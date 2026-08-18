Alberto Beingolea responde a propuesta de trasladar el LUM a Justicia y defiende su sector: “Los museos son parte de Cultura”

El Ministro de Cultura se pronunció sobre la propuesta del Ministerio de Justicia de trasladar el Lugar de la Memoria (LUM) a su cartera. En conferencia de prensa, calificó la idea como "una opinión" y afirmó enfáticamente que todos los museos del país están bajo la administración del sector Cultura. Exitosa

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El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, descartó que exista una disputa dentro del Gobierno por la propuesta del titular de Justicia, Ernesto Álvarez, para trasladar el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El titular del sector Cultura sostuvo que se trata de una opinión y defendió la competencia de su cartera sobre los museos del país.

La declaración de Beingolea se produjo luego de que Álvarez planteara, durante la segunda semana de agosto, un cambio en la administración del LUM. El ministro de Justicia sustentó su propuesta en el vínculo del espacio con el periodo de conflicto armado interno y propuso que pase al sector bajo su conducción.

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Frente a esa posición, el ministro de Cultura marcó la competencia institucional de su cartera sobre los museos. Según explicó, el LUM forma parte del sector Cultura y no existe, desde su perspectiva, una controversia que afecte la relación entre ambas instituciones.

La propuesta de Álvarez también generó pronunciamientos de respaldo y rechazo desde distintos sectores políticos. Sin embargo, Beingolea centró su respuesta en la administración de los museos y evitó plantear un enfrentamiento con el titular de Justicia.

Beingolea defiende la competencia del Ministerio de Cultura

Ministro de Cultura, Alberto Beingolea, anunció que durante su gestión el Lugar de la Memoria (LUM) no será cerrado, aunque afirmó que "se acabaron los privilegios de una manera única de pensar". (Foto: Composición - Infobae Perú)

El ministro de Cultura sostuvo que la propuesta de Álvarez corresponde a una posición personal y no representa una disputa entre sectores del Ejecutivo. “Es una opinión del ministro, punto”, declaró Beingolea al ser consultado sobre el planteamiento relacionado con el LUM.

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El titular de Cultura también precisó que el museo al que se refiere Álvarez pertenece al ámbito de su sector. “El museo al que hace referencia está dentro del sector cultura. No tengo yo nada que opinar al respecto”, afirmó.

Beingolea rechazó además la idea de que la situación implique una cesión de competencias. “No se trata de ceder, simplemente hay una opinión. Respeto todas las opiniones”, expresó el ministro.

La posición de Beingolea se centró en las funciones que corresponden al Ministerio de Cultura respecto de los museos del Perú. El ministro sostuvo que su cartera asumirá las responsabilidades vinculadas con estos espacios.

“Lo único que te tengo que decir es que los museos son parte de las funciones de este Ministerio de Cultura y este ministerio va a asumir lo que le corresponde”, señaló Beingolea.

El ministro añadió una precisión sobre la estructura institucional del sector: “Los museos del Perú están dentro del Ministerio de Cultura”. Con esa afirmación, estableció el criterio que, según su posición, corresponde aplicar al caso del LUM.

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Álvarez insiste en trasladar el LUM

Premier se refirió a las críticas por la difusión de requisas en Barbadillo.| PCM

El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, difundió el 17 de agosto un pronunciamiento ciudadano en sus redes sociales para respaldar su propuesta de cambio de sector del LUM. El documento fue presentado bajo el título “Carta abierta a la señora presidente de la República Keiko Fujimori ante las propuestas del señor ministro de Justicia, Dr. Ernesto Álvarez”.

La carta recibió la firma de 21 ciudadanos, entre ellos juristas, excongresistas y exministros. Entre los nombres mencionados figuran Jorge del Castillo, Gladys Echaíz, Aurelio Pastor Valdivieso y Ántero Flores-Aráoz.

El documento expresó respaldo al traslado del LUM al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entre sus argumentos figura una crítica al enfoque pedagógico del espacio, descrito en la misiva como “completamente restringido por acción de elementos con rasgos ideologizados”.

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Ruth Luque cuestiona el cambio de administración

Ruth Luque cuestiona propuesta de Ernesto Álvarez de trasladar el LUM al sector Justicia.

La propuesta también recibió rechazo desde el Senado. La senadora Ruth Luque, de Ahora Nación, cuestionó el planteamiento de Álvarez y sostuvo que existe una posición ideológica del fujimorismo respecto del LUM.

En declaraciones a RPP, Luque señaló que el espacio constituye un lugar de memoria y cuestionó la posibilidad de modificar su dependencia institucional. También sostuvo que el Ministerio de Justicia mantiene funciones distintas, vinculadas con materias como el sistema penitenciario y modificaciones al Código Penal.

La senadora recordó además que el LUM permaneció dentro del Ministerio de Cultura desde su creación y respaldo estatal. Su pronunciamiento se produjo en medio del debate generado por la propuesta de Álvarez.

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Ante esta controversia, Beingolea mantuvo su posición sobre la competencia del Ministerio de Cultura y afirmó que no existe una ruptura entre las autoridades. “No hay ninguna fisura”, declaró el ministro al referirse a la relación entre ambos sectores.