Panamericana Sur podría volver a tener tránsito esta noche tras los huaicos: Provías revela qué falta para liberar la vía

Un autobús de pasajeros queda varado por un huaico que bloquea la Panamericana Sur en Arequipa, causando la interrupción del tránsito en la vía. (Diario El Pueblo)

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La Panamericana Sur podría ser liberada durante la noche de este martes 18 de agosto, luego de los huaicos y derrumbes que mantienen interrumpido el tránsito en el tramo entre Atico y Ocoña, en Arequipa. Provías Nacional informó que sus equipos trabajan para despejar los últimos seis kilómetros afectados y permitir nuevamente el paso de vehículos, aunque de manera restringida.

Estuardo Tello, subdirector de Conservación Vial de Provías Nacional, explicó en diálogo con RPP Noticias que los huaicos y desprendimientos de rocas afectaron aproximadamente 60 kilómetros de la carretera. El funcionario señaló que los trabajos avanzan desde los sectores de Atico y Ocoña con maquinaria pesada, mientras numerosos vehículos permanecen varados a la espera de la reapertura.

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La posibilidad de recuperar el tránsito durante esta noche dependerá de las condiciones meteorológicas. La DANA Aníbal continúa generando lluvias en la zona y, según Tello, durante la mañana se registraron nuevas precipitaciones que provocaron otros puntos de derrumbe. Por ello, Provías prevé habilitar la vía con restricciones y bajo vigilancia, siempre que las condiciones permitan culminar la limpieza de los seis kilómetros restantes.

Un camión varado por un huaico en el tramo de la Panamericana Sur entre Ático y Ocoña en Arequipa muestra el impacto de la DANA Aníbal. (Diario El Pueblo)

Huaicos y rocas de más de una tonelada complican limpieza de la Panamericana Sur

La emergencia se extiende por aproximadamente 60 kilómetros entre Atico y Ocoña, donde se registraron ingresos de huaicos en distintos puntos y desprendimientos de roca desde los taludes. Tello explicó que algunos bloques encontrados durante los trabajos superan la tonelada de peso, lo que complica las labores de recuperación de la vía.

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Un camión de carga pesada permanece varado entre lodo y rocas tras un huaico que bloqueó la carretera Panamericana Sur, tramo Ático-Ocoña, en Arequipa, por el impacto de la DANA Aníbal. (Diario El Pueblo)

En declaraciones a RPP Noticias, el representante de Provías detalló que las cuadrillas ingresaron tanto desde Atico como desde Ocoña para avanzar con la limpieza. La intervención incluye el retiro de lodo, rocas y otros materiales que bloquearon la carretera.

“Nos falta esos seis kilómetros de habilitarlo, de darle limpieza, con lo cual daríamos ya tránsito en forma restringida o en forma con mucho cuidado”, explicó Tello. El funcionario precisó que esta medida busca reducir el riesgo de accidentes mientras persistan las condiciones inestables en la zona.

La maquinaria utilizada incluye cargadores frontales, excavadoras y tractores, equipos que, según el subdirector, forman parte de la capacidad disponible para atender emergencias en las carreteras nacionales. Tello señaló que Provías Nacional cuenta con 380 equipos distribuidos a nivel nacional.

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Camiones y vehículos de carga pesada están varados en la carretera Panamericana Sur, en Arequipa, tras la caída de un huaico provocado por la DANA Aníbal. (Diario El Pueblo)

Reapertura de la Panamericana Sur dependerá de las lluvias

La meta de Provías es completar la limpieza de los seis kilómetros restantes y permitir nuevamente el paso de vehículos durante la noche. Sin embargo, la habilitación tendrá carácter restringido, debido al riesgo que todavía representan los derrumbes y las lluvias en el sector.

“La lluvia nos condiciona. Estamos viendo nosotros habilitar la vía hoy en la noche para tener el tránsito restringido, pero también condicionado al fenómeno de la DANA Aníbal”, sostuvo Tello al ser consultado por RPP Noticias.

Las precipitaciones registradas durante la mañana provocaron nuevos puntos de colapso y obligaron a continuar con las labores de limpieza. Esta situación puede modificar el avance de los equipos y generar nuevas interrupciones en caso de que se produzcan más huaicos o desprendimientos.

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El funcionario también respondió a los cuestionamientos sobre la maquinaria empleada en la emergencia. Explicó que las características geográficas del país requieren el uso de cargadores frontales, excavadoras y tractores para intervenir en las carreteras nacionales. “Para la geografía que tiene el Perú, con zonas bastante accidentadas, atendemos con cargadores frontales, con excavadoras y con tractores”, afirmó.

Conductores y pasajeros esperan la rehabilitación de la Panamericana Sur en Arequipa, bloqueada por un huaico entre Ático y Ocoña que arrastró lodo y piedras. (Diario El Pueblo)

Otras vías del sur también registran huaicos y derrumbes

Las afectaciones provocadas por las lluvias alcanzan otros puntos de las carreteras del sur. Tello informó que en la Costanera, entre Ilo y Tacna, se registraron derrumbes y huaicos en el sector Quebrada de los Burros, entre los kilómetros 305 y 315. Allí, Provías trabaja con apoyo del Gobierno Regional de Tacna y ya se habilitó el tránsito restringido.

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Cerca de Ilo, en el sector de Tacunay, también se produjo erosión de la plataforma y del relleno que cubre una tubería que abastece de agua potable a la localidad. En este punto, el Gobierno Regional de Moquegua realiza trabajos de protección de la infraestructura afectada.

Un bus de pasajeros afectado por un huaico permanece bloqueado en la carretera Panamericana Sur, en Arequipa, debido a las rocas y lodo arrastrados por la DANA Aníbal. (Diario El Pueblo)

Otra pérdida de plataforma se reportó en Playa Enfermeras, cerca de Punta de Bombón, donde también se mantiene el tránsito restringido. Pese a estas afectaciones, Tello indicó que existe una ruta alterna por la Panamericana Sur entre Arequipa, Moquegua y Tacna, la cual mantiene tránsito normal.

Provías pide no cruzar los derrumbes a pie

Mientras continúan las labores de limpieza, Provías pidió a las personas que permanecen varadas evitar caminar por las zonas afectadas. La recomendación alcanza tanto a los sectores cubiertos con lodo como a aquellos donde aparentemente solo queda material rocoso o seco.

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Una adulta mayor perdió la vida en el distrito de Atico, Arequipa, luego de intentar cruzar a pie un tramo de la Panamericana Sur cubierto de lodo y escombros. La mujer viajaba hacia Lima junto a su esposo cuando el bus en el que se trasladaban quedó varado por los huaicos asociados a las intensas lluvias. Fuente: Exitosa Noticias

Tello advirtió que estas áreas pueden permanecer inestables y generar nuevos desprendimientos. Además, explicó que el desplazamiento de personas por los puntos bloqueados obliga a detener la maquinaria para permitir su paso, lo que retrasa las labores de recuperación de la carretera.

“Pedimos que no se trasladen a través de estos derrumbes, porque son zonas que son bastante deleznables”, indicó el funcionario en RPP Noticias. La recomendación cobra especial importancia mientras los equipos trabajan para despejar los últimos seis kilómetros.

Ante los pasajeros que permanecen varados desde el domingo, Tello aseguró que Provías mantiene el compromiso de recuperar la circulación. “Estamos atendiendo, comprometidos con habilitar la vía lo antes posible”, afirmó. La eventual reapertura durante la noche, sin embargo, seguirá condicionada a la evolución de las lluvias generadas por la DANA Aníbal.

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