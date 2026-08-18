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Senadora Martha Moyano se queja de que culpen a los fujimoristas “de todo, hasta de los huaicos”

La parlamentaria cuestionó las críticas a la administración de Keiko Fujimori y defendió su actuación ante las inundaciones registradas en el sur de Lima

Martha Moyano
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La senadora Martha Moyano defendió este martes a la admistración de Keiko Fujimori frente a las críticas por su respuesta a las inundaciones en el sur de Lima y cuestionó que los fujimoristas sean responsabilizados por los problemas del país, “hasta de los huaicos”.

“Primero, hay que saber que la gente por años ha sido abandonado. Veintiséis años, pero también hay que tener en cuenta que durante veintiséis años ha habido un grupo ideológico que ha querido destruir todo y que nos ha convertido a nosotros, los fujimoristas, en los malos de la película y responsables de todo, hasta de los huaicos”, se quejó en diálogo con la radio Exitosa.

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“(El tema de las críticas) lo tomamos así y no nos vamos a detener. La presidenta continúa con su trabajo”, declaró.

La parlamentaria también abordó la situación en el sector 1 de Villa El Salvador, donde varias viviendas resultaron afectadas por la acumulación de agua tras la lluvia del último fin de semana, una emergencia que atribuyó al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal).

Keiko Fujimori

“Efectivamente. La autoridad tiene que coordinar siempre con las entidades, en este caso con Sedapal. Yo he llamado al alcalde (Guido Iñigo) y el alcalde me ha informado que él ha hecho una senda de oficios a Sedapal y yo confirmo que es así”, afirmó.

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Moyano señaló que los alcaldes tienen dificultades para ser atendidos por los responsables de Sedapal, mientras que ella puede comunicarse directamente con sus funcionarios por su condición de parlamentaria.

“Si uno no insiste por llamada de teléfono, yo le puedo llamar al gerente, obviamente, porque soy senadora o soy congresista, pero siempre los alcaldes en general no los atienden, siempre. Y llega un momento que, como este, y Sedapal es responsable de esto”, dijo.

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