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Selección Colombia vs. Uzbekistán, EN VIVO: siga el minuto a minuto del debut en el Grupo K del Mundial 2026

En el Estadio Azteca, la tricolor dirigida por Néstor Lorenzo afronta su primer partido mundialista tras ocho años de ausencia, ante Los Lobos Blancos, debutantes en la competición bajo el mando del campeón mundial italiano Fabio Cannavaro

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Horarios del partido: Ecuador (21:00 horas), Colombia (21:00 horas), Perú (21:00 horas), Venezuela (22:00 horas), Bolivia (22:00 horas), Chile (22:00 horas), Paraguay (23:00 horas), Uruguay (23:00 horas), Argentina (23:00 horas), Brasil (23:00 horas), El Salvador (20:00 horas), Panamá (21:00 horas), México (20:00 horas) y España (04:00 horas del jueves 18 de junio).

Canales de transmisión: Colombia (Caracol TV, Canal RCN, DSports, Disney+ y Paramount+) / Argentina (Telefe, TyC Sports, DSports, Disney+ y Paramount+) / España (DAZN y Movistar+) / Uruguay (DSports, Disney+ y Paramount+) / Chile (DSports, Disney+ y Paramount+) / Ecuador (DSports, Disney+ y Paramount+) / Perú (DSports, Disney+ y Paramount+) / Paraguay (DSports, Disney+ y Paramount+) / Venezuela (DSports, Disney+ y Paramount+) / México (TUDN, Azteca 7 y ViX) / Estados Unidos (FS1, Telemundo y Peacock).

Colombia y Uzbekistán se enfrentan este miércoles 17 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, por la primera jornada del Grupo K de la Copa del Mundo 2026, en un duelo que marca el inicio del camino de ambas selecciones en una zona que también integran Portugal y República Democrática del Congo, lo que anticipa un grupo exigente desde el arranque del torneo. El partido representa una primera prueba importante para dos equipos con realidades distintas, pero con el mismo objetivo de avanzar a la siguiente fase.

05:44 hsHoy

Uzbekistán vs. Colombia: hora y dónde ver el debut de la Tricolor en el Mundial 2026

El cuadro “Cafetero” tendrá una prueba interesante ante uno de los debutantes en Copas del Mundo a lo largo de la historia

Abdukodir Khusanov y James Rodríguez son los principales referentes del encuentro-crédito Perry Nelson-Imagn Images-Denis Poroy-Imagn Images
Abdukodir Khusanov y James Rodríguez son los principales referentes del encuentro-crédito Perry Nelson-Imagn Images-Denis Poroy-Imagn Images

La espera terminó: la selección Colombia ya calienta motores para lo que será su séptima participación en Copas del Mundo frente a Uzbekistán en Ciudad de México.

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05:01 hsHoy

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles del partido entre Colombia vs. Uzbekistán por el Grupo K en Estadio Ciudad de México

Delantero Eldor Shomurodov de Uzbekistán y mediocampista James Rodríguez de Colombia - crédito Giuseppe CACACE and Charly TRIBALLEAU / AFP
Delantero Eldor Shomurodov de Uzbekistán y mediocampista James Rodríguez de Colombia - crédito Giuseppe CACACE and Charly TRIBALLEAU / AFP

La Selección Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, regresa a una Copa del Mundo tras ocho años de ausencia, la última participación del combinado nacional había sido en el Mundial de Rusia 2018. El equipo cafetero ha mostrado solidez en su proceso reciente y deposita gran parte de sus expectativas en figuras como Luis Díaz y James Rodríguez, llamados a liderar el ataque y la creación de juego en el debut mundialista.

Por su parte, Uzbekistán disputa su primera Copa del Mundo, en un hecho histórico para el fútbol de ese país, tras lograr una clasificación destacada en las eliminatorias asiáticas. El equipo, dirigido por Fabio Cannavaro, llega con una estructura disciplinada y jugadores de buen nivel físico y táctico, con el objetivo de competir de igual a igual en el escenario más importante del fútbol.

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