Raysa Ortiz no ve romance con Paul Michael, pero sí aceptaría un beso en 'Esto es Guerra': "Estoy feliz sola"

Rayza Ortiz descartó un romance con Paul Michael y afirmó que solo mantienen una amistad en Esto es Guerra.

Raysa Ortiz puso punto final a las especulaciones sobre un posible romance con Paul Michael apenas cuatro días después de ingresar a ‘Esto es Guerra’. La actriz fue entrevistada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ tras asistir a un concierto de Ricardo Arjona junto a su hermana Sirena, y descartó de manera directa cualquier vínculo sentimental con el cantante de Combinación de La Habana, asegurando que su prioridad actual es disfrutar su soltería.

“Me parece un chico súper chévere y bravazo, pero somos amigos nada más”, declaró Raysa Ortiz ante el reportero. Al ser consultada sobre si podría nacer algo más adelante, fue igualmente clara: “Somos amigos como te digo, no te puedo decir nada ahorita”.

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La actriz también fue preguntada directamente si Michael le parece atractivo, y optó por esquivar el terreno sentimental para centrarse en su estado actual: "Ahorita quiero estar sola, tranquila, estoy bien, mi soltería disfrutándola. Yo soy feliz sola, no quiero estar con nadie, estoy tranquila“, afirmó.

La única puerta que Ortiz dejó abierta fue la de los retos de actuación propios del formato del reality. Al ser consultada sobre si aceptaría una dinámica que terminara en beso con Michael, respondió sin dudarlo: “Trabajo es trabajo, yo soy actriz. Lo que me diga el programa, ahí lo podemos ver”, señaló.

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La actriz Raysa Ortiz fue abordada por las cámaras y no dudó en aclarar los rumores sobre un posible romance con Paul Michael. Afirmó que solo son amigos y que actualmente disfruta de su soltería. Video: TikTok @farandula.lorcha

La postura de Paul Michael y sus elogios a Ortiz

Michael, por su parte, ha mantenido una postura similar en sus declaraciones públicas, aunque sin ocultar la buena impresión que le genera su nueva compañera. En una entrevista con ‘Un día en el mall’, el cantante reconoció la belleza y el talento de Ortiz, pero subrayó que no está en búsqueda de una relación.

“Es una chica linda, pero yo estoy soltero, tranquilo, enfocado, no ando pensando en las musarañas. Eso no quita que es una mujer muy linda, tiene una bonita voz, es cantante también, me ha mostrado sus canciones, canta muy lindo”, declaró.

Sobre la posibilidad de un beso en un reto de actuación, Michael fue igual de directo que su compañera: "Yo no digo ‘no’ a nada, digo ‘sí’ a todo. Si a mí me ponen en actuación y lo manda la producción, yo lo analizo y tengo que hacerlo porque de eso se trata“, afirmó.

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El cantante también reveló que el quiebre con Pamela López no fue indiferente para él: “Me dolió mucho cómo terminaron las cosas; hubo sentimientos reales y ver que todo se acabó de la noche a la mañana me afectó profundamente”, confesó en un programa de televisión tras salir de ‘La Granja VIP’.

El cantante sorprendió al público al dedicar palabras elogiosas a la actriz, mientras sus compañeros del reality aprovecharon para recordarle a Pamela López | Esto es Guerra

Los rumores entre ambos surgieron desde el primer día de Ortiz en el reality, cuando Michael la recibió con elogios en vivo: “Es una mujer linda y bonita. Me alegra que esté en este equipo donde están los verdaderos guerreros”, dijo ante las cámaras, un gesto que no pasó desapercibido dado lo reciente de su ruptura con López.

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La reacción de Pamela López

Pamela López también fue consultada sobre el tema y optó por marcar distancia sin entrar en conflicto. Al ser abordada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ a la salida de un circo en San Miguel, la influencer trujillana se mostró desapegada de la situación.

“Cuando acaba una relación, se acaba y ya está, cada quien por su lado. Es una chica guapísima, está soltera, no sigo mucho su trayectoria. Cada quien decide por su vida. Él está soltero y tiene todo el derecho de ser feliz”, expresó.

López también reveló que inició terapia psicológica para afrontar la ruptura. “Estoy más tranquila y ya inicié terapia. En ese proceso voy”, declaró. En una entrevista previa con el pódcast de Carlos Cacho, la influencer había sido igualmente contundente sobre su estado emocional: "Ya lloré suficiente, lloré tres meses en la granja, así que en este momento no tengo ganas de llorar“, afirmó.

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La trujillana aseguró que ya lloró lo suficiente durante su relación con Paul Michael y ahora está tranquila en soltería | YouTube

Consultada sobre si consideraría ingresar a ‘Esto es Guerra’, López descartó la opción pese a las condiciones económicas y señaló que su prioridad es mantenerse al margen de la televisión de competencia.

Michael, al enterarse de las palabras de López, respondió con brevedad y sin profundizar en los detalles de la ruptura: “Prefiero no tocar ese tema, de verdad, le deseo lo mejor y que le vaya bien en la vida, que Dios la bendiga. Muchas gracias por la bendición… lo mismo, le deseo lo mismo”, señaló.