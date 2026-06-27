Los clasificados a los octavos de final de la Copa de la Liga 2026.

La tercera fecha comenzó el viernes 26 de junio y finalizará el lunes 29. Esta jornada será determinante para definir a los equipos que avanzarán a los octavos de final de la Copa de la Liga 2026, certamen que reúne a clubes de Primera y Segunda División en Perú durante el receso mundialista. Aquí podrás consultar cuáles son los clasificados a la siguiente ronda.

Los clasificados a octavos de final

Hasta el momento, los grupos C, D y E ya quedaron definidos tras la tercera fecha. La clasificación en los demás grupos se resolverá a medida que se disputen los partidos restantes.

- UTC

- Sport Huancayo

- ADT

- Atlético Grau

UTC clasificó a los octavos de final tras su triunfo ante FC Cajamarca.

La clasificación de los mejores segundos de grupos de tres

En los seis grupos de tres equipos, solo los primeros y los dos mejores segundos avanzarán a la siguiente fase. Algunos equipos ya disputaron sus dos encuentros, mientras que otros aún tienen pendiente su partido correspondiente a la tercera fecha.

PUBLICIDAD

– Pirata FC (3 pts / +1DG)

- Los Chankas (3 pts / +1DG)*

- Bentín Tacna Heroica (3 pts / 0DG)*

- Deportivo Llacuabamba (2 pts / 0DG)

- Juan Pablo II (1 pts / 0DG)*

- Sport Boys (1 pts / 0DG)*

*Faltan afrontar sus partidos por la fecha 3.

Tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026 durante la fecha 3

Grupo A

- Alianza Atlético (6 pts / 2PJ)

- Carlos A. Mannucci (3 pts / 2PJ)

- Alianza Lima (1 pts / 2PJ)

- César Vallejo (1 pts / 2PJ)

Grupo B

- Ada Jaén (4 pts / 2PJ)

- Juan Pablo II (1 pts / 1PJ)

- Comerciantes Unidos (0 pts / 1PJ)

Grupo C

- UTC (4pts / 2PJ)

- Llacuabamba (2 pts / 2PJ)

- Cajamarca FC (1 pts / 2PJ)

Grupo D

- Atlético Grau (4 pts / 2PJ)

- Pirata FC (3 pts / 2PJ)

- Universitario (1 pts / 2PJ)

El volante puso la pelota en un lugar imposible para el portero del cuadro piurano en el Monumental - Crédito: Bicolor .

Grupo E

- Sport Huancayo (7 pts / 3PJ)

- ADT (4 pts / 3PJ / +1DG)

- Alianza UDH (4 pts /3PJ / 0DG)

- Unión Minas (1 pts / 3PJ)

Grupo F

- Cienciano (6 pts / 2PJ)

- Deportivo Binacional (3 pts / 2PJ)

- Cusco FC (1 pts / 2PJ)

- Deportivo Garcilaso (1 pts / 2PJ)

Grupo G

- Santos FC (3 pts / 1PJ / +1DG)

- Los Chankas (3 pts / 1PJ / +1DG)

- Ayacucho FC (0 pts / 2PJ)

Grupo H

- CD Moquegua (3 pts / 1PJ / +1DG)

- Bentín Tacna Heroica (3 pts / 2PJ / 0DG)

- Melgar (0 pts / 1PJ)

Grupo I

- Academia Cantolao (3 pts / 1PJ)

- Sport Boys (1 pts / 1PJ)

- San Martín (1 pts / 2PJ)

Grupo J

- Sporting Cristal (4 pts / 2PJ)

- Comerciantes FC (4 pts / 2PJ)

- Unión Comercio (3 pts / 2PJ)

- Estudiantil CNI (0 pts / 2PJ)

Resultados de la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026

Viernes 26 de junio

- UTC 3-1 FC Cajamarca (Finalizado / Grupo C)

- Alianza UDH 3-1 Unión Minas (Finalizado / Grupo E)

- Sport Huancayo 1-0 ADT (Finalizado / Grupo E)

- Universitario de Deportes vs. Atlético Grau (18:00 horas / estadio Monumental / Grupo D)

Sábado 27 de junio

- Comerciantes Unidos vs. Juan Pablo II (13:00 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra / Grupo B)

- Sporting Cristal vs. Unión Comercio (15:15 horas / estadio Alberto Gallardo / Grupo J)

- Comerciantes FC vs. Estudiantil CNI (15:15 horas / Villa Emprendedora CFC / Grupo J)

- Sport Boys vs. Academia Cantolao (19:30 horas / estadio Miguel Grau / Grupo I)

Domingo 28 de junio

- Alianza Lima vs. Alianza Atlético (13:00 horas / estadio Hugo Sotil / Grupo A)

- César Vallejo vs. Carlos A. Mannucci (13:00 horas / estadio César Acuña Peralta / Grupo A)

- Los Chankas vs. Santos FC (15:15 horas / estadio Los Chankas / Grupo G)

- Cusco FC vs. Cienciano (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / Grupo F)

Lunes 29 de junio

- Melgar vs. CD Moquegua (13:00 horas / estadio por confirmar / Grupo H)

- Deportivo Garcilaso vs. Deportivo Binacional (15:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / Grupo F)