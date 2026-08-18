Juan Pablo Goicochea, delantero de Juan Pablo II, reveló la presión que sintió cuando estaba en Alianza Lima: “Es difícil”

El atacante contó que la expectativa de la hinchada no lo desbordó y que lo asumió como parte de su crecimiento, en un puesto donde suelen llegar refuerzos foráneos con demanda inmediata (Hablemos de MAX)

Guardar

El delantero Juan Pablo Goicochea, recién llegado al club Juan Pablo II, reconoció que vestir la camiseta de Alianza Lima implica una carga particular: la posición que ocupa suele cubrirse con refuerzos extranjeros a quienes se les reclaman resultados de inmediato.

Pese a ello, el atacante aseguró que nunca sintió ese peso como algo negativo. Lo leyó, en cambio, como una etapa dentro de su propia construcción futbolística.

Hoy, desde otra vereda, enfoca su energía en consolidarse, sumar minutos y acercarse a la convocatoria de la selección peruana, con la que ya mantiene contacto a través del cuerpo técnico del entrenador Meneses.

PUBLICIDAD

La presión blanquiazul vista desde adentro

Juan Pablo Goicochea explicó que la exigencia de jugar en Alianza Lima nunca lo desbordó y que entendió la competencia con delanteros extranjeros como parte de su proceso profesional. (Alianza Lima)

Cuando Ana Lucía Rodríguez, conductora del programa Hablemos de MAX, le recordó que la hinchada de Alianza Lima esperaba un gol cada vez que él pisaba el campo —alimentada por sus actuaciones en divisiones menores—, Goicochea fue directo: “Sinceramente no. Yo creo que era parte de un proceso.”

El delantero explicó que la naturaleza de su puesto en el esquema blanquiazul complica la continuidad de cualquier jugador formado en casa. “Jugar en Alianza es difícil. Normalmente la posición en la que yo juego te traen un delantero extranjero, te exigen resultados de momento”, señaló. Esa dinámica, lejos de hundirlo, lo obligó a madurar. “Nunca sentí esa presión. Obviamente mis ganas de jugar siempre estaban, yo quería jugar, pero nunca sentí esa presión. Yo creo que, si es que en algunas veces estuvo, la llevé bien, la manejé bien”, afirmó.

PUBLICIDAD

La declaración retrata a un futbolista que aprendió a separar el ruido externo de su trabajo diario. La expectativa del hincha, válida por su historial goleador en categorías formativas, no lo desbordó. La procesó, la guardó y siguió entrenando.

Un reencuentro en Chongoyape con sabor especial

El delantero de Juan Pablo II afrontará un partido especial ante Alianza Lima, su exclub, en una plaza que considera complicada por el calor y las condiciones que presentará el escenario de Chongoyape. (Juan Pablo II)

El próximo compromiso de Juan Pablo II ante Alianza Lima, programado en Chongoyape, tiene para Goicochea una carga sentimental inevitable. El atacante reconoció el afecto que le guarda al club que lo formó, pero fue enfático al marcar sus prioridades: “Le tengo un cariño especial, pero me considero un profesional. Entonces, vamos a ir a buscar los tres puntos”.

Consultado sobre qué representa ese partido a nivel personal, el delantero admitió que todavía no lo había procesado del todo. “La verdad va a ser un desafío lindo. Te soy sincero, todavía no lo pienso porque me estoy concentrado en el partido del fin de semana contra ADT”, aclaró. Aun así, anticipó que la plaza le resultará exigente por sus características climáticas y por el ambiente que genera el público local. “Va a ser una plaza complicada que me estoy intentando adaptar en partidos anteriores como para que no me cueste tanto”, dijo.

PUBLICIDAD

La posibilidad de disputar el encuentro en Trujillo se barajó en algún momento, pero finalmente Chongoyape será el escenario. El calor particular de esa ciudad, mencionado por el propio jugador, suma una variable más a un duelo que, por historia y contexto, ya tiene suficientes ingredientes.

Selección en el horizonte y Matías Succar como espejo

Goicochea tiene a la selección peruana entre sus objetivos y destacó a Matías Succar como ejemplo de perseverancia, mientras busca sumar partidos, goles y asistencias para ganarse una oportunidad en la Bicolor. (Selección Peruana)

Más allá de su situación en el club plano, Goicochea tiene un objetivo mayor en el radar: la selección peruana. Con los amistosos próximos en el calendario, el atacante confirmó que ya existe comunicación con el cuerpo técnico. “Sí, siempre. Yo estoy trabajando para eso”, respondió cuando le preguntaron si pensaba en la Bicolor. El entrenador Meneses, según se precisó durante la entrevista, realiza un seguimiento físico, futbolístico y de métricas para evaluar su rendimiento. “Exacto, el seguimiento físico, sí”, ratificó el jugador.

PUBLICIDAD

Para sostener esa aspiración, Goicochea se apoya en una convicción que repite como mantra: la perseverancia como único camino real en el fútbol. “El fútbol para mí es fracaso, fracaso, fracaso, éxito, fracaso, fracaso, fracaso, éxito. Siempre hay que seguir trabajando porque en algún momento va a llegar”, sostuvo.

En ese esquema mental, el delantero Matías Succar ocupa un lugar central. Gustavo Peralta, también presente en Hablemos de MAX, lo puso como ejemplo de resistencia tras su destacada actuación ante Botafogo en Brasil. Goicochea no dudó en respaldarlo: “Mati es mi amigo y yo lo he seguido desde chiquito. Siempre conversamos, lo felicito, él me felicita. En los malos momentos también estamos ahí. Para mí Mati es un claro ejemplo.”

PUBLICIDAD

El propio Goicochea reconoció que su historial en primera división no es extenso. “Yo no soy un jugador que tenga tantos partidos en primera, no he tenido tanta continuidad. Entonces, para eso he venido: para buscar justamente eso, meter goles, hacer buenos partidos, asistencias y hacer números”, admitió con franqueza.

La hoja de ruta está trazada: consolidarse en Juan Pablo II, enfrentar a su exclub con mentalidad competitiva y seguir acumulando méritos para que el llamado de la selección deje de ser una posibilidad y se convierta en una citación formal.