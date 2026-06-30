Agenda cultural en Lima del 1 al 8 de julio: la ópera ‘Atahualpa’ vuelve al Municipal, Broadway se vuelve inmersivo y Barranco abre ‘Al Este’

La agenda cultural de Lima del 1 al 8 de julio reúne ópera, teatro, musicales de Broadway, humor y exposiciones de arte en distintos escenarios de la ciudad.

La primera semana de julio trae a Lima una cartelera que abarca ópera, teatro, musicales, humor y exposiciones de arte. Entre los estrenos más esperados destacan la ópera ‘Atahualpa’ en el Teatro Municipal, la llegada del musical de Broadway ’Casi Normales’ en formato inmersivo y la inauguración de ‘Al Este’, la nueva muestra del pintor Marcos Palacios en Barranco. Varios espectáculos se encuentran además en sus últimas semanas, por lo que conviene reservar entradas con anticipación.

Exposiciones

‘Pinturas y personajes’ — Galería Índigo

Una propuesta bipersonal del pintor Ernesto Arrisueño Eslava y el escultor Oscar Eslava Calvo que reúne once pinturas y un conjunto de esculturas en una conversación entre dos lenguajes plásticos. Arrisueño, limeño radicado en Australia durante casi cuatro décadas, presenta obras donde los recuerdos del Perú —botes, muelles, puertos— se funden con sus vivencias australianas y derivan hacia territorios de evocación poética, con campos de flores que nacen de un florero y se multiplican al infinito.

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Eslava Calvo, por su parte, puebla el espacio con personajes de la vida cotidiana —niños jugando, vendedores de periódicos, figuras absortas en pequeñas acciones— elaborados en piedra, resina y metal. El resultado es un diálogo entre el color y el volumen, entre la memoria del paisaje y la presencia del personaje.

Lugar: Galería Índigo, Av. El Bosque 260, San Isidro

Hasta cuándo: 23 de julio de 2026

Horarios: Lunes a sábado de 10:30 a.m. a 8:30 p.m. / Domingos y feriados de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Entrada: Libre

La exposición 'Pinturas y personajes' en la Galería Índigo presenta once pinturas de Ernesto Arrisueño Eslava y esculturas de Oscar Eslava Calvo con entrada libre en San Isidro.

Arte del Museo del Prado en el Centro Histórico

Una colección de obras inspiradas en el Museo del Prado de Madrid llega al corazón de Lima para acercar al público a los grandes maestros de la pintura española. La muestra incluye piezas de Velázquez, Goya y Murillo, entre otros, en un recorrido que permite apreciar algunas de las obras más representativas del arte europeo sin salir de la ciudad.

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Lugar: Pasaje Santa Rosa, entre la segunda cuadra del Jr. Camaná y el Jr. de la Unión, al costado de la Municipalidad de Lima y frente a la Catedral

Hasta cuándo: 31 de julio de 2026

Entrada: Libre

La muestra inspirada en el Museo del Prado acerca al Centro Histórico de Lima obras vinculadas a Velázquez, Goya y Murillo con ingreso gratuito hasta el 31 de julio.

‘Unsex me: La deconstrucción de Lady Macbeth’ y ‘El Perú, en clave CARETAS. 75 años de historia fotográfica’

El Museo de Arte Contemporáneo de Lima (MAC Lima) presenta dos exposiciones simultáneas en sus salas 1 y 2. La primera, ‘Unsex me’, toma como punto de partida a Lady Macbeth, el personaje de William Shakespeare, para construir una reflexión sobre género, poder y exclusión. Las obras reunidas no representan literalmente a la figura shakesperiana, sino que la desplazan hacia el presente a través de una mirada que abarca desde el texto original de 1606 hasta adaptaciones cinematográficas recientes como la de Joel Coen (2021), pasando por versiones operísticas de Shostakovich. La segunda muestra conmemora los 75 años de la revista Caretas con un recorrido fotográfico por la historia del Perú a través de sus páginas.

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Lugar: MAC Lima

Hasta cuándo: 12 de julio de 2026

Horarios: 10:00 a.m. a 7:00 p.m. (último ingreso a las 6:30 p.m.)

Entradas: En www.maclima.pe o en la taquilla del museo

‘Al Este’ — Galería Oders, Barranco

La nueva exposición individual del pintor peruano Marcos Palacios, bajo la curaduría de Karol Roots, reúne diez obras en óleo y acrílico sobre lienzo, además de trabajos sobre papel y madera. La muestra marca un giro en la trayectoria del artista, conocido por series urbanas como ‘Big City Nights’ o ‘Ciudad Pasarela’: esta vez, Palacios dirige la mirada hacia su historia familiar y los vínculos de sus ancestros con la selva central peruana, específicamente con Chanchamayo.

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El punto de partida fue una conversación con su abuelo que derivó en una investigación sobre fotografías antiguas, relatos orales y recuerdos sensoriales. La vegetación, la fauna y las presencias humanas conviven en composiciones donde los límites entre paisaje, historia familiar y experiencia se vuelven difusos.

Lugar: Galería Oders, Jr. Domeyer 270, Barranco

Inauguración: Viernes 3 de julio, 7:00 p.m.

Hasta cuándo: 1 de agosto de 2026

Horarios: Martes a sábado de 2:00 p.m. a 8:00 p.m.

Entrada: Libre

La exposición 'Al Este' de Marcos Palacios abre en Barranco con obras que exploran la historia familiar del artista y sus vínculos con Chanchamayo.

Ópera

‘Atahualpa’ — Teatro Municipal de Lima

La ópera del compositor Carlo Enrico Pasta regresa al Teatro Municipal de Lima con una puesta en escena que recrea los últimos días del emperador inca Atahualpa y su captura por las fuerzas de Francisco Pizarro.

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Con vestuarios inspirados en la iconografía andina, escenografías monumentales y un reparto internacional encabezado por el barítono Francesco Samuele Venuti en el papel protagónico, la soprano Sabrina Gárdez como Cora, el tenor Matteo Roma como Soto, el barítono Giuseppe de Luca como Pizarro y el bajo Gianluca Margheri como Valverde.

La dirección musical es del maestro Andrea Foti y la dirección de escena corre a cargo de Alejandro Chacón, con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal de Lima.

Lugar: Teatro Municipal de Lima

Fechas: 3 y 8 de julio a las 7:30 p.m. / 5 de julio a las 6:00 p.m.

Entradas: Desde S/32 en Ticketmaster

La ópera 'Atahualpa' regresa al Teatro Municipal de Lima con funciones el 3, 5 y 8 de julio y una puesta centrada en la captura del emperador inca por Francisco Pizarro.

Teatro

‘La vida extraordinaria’ — Teatro de la Universidad del Pacífico

La obra del dramaturgo argentino Mariano Tenconi Blanco llega al Perú bajo la dirección de Malcolm Malca Vargas, responsable del montaje ‘El monstruo de Armendáriz’. El texto, que ha recorrido escenarios y festivales de Argentina y Europa, sigue la historia de Aurora y Blanca, dos amigas que crecen en Talara y atraviesan décadas marcadas por el amor, la maternidad, las pérdidas y los deseos postergados.

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En Lima, el montaje tiene además un encuentro inédito: Mónica Sánchez y Liliana Trujillo comparten escenario por primera vez como protagonistas. La obra construye su narrativa a través de cartas, diarios y recuerdos, y encuentra su potencia en lo cotidiano: las conversaciones pendientes y los vínculos que sobreviven al paso del tiempo.

Lugar: Teatro de la Universidad del Pacífico

Hasta cuándo: 13 de julio de 2026

Horarios: Viernes, sábados y lunes a las 8:30 p.m. / Domingos a las 7:00 p.m.

Entradas: Desde S/25 en Joinnus

La obra 'La vida extraordinaria' llega al Teatro de la Universidad del Pacífico con Mónica Sánchez y Liliana Trujillo como protagonistas de una historia ambientada en Talara.

‘Casi Normales Inmersivo’

Tondero y Stringnet presentan por primera vez en el Perú este aclamado musical de Broadway en español, con música de Tom Kitt y libreto de Brian Yorkey, en un formato inmersivo que rompe la barrera entre el público y los actores. La obra sigue a una familia que enfrenta los desafíos de la salud mental, el amor y la memoria. El elenco incluye a Gisela Ponce de León, Marco Zunino, Italo Maldonado, Ariana Fernandez y Thiago Vernal, bajo la dirección en Perú de Mela Lenoir.

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Lugar: Magitek (Av. Manuel Olguín 249, Santiago de Surco)

Hasta cuándo: 12 de julio de 2026

Horarios: Jueves, viernes y sábados a las 8:30 p.m. / Domingos a las 6:30 p.m.

Entradas: En Ticketmaster

El público comparte espacio con los personajes en “Casi Normales Inmersivo”, viviendo la historia a escasos metros de los actores.

‘Bodas de sangre’ — Teatro Marsano

La obra cumbre de Federico García Lorca, inspirada en una noticia de 1928 sobre dos amantes que huyen en vísperas de la boda de la mujer con otro hombre, llega al Teatro Marsano en una versión reimaginada por el director Edgar Saba y bajo la producción general de Makhy Arana. El montaje promete una adaptación contemporánea del clásico español con un elenco que incluye a Martha Figueroa, Víctor Prada, Mónica Domínguez, Susan León, Fernando Luque, Lilian Schiappa, Claudio Calmet y Marialola Arispe.

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Lugar: Teatro Marsano

Hasta cuándo: 2 de agosto de 2026

Entradas: Desde S/50 en Teleticket

'Bodas de sangre' incluye las actuaciones de Martha Figueroa, Víctor Prada, Mónica Domínguez, Susan León, Fernando Luque, Lilian Schiappa, Claudio Calmet y Marialola Arispe.

‘La casa de las niñas peculiares. El musical’ — Teatro Municipal de Surco

Un musical de drama y humor que gira en torno al reencuentro de cinco hermanas en el hogar familiar con motivo del cumpleaños de su madre, Elizabeth, exvedette de carácter fuerte. Cada hija carga sus propios conflictos: la mayor lucha por encajar, otra vive entre ilusiones románticas, la menor oculta un amor no correspondido. Lo que comienza como una celebración se convierte en un torbellino de secretos y confesiones. El elenco incluye a Alexandra Graña, Daniela Camaiora, Daniela Darcourt, Ximena Palomino, Elisa Costa y Giuliana Muente, entre otros. La dramaturgia y dirección son de Rodrigo Falla Brousset.

Lugar: Teatro Municipal de Surco, Cl. Sacramento 236, Santiago de Surco

Horarios: Viernes y sábados a las 8:00 p.m. / Domingos a las 7:00 p.m. (tolerancia máxima de ingreso: 20 minutos después del inicio)

Entradas: Desde S/45 en Joinnus. Apta para mayores de 13 años.

Actrices de 'La casa de las niñas peculiares' posan para el afiche promocional del musical en el Teatro Municipal de Surco.

‘Mi madre, mi novia y yo’

La comedia más taquillera de Latinoamérica llega a Lima con César Ritter, Ana Cecilia Natteri y Milene Vásquez en los roles protagónicos. Fernando organiza una cena de cumpleaños para presentar a su nueva enamorada, Leticia, sin saber que dos secretos están a punto de desatarse: ella ignora que él aún vive con su madre, y la madre no sabe que su hijo planea mudarse. El enredo entre las dos mujeres y un hombre atrapado entre ambas es el motor de una noche de equívocos y verdades a punto de explotar.

Lugar: Multiteatro Movistar (Av. Alfredo Benavides 4981, Santiago de Surco)

Hasta cuándo: 5 de julio de 2026

Horarios: Jueves, viernes y sábados a las 8:00 p.m. / Domingos a las 7:00 p.m.

Entradas: Desde S/52 en Teleticket

César Ritter, Milene Vásquez y Ana Cecilia Natteri posan como el elenco de la comedia ‘Mi madre, mi novia y yo’.

Humor

Carlos Álvarez en ‘Yo fui candidato’

El humorista Carlos Álvarez regresa a los escenarios tras su paso por las elecciones generales de 2026, con un espectáculo que combina sus anécdotas de campaña con los personajes que marcaron el proceso electoral. La velada promete humor, carcajadas y reflexión sobre la política peruana reciente.

Lugar: Centro de Convenciones Bianca (Av. Almirante Miguel Grau 135, Barranco)

Hasta cuándo: 29 de julio de 2026

Entradas: Desde S/112 en Teleticket

El humorista Carlos Álvarez regresa a los escenarios tras su paso por las elecciones generales de 2026.