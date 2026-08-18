La contundente opinión de Nolberto Solano sobre jugar las próximas Eliminatorias en Cusco y Puno: “No asegura ningún punto”

El 'Maestrito' no discute la creatividad de la idea, sino su sustento: un equipo donde el grueso de las figuras compite en ligas de llanura no está en condiciones de sacar provecho real de la altitud andina (Selección Peruana)

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El debate sobre dónde debe jugar la selección peruana sus partidos de local en las próximas Eliminatorias Sudamericanas se intensificó esta semana con las declaraciones de Nolberto Solano.

El ‘Maestrito’, quien actualmente dirige la selección de Pakistán, se mostró escéptico ante la decisión de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) de llevar a la ‘Bicolor’ a competir en ciudades de altura como Cusco y Puno.

En diálogo con Radio Ovación, el exentrenador de Universitario de Deportes fue categórico: la altitud, por sí sola, no es sinónimo de victoria. Su argumento central apuntó a Bolivia, una selección que lleva décadas jugando en condiciones similares sin lograr clasificar a un Mundial de forma directa.

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La historia boliviana como advertencia

Nolberto Solano cuestionó que la altura sea una garantía de éxito para Perú y citó el caso de Bolivia, que pese a jugar en ciudades de gran altitud no logró consolidarse en Eliminatorias. (Selección de Pakistán)

Para Solano, el ejemplo más claro de que la altitud no garantiza resultados está a pocos kilómetros de la frontera peruana. Bolivia disputa sus partidos de Eliminatorias en La Paz y Sucre, dos de las ciudades más altas del continente, y aun así su historial en las clasificatorias mundialistas está lejos de ser brillante.

“Sin duda ese es un tema bien polémico, si nos basamos en la historia, Bolivia participa jugando en altura y ha tenido la oportunidad de jugar el repechaje, entonces no es una garantía lo de la altura, sino en los campeonatos internacionales de clubes serían protagonistas los equipos peruanos, como lo está siendo ahora Cienciano, y los bolivianos tuvieran que estar siempre en semifinales por esta supuesta ventaja”, señaló el exvolante de Newcastle United en Radio Ovación.

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El razonamiento de Solano es directo: si la altura fuera una ventaja determinante, los clubes bolivianos dominarían la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Sin embargo, es Cienciano —un equipo cusqueño, sí, pero con mayoría de jugadores extranjeros en su plantel— el que hoy protagoniza las competencias continentales, no las escuadras altiplánicas. La contradicción, para el ‘Maestrito’, habla por sí sola.

El problema del plantel: el 95% juega en el llano

Para Solano, la selección peruana carece hoy de una base amplia de futbolistas aclimatados a la altura, un factor que podría limitar cualquier ventaja deportiva como local. (Selección Peruana)

Más allá del argumento histórico, Solano identificó un obstáculo concreto que enfrenta el comando técnico de Mano Menezes: la composición del plantel peruano no está diseñada para rendir en condiciones de baja presión de oxígeno.

“Primero hay que esperar pero hay una historia que nos dice que no es garantía. El tema difícil acá es que el ‘profe’ tenga un buen porcentaje de jugadores que puedan darle ese soporte para jugar contra los que desean jugar esos partidos complicados. Lastimosamente del equipo peruano fuerte el 95% juega en el llano”, advirtió.

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El técnico profundizó en el caso de Cienciano para ilustrar la dificultad: “Si miras a Cienciano la mayoría son extranjeros, Hohberg está disponible pero son pocos los que pueden estar aclimatados. Hay que tener una selección con el nivel necesario para poder aprovechar la altura y jugarles bien a Argentina, Brasil, pero hay que tener una buena base. Lo que tiene que hacer el ‘profe’ Menezes es formar una buena selección, que el equipo se comprenda”, afirmó.

La lógica es clara: sin futbolistas habituados a competir por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, trasladar los partidos a Cusco —ubicada a aproximadamente 3.400 metros— o al estadio de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno, a más de 3.800 metros, podría perjudicar tanto al visitante como al local.

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Cueva también rechazó la propuesta, pero por otras razones

El debate sobre las futuras sedes de Perú sumó otra voz crítica con Christian Cueva, quien cuestionó que la altura sea vista como una ventaja determinante en las Eliminatorias. (Selección Peruana)

Las reservas de Solano se suman a las que expresó días atrás Christian Cueva, mediocampista de Sport Boys y figura histórica de la ‘Bicolor’. El ‘Aladino’ planteó sus reparos en el programa de YouTube ‘Nada que no se sepa’ con un argumento diferente pero complementario: la mayoría de los jugadores convocados habitualmente no nació ni creció en la sierra, por lo que carecen de la adaptación fisiológica necesaria.

“Yo no comparto. Es una opción, pero que lo sea por distintas otras cosas, no porque quieres sacar ventaja o que vas a ganar, pero no hay seguridad de que vas a ganar allá. La idea es que nuestro fútbol y jugadores vayan creciendo, naturalmente. Yo, particularmente, no comparto porque si te das cuenta, la gran mayoría de los compañeros que están afuera, de los que jugamos en Lima, no somos nacidos en la sierra”, indicó Cueva.

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La propuesta que ambos cuestionan fue anunciada en julio por Agustín Lozano, presidente de la FPF, a través del canal de YouTube Bicolor+. Según lo confirmado por el dirigente, la selección peruana dispondrá de tres sedes para las próximas Eliminatorias: en Lima, el Estadio Nacional y el Estadio Monumental; en Cusco, el Estadio Inca Garcilaso de la Vega; y en la región de Puno, los recintos de Juliaca y el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano. La intención de la FPF es usar las condiciones geográficas del país como herramienta deportiva, eligiendo la sede según el rival y el calendario.

Sin embargo, para Solano, antes de pensar en ventajas geográficas, el trabajo urgente está en otro lugar: consolidar un grupo con identidad, con futbolistas que se comprendan entre sí y que puedan sostener un nivel competitivo ante las potencias del continente. La altitud, en ese esquema, vendría después. O quizás no vendría.

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