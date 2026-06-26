Universitario vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de Copa de la Liga 2026

¡Día de partido! Universitario recibe a Atlético Grau por la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026. El conjunto ’merengue’ recibirá a a los ’albos’ en un partido decisivo donde necesita la victoria para hacerse con un lugar en la siguiente ronda.

09:16 hs

¿Cómo marcha la tabla del Grupo D?

El Grupo D de la Copa de la Liga 2026 llega a su jornada decisiva con los tres equipos aún con posibilidades de alcanzar la clasificación, aunque cada uno depende de un escenario distinto. Pirata lidera la tabla con 3 puntos luego de haber disputado sus dos compromisos, producto de una victoria y una derrota, con una diferencia de goles de +1 (4 a favor y 3 en contra). Al haber completado su participación, el conjunto lambayecano ya no tiene margen de acción y deberá esperar el desenlace del último encuentro del grupo.

La primera opción para quedarse con el liderato la tiene Atlético Grau, que también suma 3 unidades, pero con un solo partido disputado. Gracias a su diferencia de goles de +1 y a que aún le resta enfrentar a Universitario, al cuadro piurano le bastará con un empate para finalizar en el primer lugar del Grupo D y avanzar de manera directa a la siguiente fase.

Si ese resultado se concreta, Pirata conservará el segundo puesto con tres puntos y quedará a la espera de conocer si su campaña le alcanza para clasificarse como uno de los mejores segundos entre los grupos conformados por tres equipos.

Por su parte, Universitario llega sin puntos tras caer en su debut y ya no depende únicamente de ganar. Los dirigidos por Jorge Fossati están obligados a vencer a Atlético Grau por una diferencia mínima de dos goles para superarlo en la tabla por diferencia de tantos y arrebatarle el primer lugar del Grupo D. Cualquier otro resultado, incluido un triunfo por un solo gol, dejará a los cremas eliminados de la competencia.