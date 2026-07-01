Perú

Bartola, Christian Ysla y el ‘Chino’ Figueroa rechazan ley que crea el Colegio Profesional de Artistas: “Primero vayan a estudiar ustedes”

Tres artistas se sumaron a actrices, músicos y Apdayc contra la iniciativa que crea un colegio profesional, que exige titulación universitaria para el ejercicio artístico y podría dejar fuera a creadores sin estudios superiores completos

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Composición de tres paneles con retratos: hombre con sombrero y nariz de payaso, mujer con gafas, y hombre de cabello canoso con camisa clara
Bartola, Christian Ysla y Miguel 'Chino' Figueroa rechazaron la Ley 32645 que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú.

Tres figuras del espectáculo peruano salieron al frente con declaraciones contundentes contra la norma que el Congreso de la República aprobó el pasado 13 de junio: la cantante criolla Bartola, el actor Christian Ysla y el músico Miguel ‘Chino’ Figueroa rechazaron de manera pública la Ley 32645, que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP) y condiciona el ejercicio artístico formal a la obtención de un título universitario o de instituto superior.

Sus declaraciones fueron difundidas por la cuenta @elbuho_pe en X y generaron amplia repercusión en redes sociales. Bartola fue la más directa en su cuestionamiento. La intérprete de música criolla no solo rechazó la norma, sino que advirtió que irá a reclamar personalmente a quienes la impulsaron.

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“Me vas a meter a una escuela a mí a estudiar y tener un título para decir que soy artista, me parece un absurdo. Mucho cuidado con eso y a quien lo esté dando, voy a ir y se lo voy a reclamar particularmente y directamente”, afirmó. La cantante también apuntó a la contradicción que, a su juicio, representa la iniciativa: si los congresistas exigen certificación académica a los artistas, la misma lógica debería aplicarse a quienes legislan.

"Para ser congresista, para ser diputado o senadores, tienes que tener un título, tienes que saber de política, tienes que saber de la realidad de nuestro Perú, tienes que tener calidad moral para venir a meterte al Senado. Así que de una vez lo saben, yo no acepto esa nueva ley. Primero vayan a estudiar ustedes", sentenció.

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Ysla, por su parte, cuestionó el desconocimiento que revela la norma sobre cómo se forma y desarrolla el arte en el Perú. El actor señaló que la exigencia de título universitario ignora la realidad de la mayoría de los artistas peruanos, formados en talleres, de manera autodidacta o bajo la guía de maestros.

Para ilustrar el absurdo que representa el requisito, planteó un ejemplo concreto: “¿O le vas a negar a la maestra Eva Ayllón que forme parte de tu colegiucho?“. Ysla también fue más allá en su lectura política de la ley:

"Los congresistas creen que nosotros somos los ba— y que no nos hemos dado cuenta que utilizan esta ley para atacar a Delia Espinoza, quien puso en evidencia todas sus cochinadas. Está claro que a nuestros políticos no les interesa el arte, no saben cómo funciona y ahora quieren controlarlo“, afirmó, en referencia a la disposición de la norma que impide a personas inhabilitadas por el Parlamento dirigir colegios profesionales.

El músico Miguel ‘Chino’ Figueroa, con más de 50 años de trayectoria y conocido por su trabajo junto a Jean Pierre en Los Mosqueteros, así como por su paso por Black Sugar y Los Hijos del Sol, también rechazó la norma desde su propia experiencia.

“Esta ley no me gusta porque me está obligando a algo que no quiero. Yo no he estudiado en ninguna universidad, porque en la época que yo aprendí música, fui autodidacta. Siempre me compraba los libros o los discos y de ahí sacaba. Aprendí a hacer música, fui empeñoso en aprender, en tener una disciplina para poder llegar a donde estoy”, relató.

Mujer con cabello rojizo a la izquierda y cartel blanco y negro con texto "¿QUIÉN DECIDE QUIÉN ES ARTISTA?" a la derecha. El cartel incluye ilustraciones de artistas
Mónica Sánchez rechazó la Ley 32645 que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú y advirtió riesgos para la libertad de creación artística.

Figueroa resumió el problema con una pregunta directa: “¿Tengo que pedirle permiso para tocar?”.

Más rechazos y qué dice la Ley 32645

El rechazo de estos tres artistas se suma a una ola de pronunciamientos que atraviesa distintos sectores del mundo cultural peruano. La actriz Mónica Sánchez, recordada por su papel de ‘Charito’ en ‘Al fondo hay sitio’, fue una de las primeras figuras en manifestarse públicamente.

"El arte peruano es libre, diverso y se construye también desde la calle, los talleres y las comunidades“, expresó en redes sociales, advirtiendo que la norma podría convertirse en una herramienta de discriminación para quienes no cuentan con formación académica formal.

También se pronunciaron los actores Bruno Espejo y Jorge Guerra, las actrices Vanessa Terkes y Bettina Oneto, y la Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc), que agrupa a más de 10 000 autores y compositores y exigió la derogación de la norma. La congresista Susel Paredes, presidenta de la Comisión de Cultura, presentó un proyecto de derogatoria apenas días después de la promulgación.

Tweet de Mónica Sánchez y afiche con texto "¿Quién decide quién es artista?" e ilustraciones de personas que pintan, tocan música y protestan
Mónica Sánchez sostuvo que el Colegio Profesional de Artistas del Perú puede excluir a creadores sin título universitario o licenciatura en arte.

La Ley 32645, aprobada el 13 de junio de 2026 e impulsada por la bancada de Perú Libre desde la Comisión de Educación, Juventud y Deporte —sin pasar por la Comisión de Cultura—, crea el CPAP como entidad que agrupa a profesionales egresados de escuelas superiores, institutos o universidades en disciplinas artísticas.

Para incorporarse, la norma exige acreditar un título o licenciatura en arte o educación artística. Datos del Registro Nacional de Trabajadores y Organizaciones de la Cultura y las Artes (RENTOCA) señalan que alrededor del 50% de los artistas peruanos aprendió su actividad a través de la tradición familiar o comunal, y un 32% de forma autodidacta. Solo un 20% pasó por una universidad.

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