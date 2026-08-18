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DANA Aníbal deja tragedia en Arequipa: adulta mayor murió al intentar caminar por la Panamericana Sur bloqueada por huaicos

La adulta mayor viajaba con su esposo cuando los huaicos interrumpieron su recorrido. Ambos descendieron del bus para intentar superar el bloqueo

Una adulta mayor perdió la vida en el distrito de Atico, Arequipa, luego de intentar cruzar a pie un tramo de la Panamericana Sur cubierto de lodo y escombros. La mujer viajaba hacia Lima junto a su esposo cuando el bus en el que se trasladaban quedó varado por los huaicos asociados a las intensas lluvias. Fuente: Exitosa Noticias
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La emergencia provocada por los huaicos en Arequipa dejó su primera víctima mortal. Una adulta mayor perdió la vida luego de intentar atravesar un tramo de la Panamericana Sur cubierto de lodo, piedras y escombros, en el distrito de Atico, provincia de Caravelí. La mujer viajaba hacia Lima junto a su esposo cuando el bus interprovincial en el que se trasladaban quedó varado por el bloqueo de la carretera.

De acuerdo con información del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) y un reporte policial citado por RPP Noticias, la víctima fue identificada como María Jesús Rocha Parcana, quien tendría entre 65 y 68 años.

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El fallecimiento ocurre en medio de una emergencia que mantiene interrumpido el tránsito en un extenso tramo de la Panamericana Sur en Arequipa. Cientos de vehículos permanecen varados entre Ocoña y Atico, mientras Provías Nacional realiza trabajos para retirar el material acumulado y recuperar la transitabilidad de la vía.

Dos imágenes yuxtapuestas muestran un camino bloqueado por lodo, rocas y escombros. Se ven personas caminando y vehículos, incluyendo camiones, varados en el lugar
Personas y vehículos transitan por la Panamericana Sur en Atico, Arequipa, tras un huaico que interrumpió la carretera con lodo y escombros. (Composición: Infobae Perú)

Adulta mayor bajó del bus y caminaba por la vía bloqueada por huaico cuando perdió la vida

María Jesús Rocha Parcana viajaba desde Arequipa hacia Lima acompañada de su esposo, Carlos Espino Uribe, de 64 años. El bus interprovincial en el que ambos se trasladaban quedó detenido debido a los huaicos y derrumbes que cubrieron la carretera. Ante la interrupción del recorrido, la pareja descendió de la unidad para intentar continuar el viaje por sus propios medios.

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Según el reporte policial recogido por RPP, la mujer intentó atravesar un tramo de la carretera cubierto de lodo y escombros. Durante el trayecto sufrió un desvanecimiento y quedó sin recibir auxilio oportuno. Finalmente, perdió la vida en el lugar. Exitosa Noticias señaló que habría resbalado y caído entre el material arrastrado por el huaico.

El acceso hacia la zona permanece restringido debido a las condiciones de la carretera. El Ministerio Público informó que la Fiscalía Penal Corporativa de Caravelí coordinaba con la Policía Nacional para realizar el levantamiento del cuerpo, debido a que los fiscales no podían desplazarse directamente hasta el punto donde permanecía la víctima.

Una carretera cubierta de rocas y tierra con un autobús rojo y amarillo detenido en el fondo, junto a una ladera rocosa bajo un cielo nublado
Un autobús de pasajeros queda varado por un huaico que bloquea la Panamericana Sur en Arequipa, causando la interrupción del tránsito en la vía. (Diario El Pueblo)

Huaico bloquea 10 kilómetros de la Panamericana Sur y deja a cientos de vehículos varados

La muerte de la adulta mayor ocurre mientras la emergencia vial afecta un tramo de aproximadamente 10 kilómetros de la Panamericana Sur. El bloqueo se extiende entre los kilómetros 772 y 782, en el sector comprendido entre Ocoña, en la provincia de Camaná, y Atico, en Caravelí.

Uno de los puntos más afectados corresponde a Quebrada Onda o Quebrada Honda, cerca del kilómetro 772. También se reportó la presencia de huaicos en sectores como La Florida y La Planchada. Las intensas lluvias provocaron el desplazamiento de rocas, piedras y lodo sobre la vía, impidiendo el paso de buses, camiones y vehículos particulares.

El impacto también alcanza al transporte interprovincial. El secretario regional del Consejo Nacional de Transporte Urbano, Mario Lobón, señaló que alrededor de 400 buses permanecen varados en el tramo afectado. En Arequipa, además, unas 40 empresas que ofrecen servicios hacia Lima suspendieron la venta de pasajes ante la imposibilidad de garantizar el recorrido.

Cabina de camión blanca cubierta de barro y rocas, varada en un terreno lodoso con un hombre caminando hacia el agua en el fondo
Un camión varado por un huaico en el tramo de la Panamericana Sur entre Ático y Ocoña en Arequipa muestra el impacto de la DANA Aníbal. (Diario El Pueblo)

Provías trabaja para recuperar el tránsito mientras continúan las lluvias

Provías Nacional mantiene labores de limpieza para retirar el material acumulado en la carretera. La entidad informó que busca habilitar al menos un carril; sin embargo, el avance de los trabajos depende de las condiciones climáticas y de la seguridad para el ingreso de maquinaria a los sectores afectados.

La Policía Nacional también dispuso el cierre preventivo de la carretera desde el puente Ocoña. El objetivo es evitar que más vehículos ingresen al tramo bloqueado y queden atrapados. El personal policial coordina con los trabajadores del peaje para informar a los conductores sobre la situación de la vía.

El jefe zonal del SENAMHI, Guillermo Gutiérrez, explicó que las lluvias de moderada a fuerte intensidad están relacionadas con el calentamiento de las aguas del mar asociado al Niño Costero y la presencia de la DANA Aníbal, una masa de aire frío en altura. Ante este escenario, las autoridades recomiendan postergar los viajes por carretera hacia Arequipa, Tacna e Ilo hasta que se restablezca la transitabilidad y existan condiciones seguras para circular.

Vista de camiones detenidos en una carretera bloqueada por lodo, piedras y agua. Un hombre de pie mira hacia adelante. Una montaña rocosa se eleva a la derecha
Un huaico de lodo y piedras interrumpe la Panamericana Sur entre Ático y Ocoña, en Arequipa, dejando varios camiones varados. (Diario El Pueblo)

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