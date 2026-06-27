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Los clasificados a los octavos de final de la Copa de la Liga 2026

Ya se conocieron los primeros equipos que avanzaron de ronda en el torneo local. Todos se definirán el próximo lunes 29 de junio

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Los clasificados a los octavos de final de la Copa de la Liga 2026.
Los clasificados a los octavos de final de la Copa de la Liga 2026.

La tercera fecha comenzó el viernes 26 de junio y finalizará el lunes 29. Esta jornada será determinante para definir a los equipos que avanzarán a los octavos de final de la Copa de la Liga 2026, certamen que reúne a clubes de Primera y Segunda División en Perú durante el receso mundialista. Aquí podrás consultar cuáles son los clasificados a la siguiente ronda.

Los clasificados a octavos de final

Hasta el momento, los grupos C, D y E ya quedaron definidos tras la tercera fecha. La clasificación en los demás grupos se resolverá a medida que se disputen los partidos restantes.

- UTC

- Sport Huancayo

- ADT

- Atlético Grau

UTC clasificó a los octavos de final tras su triunfo ante FC Cajamarca.
UTC clasificó a los octavos de final tras su triunfo ante FC Cajamarca.

La clasificación de los mejores segundos de grupos de tres

En los seis grupos de tres equipos, solo los primeros y los dos mejores segundos avanzarán a la siguiente fase. Algunos equipos ya disputaron sus dos encuentros, mientras que otros aún tienen pendiente su partido correspondiente a la tercera fecha.

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– Pirata FC (3 pts / +1DG)

- Los Chankas (3 pts / +1DG)*

- Bentín Tacna Heroica (3 pts / 0DG)*

- Deportivo Llacuabamba (2 pts / 0DG)

- Juan Pablo II (1 pts / 0DG)*

- Sport Boys (1 pts / 0DG)*

*Faltan afrontar sus partidos por la fecha 3.

Tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026 durante la fecha 3

Grupo A

- Alianza Atlético (6 pts / 2PJ)

- Carlos A. Mannucci (3 pts / 2PJ)

- Alianza Lima (1 pts / 2PJ)

- César Vallejo (1 pts / 2PJ)

Grupo B

- Ada Jaén (4 pts / 2PJ)

- Juan Pablo II (1 pts / 1PJ)

- Comerciantes Unidos (0 pts / 1PJ)

Grupo C

- UTC (4pts / 2PJ)

- Llacuabamba (2 pts / 2PJ)

- Cajamarca FC (1 pts / 2PJ)

Grupo D

- Atlético Grau (4 pts / 2PJ)

- Pirata FC (3 pts / 2PJ)

- Universitario (1 pts / 2PJ)

El volante puso la pelota en un lugar imposible para el portero del cuadro piurano en el Monumental - Crédito: Bicolor .

Grupo E

- Sport Huancayo (7 pts / 3PJ)

- ADT (4 pts / 3PJ / +1DG)

- Alianza UDH (4 pts /3PJ / 0DG)

- Unión Minas (1 pts / 3PJ)

Grupo F

- Cienciano (6 pts / 2PJ)

- Deportivo Binacional (3 pts / 2PJ)

- Cusco FC (1 pts / 2PJ)

- Deportivo Garcilaso (1 pts / 2PJ)

Grupo G

- Santos FC (3 pts / 1PJ / +1DG)

- Los Chankas (3 pts / 1PJ / +1DG)

- Ayacucho FC (0 pts / 2PJ)

Grupo H

- CD Moquegua (3 pts / 1PJ / +1DG)

- Bentín Tacna Heroica (3 pts / 2PJ / 0DG)

- Melgar (0 pts / 1PJ)

Grupo I

- Academia Cantolao (3 pts / 1PJ)

- Sport Boys (1 pts / 1PJ)

- San Martín (1 pts / 2PJ)

Grupo J

- Sporting Cristal (4 pts / 2PJ)

- Comerciantes FC (4 pts / 2PJ)

- Unión Comercio (3 pts / 2PJ)

- Estudiantil CNI (0 pts / 2PJ)

Resultados de la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026

Viernes 26 de junio

- UTC 3-1 FC Cajamarca (Finalizado / Grupo C)

- Alianza UDH 3-1 Unión Minas (Finalizado / Grupo E)

- Sport Huancayo 1-0 ADT (Finalizado / Grupo E)

- Universitario de Deportes vs. Atlético Grau (18:00 horas / estadio Monumental / Grupo D)

Sábado 27 de junio

- Comerciantes Unidos vs. Juan Pablo II (13:00 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra / Grupo B)

- Sporting Cristal vs. Unión Comercio (15:15 horas / estadio Alberto Gallardo / Grupo J)

- Comerciantes FC vs. Estudiantil CNI (15:15 horas / Villa Emprendedora CFC / Grupo J)

- Sport Boys vs. Academia Cantolao (19:30 horas / estadio Miguel Grau / Grupo I)

Domingo 28 de junio

- Alianza Lima vs. Alianza Atlético (13:00 horas / estadio Hugo Sotil / Grupo A)

- César Vallejo vs. Carlos A. Mannucci (13:00 horas / estadio César Acuña Peralta / Grupo A)

- Los Chankas vs. Santos FC (15:15 horas / estadio Los Chankas / Grupo G)

- Cusco FC vs. Cienciano (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / Grupo F)

Lunes 29 de junio

- Melgar vs. CD Moquegua (13:00 horas / estadio por confirmar / Grupo H)

- Deportivo Garcilaso vs. Deportivo Binacional (15:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / Grupo F)

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