Acusan exceso de fuerza en intervención contra danzante de tijeras: incidente en Moquegua desata críticas contra Serenazgo y Policía

Miembros del Serenazgo y la Policía Nacional del Perú (PNP) intervienen con uso de la fuerza a un danzante de tijeras que se encontraba trabajando en la vía pública en Pampa Inalámbrica, Moquegua. El hecho generó la indignación de los transeúntes que intentaron defender al artista. Marcona en vivo

La intervención de un artista popular durante una presentación en la vía pública provocó una amplia reacción entre vecinos y usuarios de redes sociales, luego de que diversas grabaciones mostraran el procedimiento realizado por agentes de Serenazgo y efectivos de la Policía en la provincia de Ilo, región Moquegua.

El incidente ocurrió en el sector de Santa Rosa, en el distrito de El Algarrobal, donde el danzante de tijeras ofrecía una presentación cuando personal de Serenazgo intervino el lugar.

De acuerdo con la información difundida, el danzante de tijeras realizaba una presentación en la vía pública cuando personal de Serenazgo intervino la actividad y, presuntamente, decomisó el parlante que utilizaba durante su espectáculo.

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Tras esa acción se produjo un enfrentamiento entre el artista y las autoridades. En ese contexto también participaron efectivos de la Policía, quienes intentaron reducir al danzante con el propósito de subirlo a un vehículo policial.

Los videos compartidos por ciudadanos muestran parte de la intervención y del forcejeo registrado durante el procedimiento. Las grabaciones circularon ampliamente en redes sociales y originaron múltiples reacciones por el trato recibido por el artista.

Vecinos cuestionaron el uso de la fuerza

Danzante de tijeras fue intervenido y detenido por Serenazgo y la Policía mientras ofrecía una presentación en la vía pública, en el sector Santa Rosa, distrito de El Algarrobal (Ilo, Moquegua). Composición: Infobae

Durante el operativo, varios transeúntes se acercaron al lugar para expresar su desacuerdo con la intervención. Según los testimonios recogidos en la información difundida, los presentes reclamaron por la violencia empleada contra el danzante de tijeras.

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Testigos indicaron que el artista fue arrastrado y permaneció rodeado por varios agentes mientras intentaban controlar la situación. Los vecinos también manifestaron su solidaridad con el intérprete y rechazaron lo que calificaron como un abuso de poder durante la intervención.

Personas que registraron los hechos en video advirtieron que, si el hombre aparecía con lesiones, los responsables serían los efectivos que participaron en el procedimiento. Estas expresiones surgieron mientras continuaba la reducción del artista frente a numerosos ciudadanos.

Testigos y ciudadanos intentaron defender al artista, reclamando el presunto abuso cometido durante la intervención; sin embargo, pese a los reclamos y gritos de la población, el danzante fue finalmente llevado por los agentes junto al dinero que había logrado recolectar durante su presentación. Una ciudadana señaló: “Para los robos nunca aparecen, pero para esto sí”, reclamó indignada frente a todos.

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Portal del Ministerio del Interior permite denunciar conductas indebidas

Frente a situaciones relacionadas con presuntas irregularidades cometidas por integrantes de la Policía Nacional o servidores civiles del Sector Interior, el Ministerio del Interior dispone de un portal para presentar denuncias por conductas indebidas.

La plataforma señala que estas conductas corresponden a acciones u omisiones que contravienen los deberes funcionales y las normas vigentes. Entre los ejemplos incluidos figuran atender al público con términos o gestos inadecuados, actuar con negligencia durante el ejercicio de las funciones, demorar sin justificación un trámite, negarse a recibir una denuncia o registrarla en el sistema correspondiente, consumir drogas o bebidas alcohólicas durante el servicio, omitir el auxilio a una persona que lo requiera, actuar con negligencia en la tramitación de denuncias y participar directa o indirectamente en abuso del ejercicio de las funciones.

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El procedimiento establece que cualquier persona con información sobre una presunta conducta indebida puede presentar una denuncia mediante el portal habilitado por el Ministerio del Interior. Para ello, el sistema solicita la fecha y hora del hecho, la ubicación, los datos de la víctima y del denunciado —o la indicación de que permanece por identificar—, además de una descripción de los hechos y, si existen, fotografías, audios, documentos o videos como elementos de sustento.

El portal también precisa que la identidad del denunciante permanece en reserva y ofrece un mecanismo para consultar el estado de la denuncia mediante un código de registro. Asimismo, recomienda proporcionar un correo electrónico para recibir notificaciones relacionadas con el trámite y eventuales observaciones durante el proceso.

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