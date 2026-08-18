Perú
Agregar Infobae enGoogle

Asi fue la aparición Curwen en streaming ‘Habla Good’ tras el ampay de su novia Carla Campos

El creador de contenido volvió a cámaras después del ampay que sacudió las redes: llegó a ‘Todo Good’ sin dramatismo, hizo bromas y dejó que el show siga su curso.

Asi fue la aparición Curwen en streaming ‘Habla Good’ tras el ampay de su novia Carla Campos. YouTube: 'Todo Good'.
Guardar

Víctor Caballero, conocido en redes sociales como Curwen, reapareció en el streaming Habla Good la tarde del martes 18 de agosto, pocas horas después de que se difundieran imágenes de su novia, Carla Campos Salazar, bailando muy cerca de otro hombre y recibiendo un supuesto beso en una discoteca de Lima.

Lejos de mostrarse incómodo o esquivo, el creador de contenido llegó “de lo más tranquilo”, saludó a la audiencia y hasta bromeó con un detalle técnico del programa: una marca de agua que, según el comentario en la mesa, se quedaba fija sobre su rostro.

La escena fue seguida con especial atención por los usuarios porque el tema ya había escalado a la televisión: ‘Magaly TV, La Firme’ difundió el material y el equipo del programa buscó a Curwen para confrontarlo con las imágenes. Él negó que se trate de una infidelidad, sostuvo que “no hay beso” y explicó que el joven que aparece en el video es amigo de ambos.

PUBLICIDAD

Asi fue la aparición Curwen en streaming ‘Habla Good’ tras el ampay de su novia Carla Campos. YouTube: Todo Good.
Asi fue la aparición Curwen en streaming ‘Habla Good’ tras el ampay de su novia Carla Campos. YouTube: Todo Good.

La aparición en ‘Habla Good’: saludos, bromas y una mesa que siguió su ritmo

Curwen apareció en ‘Habla Good’ cerca de las 2 de la tarde y se mostró distendido desde el arranque. “Bienvenidos, bienvenidos”, dijo al ingresar.

En medio del tono de comedia del espacio, el creador de contenido hizo una broma sobre el grafismo del programa. “Qué rica marca de agua”, soltó, mientras desde la mesa le respondían en la misma clave. “Es nuestro, nuestra media, nuestra medianormalmente, minuto uno de este canal, pero bueno, bienvenidos”, comentó Furrey.

El intercambio, aparentemente ligero, fue leído por parte de la audiencia como un gesto: Curwen no esquivó la cámara ni evitó exponerse en vivo, pese a que el “ampay” ya era tema de conversación en redes.

PUBLICIDAD

En esa misma dinámica, él continuó el juego con sus compañeros de mesa. “Eh, ¿qué tal, muchacho? ¿Cómo estás? ¿Por qué, por qué faltaste ayer?”, lanzó, sin hacer referencia directa al tema sentimental en ese momento, pero dejando la sensación de que no llegaba a “aclarar” nada en tono solemne, sino a cumplir su rutina habitual.

Curwen en streaming ‘Habla Good’ tras el ampay de su novia Carla Campos. YouTube: Todo Good.
Curwen en streaming ‘Habla Good’ tras el ampay de su novia Carla Campos. YouTube: Todo Good.

El ampay de Carla Campos y el video que generó especulaciones

Las imágenes que detonaron la polémica fueron difundidas en Magaly TV, La Firme y mostraban a Carla Campos Salazar en una fiesta en Miraflores junto a otro hombre, en una escena que —según la interpretación del programa— incluía un beso y una cercanía llamativa durante la madrugada.

El contenido se viralizó rápidamente por el contraste que proponía: la vida personal de un creador de contenido ampliamente expuesto al escrutinio público, confrontada con una escena captada en una discoteca. A partir de allí aparecieron especulaciones sobre una posible crisis o ruptura, y el foco se trasladó a Curwen.

El programa 'Magaly TV, la firme' presenta imágenes exclusivas de la novia del youtuber Curwen, Carla, en situaciones muy cariñosas con otro hombre en una discoteca de Miraflores, a pesar de estar comprometida. ATV/ Magaly TV La Firme.

La versión de Curwen: “Sí, claro” y “No, no es un beso en la boca”

Cuando el equipo del programa lo abordó para preguntarle directamente si seguía con Carla Campos, Curwen respondió sin titubeos: “Sí, claro”.

Luego, al ver el video e identificar a su pareja, el periodista le preguntó si lo que se apreciaba era un beso en la boca. Curwen rechazó esa lectura. “No, no es un beso en la boca”, afirmó.

La negativa se mantuvo cuando le mostraron el material desde otro ángulo. “No, no es un beso en la boca, para nada, para nada”, insistió, pese a que el reportero sostuvo que el equipo había revisado el video y que, para ellos, sí se veía un beso.

Así quedaron planteadas dos interpretaciones: la del programa, que subrayó la escena como un ampay; y la de Curwen, que sostuvo que no existió un acto de infidelidad.

“Yo sé quién es él”: quién es el hombre que aparece en las imágenes, según Curwen

Otro eje de la conversación fue la identidad del hombre que aparece junto a Carla Campos. Curwen dijo reconocerlo. “Yo sé quién es él”, sostuvo.

Ante la consulta directa, respondió: “Claro, él es Grimy”. Luego, el programa indicó que se trata de Alonso Grimaldo.

Para Curwen, el vínculo entre ese joven y su novia no tenía nada oculto: “El tipo es su amigo, no tiene ningún problema”, afirmó, descartando que se trate de alguien ajeno o de un encuentro a espaldas de él.

Curwen explicó que el video ya le había llegado por redes antes de que lo contactara el programa. “Ya me lo mandaron el video”, dijo. Y añadió: “Me lo han enviado cien personas, me han etiquetado”.

También confirmó que no estuvo presente en la fiesta y explicó por qué. “Porque me dio flojera, la verdad. Sí, me quedo en mi casa, me quedo viendo televisión”, contó.

Cuando le preguntaron qué veía, respondió sin dramatismo: “Sí, estoy viendo X-Men”.

En medio de la conversación, Curwen también jugó con la idea de que Magaly Medina lo llame a su programa. “Que me invite Magaly a su set, más bien, pues hermano, que me invite”, dijo.

Cuando le mencionaron que podría ir con Carla, marcó una diferencia: “Con ella no lo sé, porque ella es muy tímida”, comentó.

Magaly Medina no le cree a Curwen tras ampay de Carla Campos: “Negar lo evidente”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina no le cree a Curwen tras ampay de Carla Campos: “Negar lo evidente”. Captura: Magaly TV La Firme.

Temas Relacionados

CurwenTodo GoodYouTubeAmpayperu-entretenimientoCarla CamposCarla Campos Salazar

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sport Boys no sale de los problemas: FPF vuelve a restarle puntos en la tabla acumulada de la Liga 1 2026

El cuadro chalaco recibió una nueva sanción de la Comisión de Licencias por incumplimientos de pago y vuelve a complicar sus objetivos de la temporada por temas administrativos

Sport Boys no sale de los problemas: FPF vuelve a restarle puntos en la tabla acumulada de la Liga 1 2026

Cecilia Tait apoya candidatura de Perú y Chile para organizar el Mundial Sub 19 de vóley: “La FIVB va apostar por donde hay más hinchas”

La integrante del Comité Olímpico Internacional vio con buenos ojos que la alianza entre los dos países del pacífico salga airosa para ser sedes del campeonato internacional de la categoría

Cecilia Tait apoya candidatura de Perú y Chile para organizar el Mundial Sub 19 de vóley: “La FIVB va apostar por donde hay más hinchas”

Botafogo se aferra a un episodio heroico de remontada contra un oponente de altura para revertir la serie ante Cienciano en Copa Sudamericana 2026

El ‘fogao’, de los clubes más grandes y tradicionales del Brasileirao, se encuentra al borde de la eliminación tras ser humillado por el ‘papá’. Necesita seis goles para enmendar la plana. Hace dos años cumplió con esa misión en Libertadores

Botafogo se aferra a un episodio heroico de remontada contra un oponente de altura para revertir la serie ante Cienciano en Copa Sudamericana 2026

La contundente opinión de Nolberto Solano sobre jugar las próximas Eliminatorias en Cusco y Puno: “No asegura ningún punto”

El actual técnico de Pakistán y exentrenador de Universitario, rechazó la estrategia de la FPF de descentralizar las localías de Perú para las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030, citando el caso boliviano como prueba de que la altitud no garantiza resultados

La contundente opinión de Nolberto Solano sobre jugar las próximas Eliminatorias en Cusco y Puno: “No asegura ningún punto”

Óscar Arriola se queda como jefe de la PNP y ministro destaca su gestión: “El año pasado había 500 muertos más”

El ministro del Interior, César Astudillo, respaldó la continuidad del comandante general de la PNP y atribuyó su permanencia a los resultados obtenidos frente a la criminalidad

Óscar Arriola se queda como jefe de la PNP y ministro destaca su gestión: “El año pasado había 500 muertos más”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Senadora Martha Moyano se queja de que culpen a los fujimoristas “de todo, hasta de los huaicos”

Senadora Martha Moyano se queja de que culpen a los fujimoristas “de todo, hasta de los huaicos”

Óscar Arriola se queda como jefe de la PNP y ministro destaca su gestión: “El año pasado había 500 muertos más”

Alberto Beingolea responde a propuesta de trasladar el LUM a Justicia y defiende su sector: “Los museos son parte de Cultura”

César Hinostroza: PJ rechaza definitivamente su intento para ya no ser procesado por organización criminal con ley del Congreso

Ministro de Cultura afirma que Ley de Colegio de Artistas “tiene los días contados”

ENTRETENIMIENTO

Curwen reflexiona y reconoce infidelidad de su novia Carla Campos: “Me cegué, las imágenes son clarísimas”

Curwen reflexiona y reconoce infidelidad de su novia Carla Campos: “Me cegué, las imágenes son clarísimas”

Yvonne Frayssinet revela por qué 'Al fondo hay sitio' arrasa en el rating pese a las críticas tras 13 temporadas en pantalla

Magaly Medina se burla del comunicado de Janet Barboza por Teletón y Ethel Pozo: “Tú eres la última rueda del coche”

¿Quién es Alonso Grimaldo, el joven con el que la novia de Curwen, Carla Campos-Salazar, fue captada en discoteca?

Curwen y Carla Campos-Salazar: ¿Cuál es la marcada diferencia de edad entre el periodista y la diseñadora?

DEPORTES

Sport Boys no sale de los problemas: FPF vuelve a restarle puntos en la tabla acumulada de la Liga 1 2026

Sport Boys no sale de los problemas: FPF vuelve a restarle puntos en la tabla acumulada de la Liga 1 2026

Cecilia Tait apoya candidatura de Perú y Chile para organizar el Mundial Sub 19 de vóley: “La FIVB va apostar por donde hay más hinchas”

Botafogo se aferra a un episodio heroico de remontada contra un oponente de altura para revertir la serie ante Cienciano en Copa Sudamericana 2026

La contundente opinión de Nolberto Solano sobre jugar las próximas Eliminatorias en Cusco y Puno: “No asegura ningún punto”

‘Loco’ Vargas lanzó ácida crítica contra la FPF sobre la ausencia de Renato Tapia en la selección peruana: “Hay un resentido”