Yvonne Frayssinet revela por qué 'Al fondo hay sitio' arrasa en el rating pese a las críticas tras 13 temporadas en pantalla

Yvonne Frayssinet afirmó que 'Al fondo hay sitio' mantiene su éxito porque el público critica la serie, pero no deja de verla.

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La televisión peruana tiene pocos fenómenos comparables al de ‘Al fondo hay sitio’. La teleserie de América TV lleva 13 temporadas al aire, ha sobrevivido la salida de personajes que parecían irremplazables y sigue acumulando audiencia semana tras semana. Detrás de esa permanencia hay una explicación que Yvonne Frayssinet, una de las pocas actrices que permanece en el elenco desde el primer capítulo, decidió compartir públicamente: el público critica, pero no deja de ver la serie.

La actriz de 76 años, cuyo nombre completo es Hilda Yvonne Melanie Frayssinet Gaviria, nació en Lima el 2 de febrero de 1950 y es reconocida como una de las primeras actrices del país. En el programa ‘En escena’ de RPP, Frayssinet habló sobre el estado actual de la producción y sobre los factores que, a su juicio, explican la longevidad de una serie que muchos daban por agotada y que, sin embargo, continúa registrando cifras de audiencia que la mantienen como referente de la televisión nacional.

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El hábito y los guionistas, las dos claves que Frayssinet identifica detrás del éxito

Para Frayssinet, el éxito sostenido de ‘Al fondo hay sitio’ responde a dos elementos que se complementan: el vínculo afectivo que el público construyó con los personajes a lo largo de los años y la capacidad de los guionistas para mantener el interés de la audiencia pese a los cambios constantes en el elenco.

“La historia pegó, la gente se ha acostumbrado a vernos y a seguir lo que pasa; además, los guionistas son muy hábiles. De todas maneras, duele cuando se va una persona, pero ponen inmediatamente una situación u otro actor que pueda hacer el equilibrio y salimos adelante como sea. Hay gente que critica, pero no se pierde un capítulo ni un detalle de la serie”, declaró la actriz en RPP.

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La frase resume con precisión la paradoja que rodea a ‘Al fondo hay sitio’: una parte considerable de su audiencia la cuestiona en redes sociales, discute sus tramas y señala sus inconsistencias, pero regresa puntualmente cada noche. Ese comportamiento, lejos de perjudicar a la producción, la alimenta. Las recientes emisiones de la serie superaron los 16 puntos de rating en América TV, una cifra que pocos programas de la televisión peruana alcanzan en la actualidad.

'Al fondo hay sitio' suma 13 temporadas en América TV y superó los 16 puntos de rating en sus emisiones recientes.

La salida de actores y personajes que formaron parte del núcleo original de la serie ha sido uno de los temas que más debate genera entre los seguidores de ‘AFHS’. Frayssinet reconoció que esas partidas generan un impacto emocional tanto en el equipo como en el público, pero subrayó que la producción siempre encuentra la forma de reencauzar la narrativa.

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Una serie que sobrevivió pérdidas, polémicas y más de una década de cambios

‘Al fondo hay sitio’ se estrenó hace más de una década y desde entonces ha atravesado transformaciones profundas en su elenco y en sus tramas. La partida de personajes centrales, como la de Mónica Sánchez —quien dio vida a Charito desde el 2009, antes de anunciar su salida de la producción— generó incertidumbre entre los seguidores de la serie.

La trama más reciente de ‘AFHS’ incorporó uno de los giros más comentados de su historia reciente: la muerte de Joel González, el popular ‘Niño con cara de pez’, tras ser atacado por un dron enemigo en medio de un conflicto bélico en el Estrecho de Ormuz. La noticia de su fallecimiento desató una ola de reacciones en Las Nuevas Lomas y encendió las redes sociales, donde los seguidores de la serie debatieron la decisión de la producción.

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En ese contexto, un nuevo elemento alimentó las especulaciones sobre el futuro de la serie: en la ficción, el personaje de Olinda contactó a Charo —quien vive en Canadá junto a Grace y sus nietos— para comunicarle la muerte de su hijo. La respuesta del personaje, que anunció su regreso al país en un mes y pidió que guardaran el secreto para sorprender a todos, reavivó los rumores sobre un posible retorno de Mónica Sánchez a la producción.

Frayssinet, entre ‘AFHS’ y el teatro: una agenda que no para

Al margen de las grabaciones de ‘Al fondo hay sitio’, Frayssinet comparte su tiempo con la obra teatral ‘Corazón de loba’, una comedia que protagoniza junto a Andrea Luna y Johanna San Miguel. La historia sigue a tres actrices atrapadas en los personajes que las hicieron famosas, que reciben una nueva oportunidad de brillar, aunque solo una podrá lograrlo.

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La reconocida actriz Yvonne Frayssinet sonríe mientras sostiene un galardón, tras expresar su pesar por el retiro de Adolfo Chuiman de 'Al Fondo Hay Sitio'.

“Lo que parecía un regreso triunfal se convierte en una divertida y feroz batalla de egos, secretos, traiciones y revancha. Entre castings, recuerdos y sueños de gloria, estas divas están dispuestas a todo. Parece un reality, pero es teatro, vivo, vibrante y más divertido”, indica la descripción oficial de la obra.

‘Corazón de loba’, dirigida por David Carrillo, con dirección de arte de Pepe Corzo y producción general de DEA Teatro, tiene funciones hasta el 30 de agosto, los viernes, sábados y domingos, en el Teatro Claretiano, ubicado en la avenida De Los Precursores 125-127, en San Miguel. Las entradas están disponibles en la plataforma Teleticket.

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