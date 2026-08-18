Curwen reflexiona y reconoce infidelidad de su novia Carla Campos: “Me cegué, las imágenes son clarísimas”

¿Magaly Medina se preocupa por el corazón de Curwen? Así reaccionó el conductor al ver las comprometedoras imágenes de su novia, desatando las carcajadas de sus compañeros en el estudio.

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Víctor Caballero, conocido en redes sociales como Curwen, reapareció en el streaming Habla Good la tarde del martes 18 de agosto y dio un giro a su versión inicial sobre el ampay de su novia, Carla Campos Salazar, en una discoteca de Lima.

Tras negar primero una infidelidad en declaraciones vinculadas a ‘Magaly TV, La Firme’, el creador de contenido aseguró que, al reflexionar, entendió que las imágenes muestran una falta grave a su compromiso y admitió: “Sí, me cegué, me cegué, la verdad” y “las imágenes son clarísimas”.

Durante el programa, Curwen se mostró emocionalmente afectado y reconoció que en un inicio intentó interpretar lo ocurrido como un “saludito”. Sin embargo, en vivo sostuvo que lo registrado “habla por sí solo” y aceptó que ahí “se hizo algo que no se debía”, en referencia al video donde se ve a Carla bailando muy cerca de un joven identificado como Alonso Grimaldo.

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“Yo me siento muy mal”: Curwen admite que está quebrado emocionalmente

Curwen abrió su reflexión reconociendo el impacto emocional del ampay. “Ayer se han visto unas imágenes en las que Carla está en una discoteca y la verdad es que, pues yo me siento muy mal”, dijo, antes de lanzar una frase irónica sobre el reportaje difundido por Magaly Medina.

“Siento que realmente Magaly (Medina) ha hecho este reportaje porque realmente le importa mi situación sentimental. Mi bienestar emocional. Yo no creo que lo haga por razones políticas, ¿ah? Eso está descartado. Ni para burlarse de mí. Yo creo que ahí realmente dice: ‘Yo me preocupo por ti’”, comentó, manteniendo el tono característico con el que suele abordar temas personales ante su audiencia.

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Más allá de la broma, el creador de contenido dejó en claro que su estado anímico cambió conforme revisó lo ocurrido: el punto, dijo, ya no era buscar una explicación amable, sino asumir lo que se veía.

Curwen reflexiona y reconoce infidelidad de su novia Carla Campos. YouTube: Habla Good.

“En un inicio yo dije que era un saludito”: el momento en que reconoce que se “cegó”

El creador de contenido reconoció que su primera reacción fue minimizar el contenido de las imágenes. “Lo más importante también, las imágenes, yo creo que hablan por sí solas, ¿no? En un inicio yo dije que era un saludito, ¿no?”, afirmó.

En ese momento, Tonino intervino con una pregunta directa: “¿Te cegaste?”. Curwen aceptó sin vueltas: “Sí, me cegué, me cegué, la verdad. Yo creo que todos tienen razón”.

El intercambio marcó el giro central de su aparición en Habla Good: de la negación a la admisión pública de que su lectura inicial no se sostenía frente a lo que mostraba el video.

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“Las imágenes son clarísimas”: pide que pongan el video en el programa

En el tramo más comentado del streaming, Curwen insistió en que el material era evidente. “Y las imágenes son clarísimas, viejo. Yo creo que allí se hizo algo que no se debía”, sostuvo. Incluso pidió que el video se mostrara en el programa.

“¿Tienes la imagen de casualidad?”, preguntó. Pleado replicó: “¿Quieres verla? ¿Quieres que la gente la vea?”. Curwen respondió: “Hay que ponerla, hay que ponerla”.

Una voz en el set reforzó el pedido del público: “A ver, la gente quiere, quiere que reaccionemos a la imagen”. Curwen insistió: “La gente quiere que reaccionemos y pues yo creo que hay que verla y la verdad es que está clarísimo, ¿no? Está clarísimo”.

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En esa reacción, también apeló al humor para procesar el golpe. “Me encanta. Novia de Curwen chapa con colorao, ¿no? ‘Sóbate la frente’, me dice. Ya, bueno. Yo creo que hablan está clarísimo, ¿no?”, dijo. Y remató con otra frase en la misma línea: “No, sóbate la frente por los cachos”.

Tonino lo acompañó con una conclusión breve: “La imagen es bien clara, en verdad”.

Asi fue la aparición Curwen en streaming ‘Habla Good’ tras el ampay de su novia Carla Campos. YouTube: Todo Good.

Curwen y lo que dijo antes: “No, no es un beso en la boca”

La nueva postura de Curwen contrasta con lo que dijo cuando fue confrontado por el equipo de televisión que difundió el ampay. En esa conversación, al preguntarle si seguía con Carla Campos, respondió: “Sí, claro”.

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Luego, cuando le consultaron si en las imágenes se veía un beso en la boca, él lo negó. “No, no es un beso en la boca”, afirmó. Y repitió la idea cuando le mostraron otro ángulo: “No, no es un beso en la boca, para nada, para nada”.

También sostuvo que el hombre que aparece en el video era conocido por ambos. “Yo sé quién es él”, dijo, y lo identificó como “Grimy”, mientras el programa señaló luego que se trataba de Alonso Grimaldo. En ese momento, Curwen insistió: “El tipo es su amigo, no tiene ningún problema”.

Con el pasar de las horas, esa versión se modificó en el streaming: ya no discutió si el joven era amigo o no, sino el hecho de que, según su propia evaluación, la conducta sobrepasó los límites del respeto en una relación.

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Curwen responde al ampay de Carla Campos y revela qué hará con su relación. Captura: Magaly TV La Firme.