Selección Colombia vs. Uzbekistán, EN VIVO: siga el minuto a minuto del debut en el Grupo K del Mundial 2026

Horarios del partido: Ecuador (21:00 horas), Colombia (21:00 horas), Perú (21:00 horas), Venezuela (22:00 horas), Bolivia (22:00 horas), Chile (22:00 horas), Paraguay (23:00 horas), Uruguay (23:00 horas), Argentina (23:00 horas), Brasil (23:00 horas), El Salvador (20:00 horas), Panamá (21:00 horas), México (20:00 horas) y España (04:00 horas del jueves 18 de junio).
Canales de transmisión: Colombia (Caracol TV, Canal RCN, DSports, Disney+ y Paramount+) / Argentina (Telefe, TyC Sports, DSports, Disney+ y Paramount+) / España (DAZN y Movistar+) / Uruguay (DSports, Disney+ y Paramount+) / Chile (DSports, Disney+ y Paramount+) / Ecuador (DSports, Disney+ y Paramount+) / Perú (DSports, Disney+ y Paramount+) / Paraguay (DSports, Disney+ y Paramount+) / Venezuela (DSports, Disney+ y Paramount+) / México (TUDN, Azteca 7 y ViX) / Estados Unidos (FS1, Telemundo y Peacock).
Colombia y Uzbekistán se enfrentan este miércoles 17 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, por la primera jornada del Grupo K de la Copa del Mundo 2026, en un duelo que marca el inicio del camino de ambas selecciones en una zona que también integran Portugal y República Democrática del Congo, lo que anticipa un grupo exigente desde el arranque del torneo. El partido representa una primera prueba importante para dos equipos con realidades distintas, pero con el mismo objetivo de avanzar a la siguiente fase.
La espera terminó: la selección Colombia ya calienta motores para lo que será su séptima participación en Copas del Mundo frente a Uzbekistán en Ciudad de México.
¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles del partido entre Colombia vs. Uzbekistán por el Grupo K en Estadio Ciudad de México
La Selección Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, regresa a una Copa del Mundo tras ocho años de ausencia, la última participación del combinado nacional había sido en el Mundial de Rusia 2018. El equipo cafetero ha mostrado solidez en su proceso reciente y deposita gran parte de sus expectativas en figuras como Luis Díaz y James Rodríguez, llamados a liderar el ataque y la creación de juego en el debut mundialista.
Por su parte, Uzbekistán disputa su primera Copa del Mundo, en un hecho histórico para el fútbol de ese país, tras lograr una clasificación destacada en las eliminatorias asiáticas. El equipo, dirigido por Fabio Cannavaro, llega con una estructura disciplinada y jugadores de buen nivel físico y táctico, con el objetivo de competir de igual a igual en el escenario más importante del fútbol.