Keiko Fujimori habla de la soledad del poder, el sexo y un mandato sin primer caballero en su primera entrevista como presidenta

Keiko Fujimori describió cómo la irrupción de su padre en la presidencia en 1990 transformó su vida desde adolescente

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, también se pasea por temas alejados de la política en la primera entrevista que concedió al periodista y escritor Ismael Cala como primera jefa de Estado electa del país, luego de intentarlo sin éxito en tres ocasiones consecutivas.

La hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) relató cómo cambió su vida a los 16 años, cuando su padre sorprendió al imponerse en los comicios de 1990 al escritor Mario Vargas Llosa.

Tres años después, con 19 años, asumió como primera dama tras el divorcio de sus padres, cargo que desempeñó hasta el final del régimen de su progenitor.

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“Fue difícil entender cómo se transformaban nuestras vidas por las responsabilidades que mis padres estaban asumiendo”, relató durante la entrevista, difundida este martes por el pódcast The Abundance Revolution, a pocos días de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficialice su proclamación.

Fujimori contó que fue su madre, Susana Higuchi, quien la animó a aceptar el papel de primera dama junto a su padre, a pesar del distanciamiento entre ambos

“Yo he podido salir con algún amigo y tuve un enamorado, un chico valiente que me invitó al cine. Pero ¿te imaginas ir al cine y saber que te observan siete personas, tres filas más atrás? La escolta presidencial intentaba darme espacio, pero hubo muchos sacrificios", evocó.

Explicó que, tras la separación de sus padres, “no se hablaron por mucho tiempo” y estuvo de acuerdo con el entrevistador al considerar que esa situación resultó “peor” que el divorcio de la cantante Shakira y el futbolista Gerard Piqué.

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Precisó que, pese a los comentarios públicos, fue su madre, la ingeniera Susana Higuchi, quien respaldó su decisión de acompañar a su padre como primera dama.

“Cuando mis padres se estaban divorciando y yo estaba en segundo año estudiando en Boston, mi papá me llama y me dice: ‘Como sabes, ya me voy a separar de tu mamá y cuando hayan eventos protocolares me encantaría que tú pudieras acompañarme y que cumplas la función de primera dama’”, contó.

“Mi primera respuesta inmediata fue decirle: ‘¿Sabes qué, papá? De ninguna manera’. Colgué el teléfono y lo primero que hago es llamar a mi mamá. Y ella me dice: ‘Oye, me parece una excelente idea. Sería lo único bueno que hace tu papá’. Es su sarcasmo, por supuesto”, agregó, antes de referirse a su ruptura con el exempresario y ahora tiktoker Mark Vito.

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Habló sobre su reciente divorcio y la decisión de priorizar su rol como madre y presidenta, afirmando que afrontará el mandato sin un primer caballero y resaltando la capacidad de las mujeres para ejercer el poder en solitario

“Fue muy doloroso también el proceso de divorcio, pero ambos decidimos hacer esto, primero para salvaguardar nuestra amistad, que está intacta, y en segundo lugar, para mantener nuestros roles de padres”, dijo al mencionar que ha decidido “casarse con el Perú” y que no planea dedicar tiempo a “distracciones”.

En ese sentido, se refirió a su próximo mandato sin un primer caballero, tal como ocurrió con la única mandataria que la antecedió en la historia del país, la impopular Dina Boluarte (2022-2025). “Las mujeres solas podemos, no necesitamos de nadie, si es que está en nuestro corazón y en nuestra mente, la fuerza interna de cada una nos puede llevar a conseguir nuestras metas y nuestros objetivos”, remarcó.

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En la conversación también surgió el tema del sexo, cuando el entrevistador comentó que, debido al cargo que asumirá, es una forma de aliviar las tensiones. “También”, respondió entre risas, aunque añadió que el deporte es otra vía para liberar el estrés.

“Hoy cuido mi salud de una manera distinta. Yo me regalo mi media hora o mi hora de ejercicio diario. Me echo bloqueador, pero además, por supuesto, me saco el maquillaje en las noches, hago la rutina básica fundamental”, comentó.

Indicó que parte de su vestuario proviene de Gamarra, el emporio comercial limeño, y no de diseñadores como solía utilizar Boluarte. “Esta es ropa peruana, este traje es de Gamarra, que es el emporio comercial donde nacen las incubadoras de los grandes personas que hacen textiles y diseños”, afirmó.

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Habló sobre su reciente divorcio y la decisión de priorizar su rol como madre y presidenta, afirmando que afrontará el mandato sin un primer caballero y resaltando la capacidad de las mujeres para ejercer el poder en solitario

Añadió que, debido a que tiene dos hijas a las que “desde pequeñas” les enseñó “a defender sus ideas”, los debates más difíciles no han ocurrido en campañas electorales, sino en su casa, en referencia al episodio en que su hija mayor, Kyara Villanella, la contradijo al declararse a favor del aborto por violación.

“El Perú todavía es un país en donde los roles más importantes los tienen los varones. Hay machismo en el Perú. Por eso siempre motivo a las mujeres a que participen. Bajo las mismas condiciones, podemos demostrar lo que somos capaces de hacer”, apuntó.

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Finalmente, confirmó que el cargo para el que resultó elegida al superar a Roberto Sánchez (Juntos Por el Perú) tendrá una duración de cinco años, tras los cuales planea dedicarse a dictar conferencias.

“Para mí, mi objetivo es cumplir y hacer un buen mandato de cinco años, ya después de cinco años podré dedicarme a las conferencias. (...) Ahí sí podré salir y buscar pareja. Mientras tanto, no”, concluyó.