próximas Eliminatorias en Cusco y Puno: “No asegura ningún punto”

‘Loco’ Vargas lanzó ácida crítica contra la FPF sobre la ausencia de Renato Tapia en la selección peruana: “Hay un resentido”

‘Loco’ Vargas afirma que no hay referentes en Universitario y apunta contra Yoshimar Yotún por empujar a Jairo Concha: “Le meto un cachetadón”