Universitario vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de Copa de la Liga 2026

¡Día de partido! Universitario recibe a Atlético Grau por la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026. El conjunto ’merengue’ recibirá a a los ’albos’ en un partido decisivo donde necesita la victoria para hacerse con un lugar en la siguiente ronda.
¿Cómo marcha la tabla del Grupo D?
El Grupo D de la Copa de la Liga 2026 llega a su jornada decisiva con los tres equipos aún con posibilidades de alcanzar la clasificación, aunque cada uno depende de un escenario distinto. Pirata lidera la tabla con 3 puntos luego de haber disputado sus dos compromisos, producto de una victoria y una derrota, con una diferencia de goles de +1 (4 a favor y 3 en contra). Al haber completado su participación, el conjunto lambayecano ya no tiene margen de acción y deberá esperar el desenlace del último encuentro del grupo.
La primera opción para quedarse con el liderato la tiene Atlético Grau, que también suma 3 unidades, pero con un solo partido disputado. Gracias a su diferencia de goles de +1 y a que aún le resta enfrentar a Universitario, al cuadro piurano le bastará con un empate para finalizar en el primer lugar del Grupo D y avanzar de manera directa a la siguiente fase.
Si ese resultado se concreta, Pirata conservará el segundo puesto con tres puntos y quedará a la espera de conocer si su campaña le alcanza para clasificarse como uno de los mejores segundos entre los grupos conformados por tres equipos.
Por su parte, Universitario llega sin puntos tras caer en su debut y ya no depende únicamente de ganar. Los dirigidos por Jorge Fossati están obligados a vencer a Atlético Grau por una diferencia mínima de dos goles para superarlo en la tabla por diferencia de tantos y arrebatarle el primer lugar del Grupo D. Cualquier otro resultado, incluido un triunfo por un solo gol, dejará a los cremas eliminados de la competencia.
La definición de la fase de grupos en la Copa de la Liga 2026 se jugará este fin de semana: entre el viernes 26 y el lunes 29 de junio. Algunos clubes llegarán con la urgencia de sumar una victoria que les permita acceder a la siguiente ronda, mientras que otros buscarán consolidar la cima de sus grupos y garantizar una mejor posición de cara a la instancia eliminatoria. El margen de error se reduce al mínimo y cada encuentro adquiere valor decisivo.
¿Cómo llegan los equipos?
Universitario debutó en el certamen ante Pirata FC y, aunque controló gran parte del juego, perdió 2-0 en el estadio Mansiche. Los ‘cremas’ afrontan la Copa de la Liga con su equipo de Liga 3, integrado por canteranos y dirigido por Piero Alva, debido a que el primer plantel está enfocado en la pretemporada de cara al Torneo Clausura.
Atlético Grau inició su participación con un triunfo 3-2 sobre Pirata FC en el estadio Municipal de la Matanza. Yamir Ruidíaz, Henri Villegas y Raúl Ruidíaz anotaron los goles que permitieron al conjunto ‘albo’ sumar tres puntos y ubicarse en la cima del Grupo D.
Este encuentro adquiere un atractivo especial por varios factores. Por un lado, la reciente frustración del pase de Raúl Ruidíaz a Universitario. Por otro, la ‘U’ se juega su continuidad en el torneo: actualmente ocupa el último lugar sin puntos y necesita una victoria abultada ante los piuranos en el estadio Monumental para avanzar a la siguiente ronda.
Dónde ver el Universitario vs Atlético Grau
La transmisión del partido entre Universitario y Atlético Grau por la Copa de la Liga estará disponible a través de Bicolor+, el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube. Esta opción de streaming permitirá a los aficionados seguir el encuentro en todo el país desde dispositivos móviles y computadoras, extendiendo el acceso más allá de la televisión tradicional.
Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa del certamen, con información previa, seguimiento minuto a minuto, mejores jugadas, resultados en tiempo real y tabla de posiciones. Los seguidores podrán consultar todos los detalles del torneo a través de las plataformas digitales.
Universitario vs Atlético Grau: día y hora del partido
Este encuentro se disputará el viernes 26 de junio a las 18:00 horas de Perú en el estadio Monumental, situado en Ate, Lima. Hasta ahora, el club no ha comunicado detalles sobre la venta de entradas para este partido por lo que se prevé que sea a puertas cerradas.
En otros países, el inicio está programado para las 17:00 horas de México; 18:00 horas de Colombia y Ecuador; 19:00 horas de Bolivia, Estados Unidos, Venezuela y Chile; y 20:00 horas de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay.