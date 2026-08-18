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Ministro de Cultura afirma que Ley de Colegio de Artistas “tiene los días contados”

Alberto Beingolea anunció el respaldo de su cartera a la derogación de la Ley 32645, norma que también fue usada para pedir la separación de Delia Espinoza de la decanatura del CAL

El Ministro de Cultura, Alberto Beingolea, aseguró que los artistas deben sentirse tranquilos porque habría unanimidad en el Parlamento para eliminar la cuestionada norma. Video: Canal N
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El ministro de CulturaAlberto Beingolea, anunció hoy martes que su cartera apoyará la derogación de la Ley 32645, que creó el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP).

“Esta ley tiene los días contados. Seguramente va a ser derogada muy pronto”, afirmó Beingolea en declaraciones a medios de comunicación, tras señalar que su sector escuchó a los propios artistas y que son ellos quienes saben lo que necesitan.

La postura del Ministerio de Cultura se suma a dos iniciativas legislativas ya presentadas en la Cámara de Diputados. La primera fue presentada por la diputada Rossana Alayza Maccera, del Partido del Buen Gobierno. Luego, las bancadas Ahora Nación (AN) y Juntos por el Perú (JP) presentaron una propuesta con el mismo objetivo: anular de forma íntegra la norma.

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El argumento central de ambas iniciativas es que la Ley 32645 excluye a miles de artistas autodidactas, populares y de saberes ancestrales al exigir un título profesional o licenciatura en arte o educación artística como requisito para integrar el colegio. Según los proyectos, esta condición vulnera el derecho a la libertad de creación cultural y el principio de igualdad.

El ministro Alberto Beingolea interviene en una reunión, con la bandera de Perú visible de fondo.
El ministro Alberto Beingolea interviene en una reunión, con la bandera de Perú visible de fondo.

La norma, que abarca las áreas de artes plásticas, artes visuales, música, danza, artes escénicas y disciplinas afines, fue aprobada por el anterior Congreso y promulgada por Fernando Rospigliosi tras vencer el plazo del Ejecutivo para hacerlo.

Beingolea anticipó que el respaldo en el Legislativo será amplio. “Me da la impresión, por lo que he conversado con diferentes legisladores, que en esto va a haber unanimidad”, declaró el ministro, quien llamó al gremio de artistas a sentirse tranquilo ante cualquiera sea la fórmula final que adopte el Parlamento.

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Desde su promulgación, la Ley 32645 recibió el rechazo de instituciones y colectivos del sector cultural, que alertaron sobre su efecto excluyente y sobre una disposición que impide a personas inhabilitadas para ejercer la función pública integrar los colegios profesionales, cláusula que sectores de oposición interpretaron como dirigida a la decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Delia Espinoza.

Pidieron la separación de Espinoza

Un abogado militante del Partido Popular Cristiano (PPC) presentó el 23 de junio de 2026 ante la Junta de Vigilancia del Colegio de Abogados de Lima (CAL) un pedido formal para separar de manera definitiva a Delia Espinoza del cargo de decana, con base en la disposición que el Congreso introdujo de forma subrepticia en la Ley que creó el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP).

El documento fue presentado por el abogado Fernando Carlos Vinicio Valdivia Correa y se apoyó en la segunda inhabilitación de diez años para el ejercicio de la función pública que el Parlamento impuso a Espinoza. “En estricto cumplimiento de la signada Ley 32645, solicito tener a bien tramitar ante la instancia correspondiente, la separación definitiva del cargo de decana del Ilustre Colegio de Abogados de Lima de la señora Delia Milagros Espinoza Valenzuela”, rezaba el escrito, según constó en el documento presentado ante la Junta de Vigilancia.

La disposición que sustentó el pedido fue incluida por el Parlamento a último minuto y sin debate en el texto de la Ley 32645: una cláusula que prohíbe a personas inhabilitadas para la función pública integrar comisiones organizadoras o ejercer cargos en los órganos de gobierno de los colegios profesionales.

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