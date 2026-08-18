Perú
Agregar Infobae enGoogle

Alberto Beingolea responde a propuesta de trasladar el LUM a Justicia y defiende su sector: “Los museos son parte de Cultura”

El ministro de Cultura aseguró que no existe una ruptura dentro del Ejecutivo por la propuesta de Ernesto Álvarez para trasladar el Lugar de la Memoria al Ministerio de Justicia

El Ministro de Cultura se pronunció sobre la propuesta del Ministerio de Justicia de trasladar el Lugar de la Memoria (LUM) a su cartera. En conferencia de prensa, calificó la idea como "una opinión" y afirmó enfáticamente que todos los museos del país están bajo la administración del sector Cultura. Exitosa
Guardar

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, descartó que exista una disputa dentro del Gobierno por la propuesta del titular de Justicia, Ernesto Álvarez, para trasladar el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El titular del sector Cultura sostuvo que se trata de una opinión y defendió la competencia de su cartera sobre los museos del país.

La declaración de Beingolea se produjo luego de que Álvarez planteara, durante la segunda semana de agosto, un cambio en la administración del LUM. El ministro de Justicia sustentó su propuesta en el vínculo del espacio con el periodo de conflicto armado interno y propuso que pase al sector bajo su conducción.

PUBLICIDAD

Frente a esa posición, el ministro de Cultura marcó la competencia institucional de su cartera sobre los museos. Según explicó, el LUM forma parte del sector Cultura y no existe, desde su perspectiva, una controversia que afecte la relación entre ambas instituciones.

La propuesta de Álvarez también generó pronunciamientos de respaldo y rechazo desde distintos sectores políticos. Sin embargo, Beingolea centró su respuesta en la administración de los museos y evitó plantear un enfrentamiento con el titular de Justicia.

Beingolea defiende la competencia del Ministerio de Cultura

Ministro de Cultura, Alberto Beingolea, anunció que durante su gestión el Lugar de la Memoria (LUM) no será cerrado, aunque afirmó que "se acabaron los privilegios de una manera única de pensar". (Foto: Composición - Infobae Perú)
Ministro de Cultura, Alberto Beingolea, anunció que durante su gestión el Lugar de la Memoria (LUM) no será cerrado, aunque afirmó que "se acabaron los privilegios de una manera única de pensar". (Foto: Composición - Infobae Perú)

El ministro de Cultura sostuvo que la propuesta de Álvarez corresponde a una posición personal y no representa una disputa entre sectores del Ejecutivo. “Es una opinión del ministro, punto”, declaró Beingolea al ser consultado sobre el planteamiento relacionado con el LUM.

PUBLICIDAD

El titular de Cultura también precisó que el museo al que se refiere Álvarez pertenece al ámbito de su sector. “El museo al que hace referencia está dentro del sector cultura. No tengo yo nada que opinar al respecto”, afirmó.

Beingolea rechazó además la idea de que la situación implique una cesión de competencias. “No se trata de ceder, simplemente hay una opinión. Respeto todas las opiniones”, expresó el ministro.

La posición de Beingolea se centró en las funciones que corresponden al Ministerio de Cultura respecto de los museos del Perú. El ministro sostuvo que su cartera asumirá las responsabilidades vinculadas con estos espacios.

“Lo único que te tengo que decir es que los museos son parte de las funciones de este Ministerio de Cultura y este ministerio va a asumir lo que le corresponde”, señaló Beingolea.

El ministro añadió una precisión sobre la estructura institucional del sector: “Los museos del Perú están dentro del Ministerio de Cultura”. Con esa afirmación, estableció el criterio que, según su posición, corresponde aplicar al caso del LUM.

Álvarez insiste en trasladar el LUM

Premier se refirió a las críticas por la difusión de requisas en Barbadillo.| PCM
Premier se refirió a las críticas por la difusión de requisas en Barbadillo.| PCM

El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, difundió el 17 de agosto un pronunciamiento ciudadano en sus redes sociales para respaldar su propuesta de cambio de sector del LUM. El documento fue presentado bajo el título “Carta abierta a la señora presidente de la República Keiko Fujimori ante las propuestas del señor ministro de Justicia, Dr. Ernesto Álvarez”.

La carta recibió la firma de 21 ciudadanos, entre ellos juristas, excongresistas y exministros. Entre los nombres mencionados figuran Jorge del Castillo, Gladys Echaíz, Aurelio Pastor Valdivieso y Ántero Flores-Aráoz.

El documento expresó respaldo al traslado del LUM al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entre sus argumentos figura una crítica al enfoque pedagógico del espacio, descrito en la misiva como “completamente restringido por acción de elementos con rasgos ideologizados”.

Ruth Luque cuestiona el cambio de administración

Ruth Luque cuestiona propuesta de Ernesto Álvarez de trasladar el LUM al sector Justicia.
Ruth Luque cuestiona propuesta de Ernesto Álvarez de trasladar el LUM al sector Justicia.

La propuesta también recibió rechazo desde el Senado. La senadora Ruth Luque, de Ahora Nación, cuestionó el planteamiento de Álvarez y sostuvo que existe una posición ideológica del fujimorismo respecto del LUM.

En declaraciones a RPP, Luque señaló que el espacio constituye un lugar de memoria y cuestionó la posibilidad de modificar su dependencia institucional. También sostuvo que el Ministerio de Justicia mantiene funciones distintas, vinculadas con materias como el sistema penitenciario y modificaciones al Código Penal.

La senadora recordó además que el LUM permaneció dentro del Ministerio de Cultura desde su creación y respaldo estatal. Su pronunciamiento se produjo en medio del debate generado por la propuesta de Álvarez.

Ante esta controversia, Beingolea mantuvo su posición sobre la competencia del Ministerio de Cultura y afirmó que no existe una ruptura entre las autoridades. “No hay ninguna fisura”, declaró el ministro al referirse a la relación entre ambos sectores.

Temas Relacionados

Alberto Beingoleaministro de CulturaLUMLugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión SocialErnesto Álvarezperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Nueva estrategia contra el crimen?: Mininter apuesta por más policías y tecnología en las calles

El ministro César Astudillo anuncia un incremento de efectivos y nuevas herramientas tecnológicas para enfrentar a las bandas criminales, en medio de cuestionamientos sobre la efectividad y el alcance de las estrategias de seguridad

¿Nueva estrategia contra el crimen?: Mininter apuesta por más policías y tecnología en las calles

Juan Pablo Goicochea, delantero de Juan Pablo II, reveló la presión que sintió cuando estaba en Alianza Lima: “Es difícil”

El atacante peruano habló sin filtros sobre la exigencia de vestir la blanquiazul, el próximo duelo ante su exclub en Chongoyape y su sueño de llegar a la Bicolor

Juan Pablo Goicochea, delantero de Juan Pablo II, reveló la presión que sintió cuando estaba en Alianza Lima: “Es difícil”

Multan con más de S/ 400 mil a banco peruano por llamadas spam

La Comisión de Protección al Consumidor N.º 3 del Indecopi determinó que la entidad financiera no acreditó contar con autorización previa para efectuar comunicaciones comerciales a consumidores

Multan con más de S/ 400 mil a banco peruano por llamadas spam

Panamericana Sur podría volver a tener tránsito esta noche tras los huaicos: Provías revela qué falta para liberar la vía

El subdirector de Conservación Vial de Provías Nacional, Estuardo Tello, explicó que los trabajos avanzan desde Atico y Ocoña y que la carretera podría reabrirse esta noche, si las lluvias lo permiten

Panamericana Sur podría volver a tener tránsito esta noche tras los huaicos: Provías revela qué falta para liberar la vía

DANA Aníbal deja tragedia en Arequipa: adulta mayor murió al intentar caminar por la Panamericana Sur bloqueada por huaicos

La adulta mayor viajaba con su esposo cuando los huaicos interrumpieron su recorrido. Ambos descendieron del bus para intentar superar el bloqueo

DANA Aníbal deja tragedia en Arequipa: adulta mayor murió al intentar caminar por la Panamericana Sur bloqueada por huaicos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Senadora Martha Moyano se queja de que culpen a los fujimoristas “de todo, hasta de los huaicos”

Senadora Martha Moyano se queja de que culpen a los fujimoristas “de todo, hasta de los huaicos”

Óscar Arriola se queda como jefe de la PNP y ministro destaca su gestión: “El año pasado había 500 muertos más”

César Hinostroza: PJ rechaza definitivamente su intento para ya no ser procesado por organización criminal con ley del Congreso

Ministro de Cultura afirma que Ley de Colegio de Artistas “tiene los días contados”

Estos son los miembros del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución del Senado

ENTRETENIMIENTO

Curwen reflexiona y reconoce infidelidad de su novia Carla Campos: “Me cegué, las imágenes son clarísimas”

Curwen reflexiona y reconoce infidelidad de su novia Carla Campos: “Me cegué, las imágenes son clarísimas”

Yvonne Frayssinet revela por qué 'Al fondo hay sitio' arrasa en el rating pese a las críticas tras 13 temporadas en pantalla

Asi fue la aparición Curwen en streaming ‘Habla Good’ tras el ampay de su novia Carla Campos

Magaly Medina se burla del comunicado de Janet Barboza por Teletón y Ethel Pozo: “Tú eres la última rueda del coche”

¿Quién es Alonso Grimaldo, el joven con el que la novia de Curwen, Carla Campos-Salazar, fue captada en discoteca?

DEPORTES

Juan Pablo Goicochea, delantero de Juan Pablo II, reveló la presión que sintió cuando estaba en Alianza Lima: “Es difícil”

Juan Pablo Goicochea, delantero de Juan Pablo II, reveló la presión que sintió cuando estaba en Alianza Lima: “Es difícil”

Sport Boys no sale de los problemas: FPF vuelve a restarle puntos en la tabla acumulada de la Liga 1 2026

Cecilia Tait apoya candidatura de Perú y Chile para organizar el Mundial Sub 19 de vóley: “La FIVB va apostar por donde hay más hinchas”

Botafogo se aferra a un episodio heroico de remontada contra un oponente de altura para revertir la serie ante Cienciano en Copa Sudamericana 2026

La contundente opinión de Nolberto Solano sobre jugar las próximas Eliminatorias en Cusco y Puno: “No asegura ningún punto”