¿Nueva estrategia contra el crimen?: Mininter apuesta por más policías y tecnología en las calles

Foto: Mininter.

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La reciente estrategia del Ministerio del Interior (Mininter), encabezada por César Astudillo, marca un giro en la respuesta ante la creciente preocupación social por la delincuencia. Según declaraciones que brindó a la prensa, el titular de la cartera informó sobre una intensificación de la presencia policial en las calles y la integración de tecnología avanzada para combatir la criminalidad en Lima, Loreto y Áncash, entre otras regiones.

El plan contempla el despliegue de policías jóvenes y aptos, incluidos tenientes, capitanes y suboficiales, quienes tendrán a su cargo la operatividad diaria y el liderazgo en comisarías clave.

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Astudillo detalló que este enfoque busca fortalecer la capacidad de respuesta y anticipación ante delitos como la extorsión y los homicidios recientes. La iniciativa suma la integración de equipos de inteligencia y la participación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.)

Según el propio Astudillo, la estrategia no se limita al aumento de personal en las calles. Se incorporarán sistemas de geolocalización, georreferenciación, drones y chips de seguimiento, herramientas que, en palabras del ministro, permitirán anticipar y desarticular organizaciones delictivas antes de que concreten sus acciones. Varios grupos criminales ya han sido intervenidos gracias a este trabajo coordinado entre las distintas áreas de seguridad.

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Agentes de la Policía Nacional del Perú. (Foto: Andina)

Evaluación, ajustes y transparencia institucional

El Mininter sostiene que los planes de seguridad se encuentran en constante evaluación y revisión, adaptándose a la realidad de cada región. El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, y otros altos mandos, acompañaron a Astudillo en la presentación de los resultados más recientes.

El ministro subrayó que la continuidad de la cúpula policial depende de los resultados y que, por ahora, todo el alto mando continúa en funciones, alineado con el objetivo de reducir los índices delictivos.

En respuesta a los recientes crímenes, como el asesinato de un transportista en el sur de Lima, Astudillo reconoció que la estrategia necesita mejoras constantes.

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El funcionario aclaró que el ataque se produjo en una zona que no figuraba como punto crítico en el mapa de extorsiones, motivo por el cual se inició una investigación sobre el móvil del delito.

En materia de transparencia y control de recursos, el ministro confirmó que diversas adquisiciones con presuntas irregularidades —como compras de pistolas y chalecos— han sido derivadas a la Contraloría General de la República. S

La reorganización incluye también áreas administrativas y logísticas, con la prioridad puesta en el uso eficiente de los fondos públicos para fortalecer la seguridad ciudadana.

“Para mí sería muy fácil decir que faltaba decisión. Y efectivamente, hemos tomado varias decisiones precisamente en lo que es la conducción de las operaciones policiales y en una parte totalmente importante que es el empleo de la inteligencia”, declaró Astudillo en medios nacionales.

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El ministro insistió en que la experiencia adquirida durante su carrera operativa le permite conocer de cerca las necesidades y retos de la PNP.

La apuesta del Mininter por una mayor visibilidad policial y el uso de herramientas tecnológicas representa una nueva etapa en la lucha contra el crimen organizado. Los próximos meses servirán para medir el alcance real de estas medidas y la capacidad institucional para adaptarse a una realidad criminal en permanente transformación.