Programación de los octavos de final de la Copa de la Liga 2026: partidos, horarios y canal TV

Programación de los octavos de final de la Copa de la Liga 2026: partidos, horarios y canales TV. Crédito: Imagen ilustrativa Infobae.

La fase de grupos de la Copa de la Liga 2026 llegó a su fin y el torneo inicia su etapa más emocionante. Con los 16 equipos clasificados definidos, la competencia entra a la fase de eliminación directa, donde ya no habrá margen de error: tanto los octavos de final como los cuartos de final se disputarán a partido único, por lo que cada encuentro será decisivo en la lucha por el título de la primera edición del certamen.

Entre las principales novedades de esta instancia destaca la ausencia de dos de los clubes más populares del país. Ni Alianza Lima ni Universitario de Deportes lograron avanzar a los octavos de final, luego de que sus planteles juveniles no consiguieran los resultados necesarios para meterse entre los mejores de la competencia. A continuación, revisa la programación completa, los horarios y el canal de transmisión de los cruces de octavos de final de la Copa de la Liga 2026.

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Octavos de final de la Copa de la Liga 2026: partidos y horarios

Jueves 9 de julio

Atlético Grau vs Carlos A. Mannucci (15:00 horas / Estadio Municipal de La Matanza)

Viernes 10 de julio

Cienciano vs ADT (13:00 horas / Estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Alianza Atlético vs Pirata FC (15:30 horas / Estadio Campeones del 36)

Sport Boys vs Comerciantes FC (20:00 horas / Estadio Miguel Grau)

Sábado 11 de julio

Sport Huancayo vs Los Chankas (13:00 horas / Estadio IPD Huancayo)

Sporting Cristal vs Bentín Tacna Heroica (15:30 horas / Estadio Alberto Gallardo)

Domingo 12 de julio

CD Moquegua vs Dep. Garcilaso (13:00 horas / Estadio 25 de Noviembre)*

UTC vs ADA Jaén (15:30 horas / Estadio Héroes de San Ramón)

* Partido por confirmar por reclamo presentado ante la Comisión Disciplinaria por el club FBC Melgar.

Horarios confirmados de los octavos de final de la Copa de la Liga 2026. Crédito: Copa de la Liga.

¿Dónde ver los octavos de final de la Copa de la Liga 2026?

Todos los encuentros de la fase eliminatoria de la Copa de la Liga 2026 podrá verse EN VIVO y GRATIS a través del canal oficial de YouTube de Bicolor+, plataforma de la FPF encargada de la transmisión de la Copa de la Liga 2026. Los aficionados tendrán acceso a todas las incidencias de los compromisos mediante la señal digital habilitada para seguir el certamen.

Asimismo, Infobae Perú realizará una cobertura completa de los compromisos con las previas, minuto a minuto, goles, mejores jugadas, resultados, declaraciones de los protagonistas y todas las incidencias desde los escenarios.

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Tres equipos protagonistas fuera

La primera edición de la Copa de la Liga dejó en evidencia que no todos los clubes le otorgaron la misma importancia al certamen. Tres de los principales protagonistas del fútbol peruano —Universitario de Deportes, Alianza Lima y FBC Melgar— quedaron eliminados en la fase de grupos tras afrontar la competencia con planteles alternos o juveniles, priorizando otros objetivos deportivos de la temporada.

El cuadro 'crema' se tuvo que conformar con el empate 1-1 ante los piuranos - Crédito: Bicolor .

Tanto Universitario como Alianza Lima decidieron disputar gran parte del torneo con futbolistas de sus equipos de Liga 3, mientras el plantel principal concentraba sus esfuerzos en el Torneo Clausura. Como consecuencia, los dos clubes más populares del país no lograron reunir los puntos necesarios para avanzar a los octavos de final, cediendo protagonismo a otras instituciones que sí apostaron por competir con mayor intensidad.

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El caso de Melgar fue similar. Aunque utilizó una mezcla de jugadores, tampoco presentó de manera habitual a sus principales figuras. Además, su entrenador, Miguel Rondelli, cuestionó públicamente el formato de la competencia al considerar que no ofrecía incentivos suficientes. El técnico argentino sostuvo que el torneo no otorgaba un cupo internacional y que el premio económico era reducido, mientras que el beneficio deportivo —sumar tres puntos para el inicio de la Liga 1 2027— no justificaba asumir riesgos con el plantel titular.