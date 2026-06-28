Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Copa de la Liga 2026

¡Domingo de definición! Alianza Lima recibirá a Alianza Atlético en el estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador por la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026. Los ‘blanquiazules’ buscarán su clasificación a los octavos de final de la competencia nacional.

07:06 hs

¿Cómo llegan Alianza Lima y Alianza Atlético al choque?

La derrota de Alianza Lima ante Carlos A. Mannucci por 3-1 en la segunda fecha del Grupo A dejó al conjunto íntimo comprometido en la Copa de la Liga 2026. Pese a controlar varios pasajes del encuentro, el equipo no logró capitalizar sus oportunidades y la eficacia de los carlistas resultó decisiva, con tres goles que sellaron su triunfo.

Con ese resultado, los ‘blanquiazules’ descendieron a la tercera posición del grupo, acumulando solo un punto tras dos fechas. Ahora la clasificación depende de lo que logre en la última jornada frente a Alianza Atlético, en un partido que se presenta como la última oportunidad para avanzar a la siguiente fase.

En paralelo, Alianza Atlético garantizó su presencia en la ronda siguiente tras vencer 2-0 a César Vallejo como local. El desenlace se produjo en el segundo tiempo, luego del ingreso de Cristian Penilla, quien se destacó al marcar un gol y asistir en el otro tanto. Su rendimiento fue determinante para que los ‘churres’ aseguraran la clasificación en casa.

Actualmente, la definición del Grupo A se encuentra abierta para el segundo boleto a la siguiente ronda. De cara a la jornada final, los ‘grones’ deberán sumar una victoria y esperar resultados para aspirar a la clasificación, mientras que los ‘churres’ ya aseguraron su lugar tras una actuación sólida a los octavos de final.