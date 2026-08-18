Cecilia Tait apoya candidatura de Perú y Chile para organizar el Mundial Sub 19 de vóley: “La FIVB va apostar por donde hay más hinchas”

Cecilia Tait respalda candidatura conjunta de Perú y Chile para organizar el Mundial Sub 19 de vóley. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.

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Perú y Chile buscan dar un nuevo paso en su crecimiento como organizadores de grandes eventos de vóley. Ambos países han unido esfuerzos con la intención de quedarse con la sede del próximo Mundial Sub 19 de vóley, una posibilidad que cuenta con el respaldo de Cecilia Tait, histórica exvoleibolista peruana e integrante del Comité Olímpico Internacional.

En diálogo con ‘La Cátedra Deportes’, Tait consideró que la presencia de público puede convertirse en uno de los principales factores para que la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) se incline por una determinada candidatura. La exjugadora destacó, además, el respaldo que existe en Sudamérica hacia el vóley y puso como ejemplo lo ocurrido recientemente con el Mundial Sub 17 disputado en Chile.

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“Sí, pero creo que la FIVB va a apostar por donde hay más hinchas. Esas son prácticamente las decisiones que se están tomando o si alguien nos pone un coliseo donde pueden entrar quince mil personas a nivel del mundo para esa categoría”, señaló.

Cecilia Tait llegó a Perú tras la participación de Perú en el Mundial Sub 17 de vóley y se pronunció acerca de la opción que se ha planteado desde Chile para organizar la justa internacional de la categoría Sub 19 entre los dos países. Crédito: Instagram La Cátedra de Deportes.

Tait considera que Perú todavía cuenta con una importante ventaja en cuanto a popularidad del vóley dentro de la región. La exvoleibolista recordó la respuesta de los aficionados durante los últimos campeonatos internacionales y destacó especialmente la asistencia registrada durante el Mundial Sub 17.

“Yo creo que a nivel sudamericano todavía nosotros tenemos más hinchas y pesa el vóley internacional de esa categoría, porque los partidos del Mundial Sub 17 estaban llenos”, sostuvo.

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Perú y Chile apuntan a organizar el Mundial Sub 19 de vóley

La candidatura conjunta representa un nuevo capítulo en el acercamiento que Perú y Chile han tenido durante los últimos años. Ambos países han estrechado vínculos deportivos mediante la organización de encuentros amistosos y diferentes competencias internacionales.

La relación entre las federaciones también atraviesa un buen momento. Jorge Pino, presidente de la Federación de Vóley de Chile, destacó anteriormente el vínculo que mantiene con Gino Vegas, titular de la Federación Peruana de Voleibol.

La selección peruana logró imponerse en el 'tie-break' y se quedó con el trofeo en Arica. (Video: Latina)

“Nos llevamos muy bien con Gino Vegas”, comentó el directivo chileno, quien también habló sobre la posibilidad de aprovechar la cercanía geográfica entre Tacna y Arica para desarrollar actividades deportivas.

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“Aprovechando Tacna y Arica. Cuando ustedes hicieron el Mundial fueron muy bien evaluados”, manifestó Pino en mayo de este año, en referencia al campeonato mundial que Perú organizó en 2024.

El proyecto contempla que el Campeonato Sudamericano de la categoría se dispute durante este año, mientras que el Mundial Sub 19 se desarrollaría el próximo. En ese escenario, Perú y Chile pretenden consolidarse como una alternativa atractiva para la FIVB.

Perú y Chile organizaron recientemente Mundiales de vóley

Perú cuenta con un antecedente reciente que respalda su candidatura. El Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub-17 de 2024 se celebró entre el 17 y el 24 de agosto en Lima, con el Coliseo Eduardo Dibós y el Polideportivo de Villa El Salvador como escenarios.

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La selección peruana cayó 3-1 ante las brasileñas en el Coliseo Eduardo Dibós. (Video: TV Perú)

La selección peruana tuvo una destacada participación y terminó en el sexto lugar. China se quedó con el título tras derrotar a Japón en la gran final.

Chile, por su parte, albergó recientemente el Mundial Sub 17 en distintas sedes. Santiago, Los Andes y San Felipe recibieron a las delegaciones durante una competencia que también dejó buenas sensaciones desde el punto de vista organizativo.

La respuesta del público fue uno de los aspectos más destacados del torneo. Las tribunas registraron una importante presencia de aficionados y acompañaron el desempeño de las jóvenes voleibolistas durante las diferentes jornadas.

Con estos antecedentes, Perú aparece como un país históricamente vinculado al vóley y con experiencia reciente en la organización de campeonatos mundiales. Chile, mientras tanto, atraviesa una etapa de crecimiento y ha demostrado que también puede asumir con solvencia una competencia de esta magnitud.

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Estados Unidos conquistó el título del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: Volleyball World