Karina Rivera recuerda la ruptura con Orlando Fundichely que la llevó a una depresión profunda: "Me marcó"

Karina Rivera confesó que la primera ruptura con Orlando Fundichely la llevó a una depresión profunda.

Karina Rivera rompió el silencio sobre uno de los episodios más duros de su vida personal. La reconocida animadora infantil confesó en el pódcast de la conductora Claudia Portocarrero que la primera ruptura con el actor cubano Orlando Fundichely la llevó a una depresión profunda de la que tardó en salir y que describe como el momento en que verdaderamente tocó fondo.

“Yo creo que fue una de las tantas separaciones que tuve con Orlando, con mi expareja. La primera, que fue la que me marcó. Eso que caes al piso y que dices: ‘No, esto no puede ser. ¿Por qué me está pasando a mí si uno entrega todo?’. Ahí entré en profunda depresión”, declaró Karina Rivera en la entrevista.

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La conductora admitió que hasta ese momento desconocía lo que era atravesar una depresión. Antes de esa ruptura, se describía a sí misma como alguien que irradiaba alegría de manera natural y que no comprendía cómo otros podían necesitar ayuda psicológica.

“Me consideraba afortunadísima de poder estar feliz y compartir, irradiar felicidad, pero cuando uno tiene un golpe en la vida, aprendí a no juzgar”, señaló. Esa experiencia, dijo, la llevó a entender que detrás de un mal carácter o un día difícil puede haber algo que la persona está atravesando sin que nadie lo sepa.

En una reveladora entrevista con Claudia Portocarrero, Karina Rivera abre su corazón y cuenta sobre la profunda depresión que enfrentó después de una dolorosa separación que tuvo con Orlando Fundichely en el pasado. Descubre cómo tocó fondo y el camino que recorrió para sanar y reencontrarse. Video: YouTube Pódcast Claudia Portocarrero

El peso de no levantarse de la cama y la búsqueda de ayuda

Karina Rivera describió con detalle cómo se manifestó ese período. Mientras su entorno seguía con su rutina —sus hijos iban al colegio, Fundichely salía—, ella no podía levantarse. Se quedaba en cama hasta poco antes de que los niños regresaran y entonces se duchaba para disimular que había estado activa.

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“Mis hijos se iban al colegio, yo me levantaba, los veía irse, y yo volvía a mi cama y no me levantaba. Y sentía que ya era la hora que lleguen del colegio y yo me daba un duchazo. Me decían: ‘¿Qué? ¿Recién te levantas?’ ‘No, más bien he hecho ejercicio, estoy cansada, me acabo de bañar’”, relató.

Ante ese estado, decidió buscar ayuda profesional. Acudió a un psicólogo, pero abandonó el proceso al mes. Rivera explicó que llegó a la conclusión de que la salida tenía que venir desde adentro, y que dependía de ella misma construir la fortaleza necesaria.

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"Si tú no te haces fuerte, si tú no te hablas, si tú no te miras al espejo y miras tu alma y no dices: ‘Yo con medicación no voy a salir, yo tengo que aprender a ser fuerte porque tengo hijos’“, expresó, aclarando que su postura no implica un rechazo a la psicología como disciplina —su propia hija estudia la carrera— sino una decisión personal sobre su proceso.

La entrevista de Karina Rivera en el pódcast de Claudia Portocarrero reveló que esa primera separación con Orlando Fundichely la marcó.

La herramienta que encontró fue mirarse a los ojos frente al espejo cada mañana, no para ver su apariencia física, sino para hablarle a algo más profundo. “Yo miraba adentro y yo decía: ‘Hoy es un día más de oportunidades, hoy puedo, hoy tengo la dicha, hoy me funciona todo. ¿Por qué no puedo arrancar? ¿Por qué no puedo prender el motor de mi alma y caminar?’. Me levantaba así, llorando. No es fácil, lo sé”, narró.

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El motor que finalmente la impulsó a salir adelante fueron sus hijos. "Por mis hijos tengo que salir adelante. Ellos eran mi motor. Además, estoy cerrándome puertas. Yo no vine a este mundo a llorar, uno viene a este mundo a ser feliz, uno viene a este mundo a aprender a amar. Y si esa parte del amor no funcionó de esa manera, pues encontraré la forma", afirmó.

Rivera y Fundichely contrajeron matrimonio en 1999 y atravesaron varias separaciones a lo largo de los años, con intentos de reconciliación en 2012 y 2016, hasta que la ruptura se volvió definitiva hacia 2018-2019. La pareja tiene dos hijas en común: Doris y Luciana. En 2023, Doris los convirtió en abuelos con el nacimiento de su hija Isabella, ocasión en que ambos exesposos se reunieron para celebrar el acontecimiento.

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