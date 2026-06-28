Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Copa de la Liga 2026

¡Domingo de definición! Alianza Lima recibirá a Alianza Atlético en el estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador por la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026. Los ‘blanquiazules’ buscarán su clasificación a los octavos de final de la competencia nacional.
¿Cómo llegan Alianza Lima y Alianza Atlético al choque?
La derrota de Alianza Lima ante Carlos A. Mannucci por 3-1 en la segunda fecha del Grupo A dejó al conjunto íntimo comprometido en la Copa de la Liga 2026. Pese a controlar varios pasajes del encuentro, el equipo no logró capitalizar sus oportunidades y la eficacia de los carlistas resultó decisiva, con tres goles que sellaron su triunfo.
Con ese resultado, los ‘blanquiazules’ descendieron a la tercera posición del grupo, acumulando solo un punto tras dos fechas. Ahora la clasificación depende de lo que logre en la última jornada frente a Alianza Atlético, en un partido que se presenta como la última oportunidad para avanzar a la siguiente fase.
En paralelo, Alianza Atlético garantizó su presencia en la ronda siguiente tras vencer 2-0 a César Vallejo como local. El desenlace se produjo en el segundo tiempo, luego del ingreso de Cristian Penilla, quien se destacó al marcar un gol y asistir en el otro tanto. Su rendimiento fue determinante para que los ‘churres’ aseguraran la clasificación en casa.
Actualmente, la definición del Grupo A se encuentra abierta para el segundo boleto a la siguiente ronda. De cara a la jornada final, los ‘grones’ deberán sumar una victoria y esperar resultados para aspirar a la clasificación, mientras que los ‘churres’ ya aseguraron su lugar tras una actuación sólida a los octavos de final.
Dónde ver Alianza Lima vs Alianza Atlético por la Copa de la Liga 2026
El partido entre Alianza Lima y Alianza Atlético por la Copa de la Liga 2026 podrá verse en todo el país de manera gratuita a través de Bicolor+, el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube. Esta alternativa en streaming permite que los hinchas sigan el encuentro desde teléfonos móviles, tabletas o computadoras, sin necesidad de contar con una suscripción de televisión paga.
A su vez, Infobae Perú ofrecerá una cobertura detallada del torneo. El medio presentará información desde la previa de los partidos, el desarrollo minuto a minuto, las jugadas más destacadas y los resultados en tiempo real. Además, los usuarios podrán consultar la tabla de posiciones y acceder a análisis actualizados mediante las plataformas digitales de Infobae Perú.
A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Atlético
El enfrentamiento entre los ‘blanquiazules’ y los ‘churres’ está fijado para hoy, domingo 28 de junio, correspondiente a la tercera fecha de la Copa de la Liga 2026. El encuentro se disputará en un horario pensado para facilitar el seguimiento en varios países de la región.
El partido comenzará a las 13:00 horas para los aficionados de Perú, Colombia y Ecuador. Quienes se encuentren en Chile, Bolivia y Venezuela podrán sintonizar el inicio a las 14:00 horas, mientras que en Argentina, Uruguay y Paraguay la transmisión arrancará a las 15:00 horas.
Precio de entradas
La venta de boletos para los partidos en el estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador se realiza exclusivamente a través del portal digital de Joinnus. Esta modalidad facilita la compra y permite a los aficionados asegurar su lugar en las tribunas de manera rápida y segura.
- Sur: S/. 12.90 soles
- Norte: S/. 12.90 soles
- Oriente: S/. 19.90 soles
- Occidente Central: S/. 29.90 soles