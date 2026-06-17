Selección Colombia vs. Uzbekistán, EN VIVO: siga el minuto a minuto del debut en el Grupo K del Mundial 2026

Horarios del partido: Ecuador (21:00 horas), Colombia (21:00 horas), Perú (21:00 horas), Venezuela (22:00 horas), Bolivia (22:00 horas), Chile (22:00 horas), Paraguay (23:00 horas), Uruguay (23:00 horas), Argentina (23:00 horas), Brasil (23:00 horas), El Salvador (20:00 horas), Panamá (21:00 horas), México (20:00 horas) y España (04:00 horas del jueves 18 de junio).

Canales de transmisión: Colombia (Caracol TV, Canal RCN, DSports, Disney+ y Paramount+) / Argentina (Telefe, TyC Sports, DSports, Disney+ y Paramount+) / España (DAZN y Movistar+) / Uruguay (DSports, Disney+ y Paramount+) / Chile (DSports, Disney+ y Paramount+) / Ecuador (DSports, Disney+ y Paramount+) / Perú (DSports, Disney+ y Paramount+) / Paraguay (DSports, Disney+ y Paramount+) / Venezuela (DSports, Disney+ y Paramount+) / México (TUDN, Azteca 7 y ViX) / Estados Unidos (FS1, Telemundo y Peacock).

Colombia y Uzbekistán se enfrentan este miércoles 17 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, por la primera jornada del Grupo K de la Copa del Mundo 2026, en un duelo que marca el inicio del camino de ambas selecciones en una zona que también integran Portugal y República Democrática del Congo, lo que anticipa un grupo exigente desde el arranque del torneo. El partido representa una primera prueba importante para dos equipos con realidades distintas, pero con el mismo objetivo de avanzar a la siguiente fase.