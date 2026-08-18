Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Botafogo se aferra a un episodio heroico de remontada contra un oponente de altura para revertir la serie ante Cienciano en Copa Sudamericana 2026

El ‘fogao’, de los clubes más grandes y tradicionales del Brasileirao, se encuentra al borde de la eliminación tras ser humillado por el ‘papá’. Necesita seis goles para enmendar la plana. Hace dos años cumplió con esa misión en Libertadores

Botafogo suele hacerse grande y reducir a cualquier oponente que acuda a su feudo. - Crédito: AFP
Botafogo suele hacerse grande y reducir a cualquier oponente que acuda a su feudo. - Crédito: AFP
Guardar

Herido en su orgullo, Botafogo lleva cinco días masticando su bronca después de haber sido humillado por 6-1 a manos de Cienciano, en el primer partido de la llave de octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2026. Un resultado vejatorio que lo ubica en el filo de la eliminación.

Aunque su afición ha volcado su descontento máximo contra un equipo desdibujado, en el ‘fogao’ existe una confianza más que plena en encarrilar la clasificación contra el mismo oponente que hace menos de una semana vivió un festín con un Matías Succar inmaculado al concretar un hat-trick en el Cusco.

PUBLICIDAD

El luminoso Matías Succar se hizo grande con un hat-trick inolvidable contra Botafogo. - Crédito: Cienciano
El luminoso Matías Succar se hizo grande con un hat-trick inolvidable contra Botafogo. - Crédito: Cienciano

Una de las razones para que Botafogo se aferre a la esperanza de la remontada pasa por la condición de local en la que afrontará el desquite de la llave. Apoyado de un recinto completamente lleno, la disciplina de la ‘estrella solitaria’ saldrá con el cuchillo de los dientes para asfixiar a un contrincante que está en la obligación de cuidar su amplia ventaja a partir de un ejercicio marcial de resistencia.

Otro motivo que alimenta la fe de la estructura brasileña es un antecedente no tan lejano en el que tiró de fuerza, concentración y tesón para no solo revertir una fase de Copa Libertadores contra un rival de altura, también hacerlo de una manera resonante con un marcador tenístico.

PUBLICIDAD

Goleada resonante a Aurora

En febrero del 2024, durante los primeros compases de la CONMEBOL Libertadores 2024, Botafogo hizo su aparición en el estadio Félix Capriles, en la ciudad de Cochabamba. Sobre el papel, el ‘fogao’ era superior en plantel, fútbol y estilo. Sin embargo, se vio sorprendido por el pundonor de una pujante Aurora.

Junior Santos abrió la lata para que los de Tiago Nunes —viejo conocido del fútbol peruano por un paso cargado de altibajos en Sporting Cristal— se ubicaran delante en el luminoso, pero a pocos instantes del silbatazo final llegó la igualada obrada por Didí Torrico.

Botafogo encarriló su serie contra Aurora al propinarle una goleada 6-0 en Fase 2 de Copa Libertadores 2024. - Crédito: AGIF
Botafogo encarriló su serie contra Aurora al propinarle una goleada 6-0 en Fase 2 de Copa Libertadores 2024. - Crédito: AGIF

Aunque la llave se encontraba abierta, lo acontecido fue un escándalo mayúsculo en Botafogo. Como medida reaccionaria se disolvió el contrato de Nunes y el equipo entró en un ambiente cargado de tensión. Una semana después se llevó a cabo el desquite, en Brasil, con un rendimiento espléndido de los locales.

El Botafogo de vistió de gala delante de sus espectadores para ofrecer un fútbol estiloso sostenido en un impacto goleador constante. De ahí que el pleito se resolviera con un aplastante 6-0; lo que sugiere que el actual elenco de Franclim Carvalho, de encontrarse en una dinámica plena en casa, es capaz de aplastar a cualquiera, incluso al propio Cienciano.

Cienciano parte con favoritismo

Cienciano se impuso por 6-1 ante Botafogo en el partido de ida de los octavos de final, celebrado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El resultado dejó en evidencia la superioridad del equipo ‘imperial’ durante todo el encuentro.

En la primera mitad, Matías Succar fue protagonista con dos goles, mientras que Neri Bandiera y Marcos Martinich sumaron una anotación cada uno, consolidando una ventaja amplia para los cusqueños.

Matías Succar se consolidó como el goleador de Cienciano contra Botafogo, en la ida de octavos de final, al concretar un hat-trick. - Crédito: Brayan Machado
Matías Succar se consolidó como el goleador de Cienciano contra Botafogo, en la ida de octavos de final, al concretar un hat-trick. - Crédito: Brayan Machado

Durante el complemento, Botafogo consiguió descontar, pero la dinámica del partido no cambió y el control siguió siendo de Cienciano, que mantuvo la iniciativa y el dominio del balón.

Los goles finales de Neri Bandiera y Matías Succar cerraron la goleada. Succar, responsable de tres de los tantos, fue elegido como el jugador más destacado del partido.

Temas Relacionados

CiencianoCopa SudamericanaBotafogoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Juan Pablo Goicochea, delantero de Juan Pablo II, reveló la presión que sintió cuando estaba en Alianza Lima: “Es difícil”

El atacante peruano habló sin filtros sobre la exigencia de vestir la blanquiazul, el próximo duelo ante su exclub en Chongoyape y su sueño de llegar a la Bicolor

Juan Pablo Goicochea, delantero de Juan Pablo II, reveló la presión que sintió cuando estaba en Alianza Lima: “Es difícil”

Sport Boys no sale de los problemas: FPF vuelve a restarle puntos en la tabla acumulada de la Liga 1 2026

El cuadro chalaco recibió una nueva sanción de la Comisión de Licencias por incumplimientos de pago y vuelve a complicar sus objetivos de la temporada por temas administrativos

Sport Boys no sale de los problemas: FPF vuelve a restarle puntos en la tabla acumulada de la Liga 1 2026

Cecilia Tait apoya candidatura de Perú y Chile para organizar el Mundial Sub 19 de vóley: “La FIVB va apostar por donde hay más hinchas”

La integrante del Comité Olímpico Internacional vio con buenos ojos que la alianza entre los dos países del pacífico salga airosa para ser sedes del campeonato internacional de la categoría

Cecilia Tait apoya candidatura de Perú y Chile para organizar el Mundial Sub 19 de vóley: “La FIVB va apostar por donde hay más hinchas”

La contundente opinión de Nolberto Solano sobre jugar las próximas Eliminatorias en Cusco y Puno: “No asegura ningún punto”

El actual técnico de Pakistán y exentrenador de Universitario, rechazó la estrategia de la FPF de descentralizar las localías de Perú para las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030, citando el caso boliviano como prueba de que la altitud no garantiza resultados

La contundente opinión de Nolberto Solano sobre jugar las próximas Eliminatorias en Cusco y Puno: “No asegura ningún punto”

‘Loco’ Vargas lanzó ácida crítica contra la FPF sobre la ausencia de Renato Tapia en la selección peruana: “Hay un resentido”

El exfutbolista entabló un diálogo con Christian Cueva en donde abordaron la problemática del balompié nacional y hablaron de la no presencia del ‘Cabezón’ en la ‘bicolor’

‘Loco’ Vargas lanzó ácida crítica contra la FPF sobre la ausencia de Renato Tapia en la selección peruana: “Hay un resentido”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Senadora Martha Moyano se queja de que culpen a los fujimoristas “de todo, hasta de los huaicos”

Senadora Martha Moyano se queja de que culpen a los fujimoristas “de todo, hasta de los huaicos”

Óscar Arriola se queda como jefe de la PNP y ministro destaca su gestión: “El año pasado había 500 muertos más”

Alberto Beingolea responde a propuesta de trasladar el LUM a Justicia y defiende su sector: “Los museos son parte de Cultura”

César Hinostroza: PJ rechaza definitivamente su intento para ya no ser procesado por organización criminal con ley del Congreso

Ministro de Cultura afirma que Ley de Colegio de Artistas “tiene los días contados”

ENTRETENIMIENTO

Curwen reflexiona y reconoce infidelidad de su novia Carla Campos: “Me cegué, las imágenes son clarísimas”

Curwen reflexiona y reconoce infidelidad de su novia Carla Campos: “Me cegué, las imágenes son clarísimas”

Yvonne Frayssinet revela por qué 'Al fondo hay sitio' arrasa en el rating pese a las críticas tras 13 temporadas en pantalla

Asi fue la aparición Curwen en streaming ‘Habla Good’ tras el ampay de su novia Carla Campos

Magaly Medina se burla del comunicado de Janet Barboza por Teletón y Ethel Pozo: “Tú eres la última rueda del coche”

¿Quién es Alonso Grimaldo, el joven con el que la novia de Curwen, Carla Campos-Salazar, fue captada en discoteca?

DEPORTES

Sport Boys no sale de los problemas: FPF vuelve a restarle puntos en la tabla acumulada de la Liga 1 2026

Sport Boys no sale de los problemas: FPF vuelve a restarle puntos en la tabla acumulada de la Liga 1 2026

Cecilia Tait apoya candidatura de Perú y Chile para organizar el Mundial Sub 19 de vóley: “La FIVB va apostar por donde hay más hinchas”

La contundente opinión de Nolberto Solano sobre jugar las próximas Eliminatorias en Cusco y Puno: “No asegura ningún punto”

‘Loco’ Vargas lanzó ácida crítica contra la FPF sobre la ausencia de Renato Tapia en la selección peruana: “Hay un resentido”

‘Loco’ Vargas afirma que no hay referentes en Universitario y apunta contra Yoshimar Yotún por empujar a Jairo Concha: “Le meto un cachetadón”