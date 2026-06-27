Los clasificados a los octavos de final de la Copa de la Liga 2026.

La tercera fecha comenzó el viernes 26 de junio y finalizará el lunes 29. Esta jornada será determinante para definir a los equipos que avanzarán a los octavos de final de la Copa de la Liga 2026, certamen que reúne a clubes de Primera y Segunda División en Perú durante el receso mundialista. Aquí podrás consultar cuáles son los clasificados a la siguiente ronda.
Los clasificados a octavos de final
Hasta el momento, los grupos C, D y E ya quedaron definidos tras la tercera fecha. La clasificación en los demás grupos se resolverá a medida que se disputen los partidos restantes.
- UTC
- Sport Huancayo
- ADT
- Atlético Grau
La clasificación de los mejores segundos de grupos de tres
En los seis grupos de tres equipos, solo los primeros y los dos mejores segundos avanzarán a la siguiente fase. Algunos equipos ya disputaron sus dos encuentros, mientras que otros aún tienen pendiente su partido correspondiente a la tercera fecha.
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– Pirata FC (3 pts / +1DG)
- Los Chankas (3 pts / +1DG)*
- Bentín Tacna Heroica (3 pts / 0DG)*
- Deportivo Llacuabamba (2 pts / 0DG)
- Juan Pablo II (1 pts / 0DG)*
- Sport Boys (1 pts / 0DG)*
*Faltan afrontar sus partidos por la fecha 3.
Tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026 durante la fecha 3
Grupo A
- Alianza Atlético (6 pts / 2PJ)
- Carlos A. Mannucci (3 pts / 2PJ)
- Alianza Lima (1 pts / 2PJ)
- César Vallejo (1 pts / 2PJ)
Grupo B
- Ada Jaén (4 pts / 2PJ)
- Juan Pablo II (1 pts / 1PJ)
- Comerciantes Unidos (0 pts / 1PJ)
Grupo C
- UTC (4pts / 2PJ)
- Llacuabamba (2 pts / 2PJ)
- Cajamarca FC (1 pts / 2PJ)
Grupo D
- Atlético Grau (4 pts / 2PJ)
- Pirata FC (3 pts / 2PJ)
- Universitario (1 pts / 2PJ)
Grupo E
- Sport Huancayo (7 pts / 3PJ)
- ADT (4 pts / 3PJ / +1DG)
- Alianza UDH (4 pts /3PJ / 0DG)
- Unión Minas (1 pts / 3PJ)
Grupo F
- Cienciano (6 pts / 2PJ)
- Deportivo Binacional (3 pts / 2PJ)
- Cusco FC (1 pts / 2PJ)
- Deportivo Garcilaso (1 pts / 2PJ)
Grupo G
- Santos FC (3 pts / 1PJ / +1DG)
- Los Chankas (3 pts / 1PJ / +1DG)
- Ayacucho FC (0 pts / 2PJ)
Grupo H
- CD Moquegua (3 pts / 1PJ / +1DG)
- Bentín Tacna Heroica (3 pts / 2PJ / 0DG)
- Melgar (0 pts / 1PJ)
Grupo I
- Academia Cantolao (3 pts / 1PJ)
- Sport Boys (1 pts / 1PJ)
- San Martín (1 pts / 2PJ)
Grupo J
- Sporting Cristal (4 pts / 2PJ)
- Comerciantes FC (4 pts / 2PJ)
- Unión Comercio (3 pts / 2PJ)
- Estudiantil CNI (0 pts / 2PJ)
Resultados de la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026
Viernes 26 de junio
- UTC 3-1 FC Cajamarca (Finalizado / Grupo C)
- Alianza UDH 3-1 Unión Minas (Finalizado / Grupo E)
- Sport Huancayo 1-0 ADT (Finalizado / Grupo E)
- Universitario de Deportes vs. Atlético Grau (18:00 horas / estadio Monumental / Grupo D)
Sábado 27 de junio
- Comerciantes Unidos vs. Juan Pablo II (13:00 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra / Grupo B)
- Sporting Cristal vs. Unión Comercio (15:15 horas / estadio Alberto Gallardo / Grupo J)
- Comerciantes FC vs. Estudiantil CNI (15:15 horas / Villa Emprendedora CFC / Grupo J)
- Sport Boys vs. Academia Cantolao (19:30 horas / estadio Miguel Grau / Grupo I)
Domingo 28 de junio
- Alianza Lima vs. Alianza Atlético (13:00 horas / estadio Hugo Sotil / Grupo A)
- César Vallejo vs. Carlos A. Mannucci (13:00 horas / estadio César Acuña Peralta / Grupo A)
- Los Chankas vs. Santos FC (15:15 horas / estadio Los Chankas / Grupo G)
- Cusco FC vs. Cienciano (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / Grupo F)
Lunes 29 de junio
- Melgar vs. CD Moquegua (13:00 horas / estadio por confirmar / Grupo H)
- Deportivo Garcilaso vs. Deportivo Binacional (15:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / Grupo F)
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