Botafogo se aferra a un episodio heroico de remontada contra un oponente de altura para revertir la serie ante Cienciano en Copa Sudamericana 2026

Botafogo suele hacerse grande y reducir a cualquier oponente que acuda a su feudo. - Crédito: AFP

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Herido en su orgullo, Botafogo lleva cinco días masticando su bronca después de haber sido humillado por 6-1 a manos de Cienciano, en el primer partido de la llave de octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2026. Un resultado vejatorio que lo ubica en el filo de la eliminación.

Aunque su afición ha volcado su descontento máximo contra un equipo desdibujado, en el ‘fogao’ existe una confianza más que plena en encarrilar la clasificación contra el mismo oponente que hace menos de una semana vivió un festín con un Matías Succar inmaculado al concretar un hat-trick en el Cusco.

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El luminoso Matías Succar se hizo grande con un hat-trick inolvidable contra Botafogo. - Crédito: Cienciano

Una de las razones para que Botafogo se aferre a la esperanza de la remontada pasa por la condición de local en la que afrontará el desquite de la llave. Apoyado de un recinto completamente lleno, la disciplina de la ‘estrella solitaria’ saldrá con el cuchillo de los dientes para asfixiar a un contrincante que está en la obligación de cuidar su amplia ventaja a partir de un ejercicio marcial de resistencia.

Otro motivo que alimenta la fe de la estructura brasileña es un antecedente no tan lejano en el que tiró de fuerza, concentración y tesón para no solo revertir una fase de Copa Libertadores contra un rival de altura, también hacerlo de una manera resonante con un marcador tenístico.

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Goleada resonante a Aurora

En febrero del 2024, durante los primeros compases de la CONMEBOL Libertadores 2024, Botafogo hizo su aparición en el estadio Félix Capriles, en la ciudad de Cochabamba. Sobre el papel, el ‘fogao’ era superior en plantel, fútbol y estilo. Sin embargo, se vio sorprendido por el pundonor de una pujante Aurora.

Junior Santos abrió la lata para que los de Tiago Nunes —viejo conocido del fútbol peruano por un paso cargado de altibajos en Sporting Cristal— se ubicaran delante en el luminoso, pero a pocos instantes del silbatazo final llegó la igualada obrada por Didí Torrico.

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Botafogo encarriló su serie contra Aurora al propinarle una goleada 6-0 en Fase 2 de Copa Libertadores 2024. - Crédito: AGIF

Aunque la llave se encontraba abierta, lo acontecido fue un escándalo mayúsculo en Botafogo. Como medida reaccionaria se disolvió el contrato de Nunes y el equipo entró en un ambiente cargado de tensión. Una semana después se llevó a cabo el desquite, en Brasil, con un rendimiento espléndido de los locales.

El Botafogo de vistió de gala delante de sus espectadores para ofrecer un fútbol estiloso sostenido en un impacto goleador constante. De ahí que el pleito se resolviera con un aplastante 6-0; lo que sugiere que el actual elenco de Franclim Carvalho, de encontrarse en una dinámica plena en casa, es capaz de aplastar a cualquiera, incluso al propio Cienciano.

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Cienciano parte con favoritismo

Cienciano se impuso por 6-1 ante Botafogo en el partido de ida de los octavos de final, celebrado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El resultado dejó en evidencia la superioridad del equipo ‘imperial’ durante todo el encuentro.

En la primera mitad, Matías Succar fue protagonista con dos goles, mientras que Neri Bandiera y Marcos Martinich sumaron una anotación cada uno, consolidando una ventaja amplia para los cusqueños.

Matías Succar se consolidó como el goleador de Cienciano contra Botafogo, en la ida de octavos de final, al concretar un hat-trick. - Crédito: Brayan Machado

Durante el complemento, Botafogo consiguió descontar, pero la dinámica del partido no cambió y el control siguió siendo de Cienciano, que mantuvo la iniciativa y el dominio del balón.

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Los goles finales de Neri Bandiera y Matías Succar cerraron la goleada. Succar, responsable de tres de los tantos, fue elegido como el jugador más destacado del partido.