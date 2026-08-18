Sport Boys no sale de los problemas: FPF vuelve a restarle puntos en la tabla acumulada de la Liga 1 2026

FPF vuelve a restarle puntos a Sport Boys en la tabla acumulada de la Liga 1 2026. Crédito: Prensa SBA

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Sport Boys vuelve a recibir una noticia negativa fuera de las canchas. El cuadro chalaco fue nuevamente sancionado por la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) debido a incumplimientos relacionados con pagos pendientes a futbolistas. La medida llega en un momento importante de la temporada y termina afectando nuevamente su posición en la tabla acumulada de la Liga 1 2026.

El conjunto rosado atraviesa así un nuevo episodio administrativo que complica sus objetivos deportivos. La ‘misilera’ busca alejarse de cualquier escenario comprometedor en el acumulado y, al mismo tiempo, mantener la ilusión de acercarse a una clasificación internacional en una temporada especial para la institución, que se encuentra a un año de celebrar su centenario.

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La situación fue dada a conocer luego de un pronunciamiento oficial de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP), que cuestionó públicamente los incumplimientos de la actual administración del club chalaco encabezada por Martín Noriega Linch.

“La Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú expresa Su absoluto rechazo ante los reiterados incumplimientos de la Administración actual del club Sport Boys Association. Las deudas pendientes corresponden a futbolistas que representaron al club en años anteriores y continúan esperando el pago por su trabajo”, colocaron.

Comunicado de la SAFAP sobre los incumplimientos de Sport Boys.

El gremio señaló que existen compromisos pendientes de pago y cuestionó que, pese a las facilidades que se habrían concedido para que la institución pueda cumplir con sus obligaciones, actualmente hay tres cuotas vencidas y pendientes de pago.

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“Un club con la historia de Sport Boys no merece que terceros perjudiquen su prestigio, su institucionalidad y su futuro. Incumplir acuerdos asumidos formalmente no es un retraso administrativo: es faltar a la palabra y vulnerar los derechos de los futbolistas. Desde SAFAP exigimos a la administración del Sport Boys Association la regularización inmediata de estas obligaciones”, agregaron.

Sport Boys ya había perdido puntos en julio

El castigo recibido ahora por Sport Boys no es un hecho aislado. El conjunto chalaco ya había sido sancionado durante la presente temporada por la Comisión de Licencias de la FPF. A mediados de julio de 2026, el organismo determinó la resta de dos puntos al cuadro rosado en la tabla acumulada, antes del inicio del Torneo Clausura.

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En aquella ocasión, la sanción estuvo relacionada con el incumplimiento de pagos dentro de los plazos establecidos, así como con la falta de presentación de la documentación requerida sobre determinadas obligaciones vencidas. El descuento significó un duro golpe para las aspiraciones deportivas de un equipo que necesitaba sumar para escalar posiciones en el acumulado.

Ahora, pocas semanas después, Sport Boys vuelve a quedar en el centro de la atención por un problema administrativo. La reiteración de este tipo de sanciones genera preocupación en el entorno del club, ya que los puntos perdidos fuera de la cancha terminan teniendo un impacto directo en la campaña del equipo.

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El cuadro chalaco recibió una nueva sanción por incumplimientos de pago. (Video: Movistar Deportes)

FPF vuelve a castigar a Sport Boys

La nueva sanción contra Sport Boys terminó por hacerse efectiva. El periodista Gustavo Peralta informó que la Comisión de Licencias de la FPF concretó la nueva resta de puntos al cuadro chalaco, luego de los incumplimientos de pago que fueron advertidos horas antes por SAFAP.

Con esta medida, el club del Callao vuelve a sufrir un golpe que trasciende lo administrativo y repercute directamente en la tabla acumulada de la Liga 1 2026. El equipo tendrá que afrontar el tramo restante de la temporada con menos margen de error, mientras la administración busca solucionar las obligaciones económicas que originaron el castigo.

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El escenario supone un doble desafío para el cuadro rosado: sumar dentro del campo y ordenar la situación fuera de él. Cada punto puede resultar determinante en la recta final del campeonato, por lo que nuevas sanciones podrían complicar todavía más sus objetivos.

Sport Boys necesita ahora encontrar estabilidad institucional para que los problemas administrativos no continúen condicionando su rendimiento deportivo. Con el centenario cada vez más cerca, la prioridad será corregir estos inconvenientes y permitir que el protagonismo vuelva a estar exclusivamente en lo que suceda dentro de la cancha.