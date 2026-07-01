Keiko Fujimori ofrece la “mejor disposición” a Estados Unidos “para trabajar conjuntamente desde el primer día”

Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú, manifestó su disposición para fortalecer la cooperación y las relaciones bilaterales con Estados Unidos

La presidenta electa Keiko Fujimori expresó este martes la disposición de su próxima administración para fortalecer la cooperación con Estados Unidos, en respuesta al saludo del embajador de ese país en Perú, Bernie Navarro.

“De nuestra parte, encontrará siempre la mejor disposición para fortalecer las relaciones y la cooperación entre el Perú y los Estados Unidos. Estamos listos para trabajar conjuntamente desde el primer día”, publicó en un mensaje en X, antes Twitter.

Navarro había felicitado a la lideresa de Fuerza Popular en representación del mandatario estadounidense Donald Trump y agregó que Washington “espera continuar, en estrecha colaboración con este nuevo gobierno, con el trabajo conjunto entre nuestros países”.

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“Seguimos unidos en seguridad regional, comercio y la prosperidad de nuestros pueblos”, señaló.

La declaración de Fujimori se conoce un día después de que RT en Español difundiera una entrevista en la que su contrincante en el balotaje, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), reconoció su derrota y denunció una supuesta “intervención norteamericana” sobre la soberanía latinoamericana.

La declaración surge tras el mensaje de felicitación de Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en Perú, quien transmitió el saludo del presidente Donald Trump

El excandidato subrayó que Navarro fue el “único” embajador que visitó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), principal órgano electoral, y consideró esa acción como indebida.

Durante la campaña, la hija y heredera del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) afirmó que su papel, “de ser elegida presidenta, será motivar a que EEUU vuelva a participar más activamente” en la economía peruana, ante la influencia de China en la región, socio comercial de varios países, incluido Perú.

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“Latinoamérica está girando hacia una corriente en donde se prioriza la libertad, las inversiones y recuperar el control y la seguridad”, expresó anteriormente al referirse al ascenso de líderes como Javier Milei, José Antonio Kast, Daniel Noboa, Alberto de la Espriella y Rodrigo Paz.

La política logró ingresar a Palacio de Gobierno luego perder de manera consecutiva en la segunda vuelta contra Ollanta Humala (2011), el derechista Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021), que compitió en estas elecciones representado por su exministro.

La declaración surge tras el mensaje de felicitación de Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en Perú, quien transmitió el saludo del presidente Donald Trump

Su derrota en las dos últimas ocasiones se concretó por un exiguo margen de 40.000 votos que la llevó a no reconocer inicialmente los resultados y a denunciar un fraude del que no presentó pruebas, pero que aún asegura que se produjo.

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A diferencia de los anteriores comicios, Fujimori llegó a esta cita sin su padre, quien murió en septiembre de 2024; sin el padre de sus dos hijas, el estadounidense Mark Vito, del que se divorció en 2022; y librada, gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional, de un juicio por lavado de dinero en la financiación irregular de sus anteriores campañas electorales.

Aunque representa una segunda época del fujimorismo, a la que incluso muchos conocen como el ‘keikismo’ o el ‘fujimorismo 2.0’, sí reivindica el legado de su padre, con una propuesta de “mano dura”, un enfoque conservador y rodeada de la vieja guarda del exmandatario.

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