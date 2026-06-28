Colombia superó a Portugal en el juego, pero no en el marcador, y cerró como líder del Grupo K en el Mundial 2026

Colombia y Portugal empataron sin goles en Miami y definieron el liderato del Grupo K del Mundial 2026 - crédito Sam Navarro/IMAGN IMAGES via Reuters

El partido más esperado de la fase de grupos, el de mayor demanda de boletas en la previa de la Copa del Mundo, terminó siendo el partido que decidía el liderato del Grupo K en el cierre de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Los de Néstor Lorenzo llegaron a Miami con seis puntos, tras sus victorias ante Uzbekistán y la República Democrática del Congo, mientras que los lusos empataron en su primera salida con los Leopardos y golearon a los Lobos Blancos. Un empate le bastaba a la Tricolor para asegurar el liderato de cara a los dieciseisavos de final.

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Las novedades de Colombia fueron en los laterales. En lugar de Daniel Muñoz y Johan Mojica, Lorenzo apostó por Santiago Arias y Deiver Machado. En cuanto a los dirigidos por Roberto Martínez, presentó su once de lujo liderado por Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo lideró el once titular de Portugal, pero Jhon Lucumí limitó su influencia en el partido - crédito Amanda Perobelli/REUTERS

Colombia arrancó tomando la iniciativa desde el pítazo inicial. Un balón largo hacia la izquierda que encontró a Luis Díaz fue bien defendido por el atacante que buscó a Jhon Córdoba. Este intentó rematar, pero su balón se fue por encima de la portería de Diogo Costa, ahogando el primer grito de gol.

En un inicio, los de Lorenzo dejaron en evidencia las falencias de los lusos en defensa, con situaciones por arriba y un remate cruzado de James Rodríguez que se fue desviado. Gustavo Puerta fue uno de los más activos en la mitad, dando apoyos en todo el campo y vigilando de cerca los movimientos de Vitinha.

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Gustavo Puerta merodeó por el campo de juego cerando espacios y llevando la iniciativa en varios ataques de Colombia - crédito Paul Childs/REUTERS

Poco a poco, Portugal fue avanzando y subió líneas, pero sin mucha profundidad en un principio. Cristiano Ronaldo fue estrictamente vigilado por Jhon Lucumí, dificultando que los europeos tuviesen situaciones claras.

La primera clara del partido llegó al minuto 16. Jhon Arias inició un contraataque y cedió para Jhon Córdoba y remató a puerta, pero Costa despejó con la derecha y luego usó el puño para despejar el intento de Luis Díaz. La defensa lusa tuvo que intervenir de nuevo ante un disparo de Jhon Arias y superó al guardameta.

Luego de la pausa de hidratación, el ritmo de juego bajó, pero Colombia siguió gozando de las mejores situaciones de juego, principalmente por la derecha con Santiago Arias, proyectándose para recibir pases en profundidad de Jhon Arias o de James Rodríguez. Comparado con lo visto ante Uzbekistán y la RDC, se vio un intercambio de posiciones constante, sobre todo en la línea de ataque

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Sin embargo, un descuido de la Tricolor en la izquierda propició un peligroso remate dentro del área de Bruno Fernandes que exigió a Camilo Vargas. Joao Félix tuvo dos situaciones más, pero nuevamente el guardameta intervino.

Bruno Fernandes tuvo la más clara del partido para Portugal, pero Camilo Vargas hizo una parada milagrosa - crédito Paul Childs/REUTERS

Los Cafeteros respondieron con un remate de Gustavo Puerta que atajó Costa sin mayores dificultades, y otro de James, más peligroso, que exigió una estirada del cuidapalos.

El inicio del segundo tiempo vio el mismo libreto: Colombia buscó ponerse en ventaja aprovechando las apariciones de Jhon Arias, ante una Portugal pasiva e incapaz de generar el volumen de juego ofensivo suficiente para inquietar a la Tricolor. Entre el orden brindado por Ruben Dias en la defensa y varios cierres importantes de Renato Veiga que los de Lorenzo encontraran más situaciones de peligro.

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Lorenzo dio ingreso a Luis Javier Suárez y Richard Ríos en el segundo tiempo para refrescar el ataque colombiano, y en el 61 el del Benfica tuvo una oportunidad entrando al área, pero el balón se perdió al lado del vertical izquierdo de Costa. Sucesivamente se produjeron llegadas de Suárez, Jhon Arias y Gustavo Puerta, pero la falta de acierto mantuvo el cero en el marcador.

Richard Rios tuvo una oportunidad clara una vez ingresó al partido - crédito Paul Childs/REUTERS

Las intervenciones de Colombia se siguieron sucediendo, y en el 73 James Rodríguez tuvo un remate peligroso de media distancia que Renato Veiga despejó. Luis Díaz tuvo algunas situaciones de peligro, pero el guajiro no decidió adecuadamente y la defensa lusa pudo controlar cada situación. Pese a que Portugal tuvo algunas avanzadas en ataque, el buen trabajo de Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí bastó para evitar que las situaciones pasaran a mayores.

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Al minuto 87 Luis Javier Suárez empalmó de volea un balón peligroso, pero el tiro se fue por encima de la portería lusa. El tiempo siguió pasando, hasta que en tiempo de reposición se produjo la gran polémica del partido. Juan Fernando Quintero centró buscando el segundo palo para que cabeceara Davinson Sánchez y perforó las mallas. Sin embargo, la jugada fue anulada por una controvertida posición adelantada, pues una parte del pie quedó por delante de la línea de gol.

La anotación del defensa central fue anulada porque la punta de su pie quedó por delante de la línea de gol, de acuedo con el VAR - crédito DirecTV Go

En la jugada siguiente Rafael Leao intentó un remate cruzado en velocidad, pero el balón pasó rozando el vertical izquierdo de Vargas. Fue la última situación del partido que terminó sin goles.

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Colombia cerró con siete puntos y se medirá ante Ghana en los dieciseisavos de final. Portugal, por su parte, se verá las caras con Croacia.