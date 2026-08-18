DANA Aníbal seguirá afectando al sur del Perú: Senamhi prevé que lluvias, vientos y nevadas disminuyan desde el 20 de agosto

La DANA Aníbal continuará influyendo en el sur del Perú hasta el 19 de agosto o las primeras horas del 20. Composición: Infobae

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Las condiciones meteorológicas asociadas a la DANA Aníbal se mantendrán hasta el 19 de agosto en distintas zonas del sur del país, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). El organismo prevé que, desde el 20 de agosto, disminuyan los efectos vinculados con las precipitaciones, los vientos y la presencia de humedad.

La Depresión Aislada en Niveles Altos generó lluvias, lloviznas, ráfagas de viento y nevadas en sectores de la sierra sur. Arequipa, Moquegua y Tacna figuran entre las regiones con mayor presencia de estos fenómenos durante los últimos días, con una intensificación de los vientos registrada el 17 de agosto.

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Rosario Julca, responsable de la Subdirección de Vigilancia Meteorológica del Senamhi, señaló en el programa Andina al día, que los efectos de Aníbal llegarán hasta el 19 de agosto o las primeras horas del día siguiente. Después de ese periodo, se prevé un retorno a las características meteorológicas propias de esta época en las zonas altoandinas y el litoral.

El Senamhi también mantiene avisos por precipitaciones, vientos y nevadas para la sierra, además de lluvias en sectores de la costa. La entidad espera una modificación de estas condiciones desde el 20 de agosto, con menor humedad y un escenario más seco en las áreas afectadas.

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Senamhi prevé una mejora desde el 20 de agosto

Desde el 20 de agosto, el Senamhi prevé una disminución de las precipitaciones, los vientos y la humedad. Facebook

La experta explicó que el cambio meteorológico previsto para el 20 de agosto alcanzará tanto a las zonas altoandinas como a sectores de la costa. La especialista indicó que se esperan condiciones más secas y una reducción del incremento de humedad.

“Hasta el día de mañana están vigentes nuestros avisos meteorológicos, tanto de precipitaciones, vientos y nevadas en la sierra y también lluvias para la parte costera”, dijo Julca, según la información difundida por Andina.

La representante del Senamhi agregó que, desde el 20 de agosto, “las condiciones mejoren tanto para las partes de las zonas altoandinas como la parte de la costa”. También señaló que se presentarán “condiciones más secas y no vamos a tener tanto incremento de humedad”.

En las zonas altoandinas se prevé la presencia de cielos despejados y brillo solar durante las mañanas. En contraste, las áreas ubicadas desde los 3,500 metros sobre el nivel del mar tendrán un descenso de temperatura durante la noche.

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DANA Aníbal produjo lluvias y vientos en el sur

La DANA Aníbal estuvo asociada con precipitaciones y ráfagas de viento en varias regiones del sur. Arequipa, Moquegua y Tacna presentaron lluvias y lloviznas persistentes, mientras que los vientos alcanzaron mayor intensidad el 17 de agosto.

El Senamhi también reportó efectos de este sistema meteorológico en sectores altoandinos de Cusco y Puno. En estas zonas se registraron, además, nevadas durante las primeras horas de la madrugada.

Julca explicó que una DANA corresponde a una masa de aire frío ubicada en niveles altos de la atmósfera. Cuando este aire desciende, alcanza niveles cercanos a la superficie y modifica las condiciones meteorológicas durante un periodo corto.

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En la costa, la presencia de aire frío procedente de Aníbal interactuó con las temperaturas cálidas del mar. Según la especialista, este proceso favoreció la condensación de la humedad y la aparición de lloviznas persistentes, con episodios que superaron las siete horas.

El fenómeno también alcanzó sectores de la costa

La DANA Aníbal provocó lluvias, nevadas y ráfagas de viento en varias regiones del Perú, con impacto en Lima Metropolitana y la sierra sur. (Ambiand)

Los efectos de Aníbal no se limitaron a las zonas altoandinas. El Senamhi incluyó la costa dentro de sus avisos meteorológicos vigentes debido a la presencia de lluvias y condiciones asociadas con el incremento de humedad.

La interacción entre la masa de aire frío y las temperaturas del mar permitió explicar parte de las lloviznas registradas en el litoral. Julca señaló que este comportamiento se suma a las condiciones relacionadas con El Niño Costero.

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La especialista precisó que, en años anteriores, los mayores efectos de las DANA se concentraron en las zonas altoandinas, con especial presencia en la sierra central y sur. En el episodio actual, el comportamiento también alcanzó distintos puntos del extremo sur y sectores costeros.

Senamhi mantiene la vigilancia ante una próxima DANA

La DANA Aníbal comenzará a generar cambios desde la noche del domingo 16 de agosto y alcanzaría su mayor intensidad entre el lunes 17 y martes 18. Difusión

Tras el periodo de influencia de Aníbal, el Senamhi prevé la aparición de otro sistema de características similares, aunque todavía no existe una fecha determinada para su ocurrencia.

De acuerdo con las previsiones citadas por la entidad, la próxima DANA recibiría el nombre de Bertha y correspondería a la segunda de este tipo dentro del periodo 2026-2029.

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Por ahora, los avisos meteorológicos relacionados con Aníbal permanecen vigentes hasta el 19 de agosto. La vigilancia del Senamhi comprende precipitaciones, vientos y nevadas en la sierra, además de lluvias previstas para sectores de la costa.