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Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Copa de la Liga 2026

Los ‘blanquiazules’ se medirán con los ‘churres’ en Villa El Salvador con la misión de obtener su pase a los octavos de final. Sigue las incidencias del decisivo cotejo

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07:06 hsHoy

¡Domingo de definición! Alianza Lima recibirá a Alianza Atlético en el estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador por la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026. Los ‘blanquiazules’ buscarán su clasificación a los octavos de final de la competencia nacional.

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¿Cómo llegan Alianza Lima y Alianza Atlético al choque?

La derrota de Alianza Lima ante Carlos A. Mannucci por 3-1 en la segunda fecha del Grupo A dejó al conjunto íntimo comprometido en la Copa de la Liga 2026. Pese a controlar varios pasajes del encuentro, el equipo no logró capitalizar sus oportunidades y la eficacia de los carlistas resultó decisiva, con tres goles que sellaron su triunfo.

Con ese resultado, los ‘blanquiazules’ descendieron a la tercera posición del grupo, acumulando solo un punto tras dos fechas. Ahora la clasificación depende de lo que logre en la última jornada frente a Alianza Atlético, en un partido que se presenta como la última oportunidad para avanzar a la siguiente fase.

En paralelo, Alianza Atlético garantizó su presencia en la ronda siguiente tras vencer 2-0 a César Vallejo como local. El desenlace se produjo en el segundo tiempo, luego del ingreso de Cristian Penilla, quien se destacó al marcar un gol y asistir en el otro tanto. Su rendimiento fue determinante para que los ‘churres’ aseguraran la clasificación en casa.

Actualmente, la definición del Grupo A se encuentra abierta para el segundo boleto a la siguiente ronda. De cara a la jornada final, los ‘grones’ deberán sumar una victoria y esperar resultados para aspirar a la clasificación, mientras que los ‘churres’ ya aseguraron su lugar tras una actuación sólida a los octavos de final.

Disfruta del resumen completo del encuentro entre Carlos A. Mannucci y Alianza Lima, donde el equipo trujillano se impuso por un marcador de 3-1 en un emocionante partido de la Copa Bicentenario. - Bicolor
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Dónde ver Alianza Lima vs Alianza Atlético por la Copa de la Liga 2026

El partido entre Alianza Lima y Alianza Atlético por la Copa de la Liga 2026 podrá verse en todo el país de manera gratuita a través de Bicolor+, el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube. Esta alternativa en streaming permite que los hinchas sigan el encuentro desde teléfonos móviles, tabletas o computadoras, sin necesidad de contar con una suscripción de televisión paga.

A su vez, Infobae Perú ofrecerá una cobertura detallada del torneo. El medio presentará información desde la previa de los partidos, el desarrollo minuto a minuto, las jugadas más destacadas y los resultados en tiempo real. Además, los usuarios podrán consultar la tabla de posiciones y acceder a análisis actualizados mediante las plataformas digitales de Infobae Perú.

Fecha de inicio y formato de la Copa de la Liga Peruana 2026
Fecha de inicio y formato de la Copa de la Liga Peruana 2026
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A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Atlético

El enfrentamiento entre los ‘blanquiazules’ y los ‘churres’ está fijado para hoy, domingo 28 de junio, correspondiente a la tercera fecha de la Copa de la Liga 2026. El encuentro se disputará en un horario pensado para facilitar el seguimiento en varios países de la región.

El partido comenzará a las 13:00 horas para los aficionados de Perú, Colombia y Ecuador. Quienes se encuentren en Chile, Bolivia y Venezuela podrán sintonizar el inicio a las 14:00 horas, mientras que en Argentina, Uruguay y Paraguay la transmisión arrancará a las 15:00 horas.

Alianza Lima se medirá con Alianza Atlético por la Copa de la Liga 2026. (Alianza Lima)
Alianza Lima se medirá con Alianza Atlético por la Copa de la Liga 2026. (Alianza Lima)
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Precio de entradas

La venta de boletos para los partidos en el estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador se realiza exclusivamente a través del portal digital de Joinnus. Esta modalidad facilita la compra y permite a los aficionados asegurar su lugar en las tribunas de manera rápida y segura.

- Sur: S/. 12.90 soles

- Norte: S/. 12.90 soles

- Oriente: S/. 19.90 soles

- Occidente Central: S/. 29.90 soles

Precios de entradas para Alianza Lima vs Alianza Atlético por la Copa de la Liga 2026.
Precios de entradas para Alianza Lima vs Alianza Atlético por la Copa de la Liga 2026.

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