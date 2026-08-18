Asi fue la aparición Curwen en streaming ‘Habla Good’ tras el ampay de su novia Carla Campos. YouTube: 'Todo Good'.

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Víctor Caballero, conocido en redes sociales como Curwen, reapareció en el streaming Habla Good la tarde del martes 18 de agosto, pocas horas después de que se difundieran imágenes de su novia, Carla Campos Salazar, bailando muy cerca de otro hombre y recibiendo un supuesto beso en una discoteca de Lima.

Lejos de mostrarse incómodo o esquivo, el creador de contenido llegó “de lo más tranquilo”, saludó a la audiencia y hasta bromeó con un detalle técnico del programa: una marca de agua que, según el comentario en la mesa, se quedaba fija sobre su rostro.

La escena fue seguida con especial atención por los usuarios porque el tema ya había escalado a la televisión: ‘Magaly TV, La Firme’ difundió el material y el equipo del programa buscó a Curwen para confrontarlo con las imágenes. Él negó que se trate de una infidelidad, sostuvo que “no hay beso” y explicó que el joven que aparece en el video es amigo de ambos.

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Asi fue la aparición Curwen en streaming ‘Habla Good’ tras el ampay de su novia Carla Campos. YouTube: Todo Good.

La aparición en ‘Habla Good’: saludos, bromas y una mesa que siguió su ritmo

Curwen apareció en ‘Habla Good’ cerca de las 2 de la tarde y se mostró distendido desde el arranque. “Bienvenidos, bienvenidos”, dijo al ingresar.

En medio del tono de comedia del espacio, el creador de contenido hizo una broma sobre el grafismo del programa. “Qué rica marca de agua”, soltó, mientras desde la mesa le respondían en la misma clave. “Es nuestro, nuestra media, nuestra medianormalmente, minuto uno de este canal, pero bueno, bienvenidos”, comentó Furrey.

El intercambio, aparentemente ligero, fue leído por parte de la audiencia como un gesto: Curwen no esquivó la cámara ni evitó exponerse en vivo, pese a que el “ampay” ya era tema de conversación en redes.

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En esa misma dinámica, él continuó el juego con sus compañeros de mesa. “Eh, ¿qué tal, muchacho? ¿Cómo estás? ¿Por qué, por qué faltaste ayer?”, lanzó, sin hacer referencia directa al tema sentimental en ese momento, pero dejando la sensación de que no llegaba a “aclarar” nada en tono solemne, sino a cumplir su rutina habitual.

Curwen en streaming ‘Habla Good’ tras el ampay de su novia Carla Campos. YouTube: Todo Good.

El ampay de Carla Campos y el video que generó especulaciones

Las imágenes que detonaron la polémica fueron difundidas en Magaly TV, La Firme y mostraban a Carla Campos Salazar en una fiesta en Miraflores junto a otro hombre, en una escena que —según la interpretación del programa— incluía un beso y una cercanía llamativa durante la madrugada.

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El contenido se viralizó rápidamente por el contraste que proponía: la vida personal de un creador de contenido ampliamente expuesto al escrutinio público, confrontada con una escena captada en una discoteca. A partir de allí aparecieron especulaciones sobre una posible crisis o ruptura, y el foco se trasladó a Curwen.

El programa 'Magaly TV, la firme' presenta imágenes exclusivas de la novia del youtuber Curwen, Carla, en situaciones muy cariñosas con otro hombre en una discoteca de Miraflores, a pesar de estar comprometida. ATV/ Magaly TV La Firme.

La versión de Curwen: “Sí, claro” y “No, no es un beso en la boca”

Cuando el equipo del programa lo abordó para preguntarle directamente si seguía con Carla Campos, Curwen respondió sin titubeos: “Sí, claro”.

Luego, al ver el video e identificar a su pareja, el periodista le preguntó si lo que se apreciaba era un beso en la boca. Curwen rechazó esa lectura. “No, no es un beso en la boca”, afirmó.

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La negativa se mantuvo cuando le mostraron el material desde otro ángulo. “No, no es un beso en la boca, para nada, para nada”, insistió, pese a que el reportero sostuvo que el equipo había revisado el video y que, para ellos, sí se veía un beso.

Así quedaron planteadas dos interpretaciones: la del programa, que subrayó la escena como un ampay; y la de Curwen, que sostuvo que no existió un acto de infidelidad.

“Yo sé quién es él”: quién es el hombre que aparece en las imágenes, según Curwen

Otro eje de la conversación fue la identidad del hombre que aparece junto a Carla Campos. Curwen dijo reconocerlo. “Yo sé quién es él”, sostuvo.

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Ante la consulta directa, respondió: “Claro, él es Grimy”. Luego, el programa indicó que se trata de Alonso Grimaldo.

Para Curwen, el vínculo entre ese joven y su novia no tenía nada oculto: “El tipo es su amigo, no tiene ningún problema”, afirmó, descartando que se trate de alguien ajeno o de un encuentro a espaldas de él.

Curwen explicó que el video ya le había llegado por redes antes de que lo contactara el programa. “Ya me lo mandaron el video”, dijo. Y añadió: “Me lo han enviado cien personas, me han etiquetado”.

También confirmó que no estuvo presente en la fiesta y explicó por qué. “Porque me dio flojera, la verdad. Sí, me quedo en mi casa, me quedo viendo televisión”, contó.

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Cuando le preguntaron qué veía, respondió sin dramatismo: “Sí, estoy viendo X-Men”.

En medio de la conversación, Curwen también jugó con la idea de que Magaly Medina lo llame a su programa. “Que me invite Magaly a su set, más bien, pues hermano, que me invite”, dijo.

Cuando le mencionaron que podría ir con Carla, marcó una diferencia: “Con ella no lo sé, porque ella es muy tímida”, comentó.

Magaly Medina no le cree a Curwen tras ampay de Carla Campos: “Negar lo evidente”. Captura: Magaly TV La Firme.