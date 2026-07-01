Rodrigo González cuestiona la cercanía de Magaly Medina con la familia Acuña y afirma: “Antes eran sus enemigos íntimos”

Rodrigo González cuestionó la cercanía de Magaly Medina con la familia Acuña y la vinculó con posibles negocios de Alfredo Zambrano.

Las imágenes de Magaly Medina compartiendo una celebración privada con Brunella Horna, Richard Acuña y la matriarca de la familia Acuña en Cajamarca no tardaron en llegar al set de ‘Amor y Fuego’. El conductor Rodrigo González analizó el encuentro con una lectura directa: la cercanía entre Medina y quienes antes fueron sus objetivos mediáticos responde, a su juicio, a negocios vinculados al notario Alfredo Zambrano.

“Para que ella se olvide de todo lo que dice públicamente de ti, lo que hay que proponerle es algún fructífero negocio al notario. Ahí sí, cuando hay alianzas estratégicas o sociedades con el notario, ahí ella no solo se olvida de todo lo que dijo de ti, sino que se sienta, brinda, comparte y celebra con quienes antes eran sus enemigos íntimos, ahora son sus aliados estratégicos”, afirmó González en su programa, junto a su compañera Gigi Mitre.

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El conductor fue más allá y recordó el tono que Medina usó históricamente para referirse a miembros de la familia Acuña. “Hasta de traficante lo tildó y buchona le decía. Entonces, ¿cómo se pasa de eso a hacer negocios?”, preguntó González, con Mitre completando la idea: “A hacer negocios”.

La conclusión del conductor fue que la transformación en el vínculo solo admite una explicación: “Definitivamente, tiene que ser algo importante lo que le deben haber ofrecido”.

González también apuntó a la distinción que Medina suele hacer entre su vida personal y la de su esposo. “Eso de ‘yo separo’: no, no separo, porque si se separaría, se mantendría consecuente a lo que se dice y no cambiaría el discurso dependiendo los intereses del notario”, señaló.

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El conductor Rodrigo González pone en tela de juicio la coherencia de Magaly Medina al verla compartir con la familia Acuña. Según él, solo una propuesta de negocios importante para su esposo, Alfredo Zambrano, el notario, podría explicar que olvide todo lo que dijo en el pasado. Video: TikTok @farandula.lorcha

Mitre sumó otro elemento al análisis: “¡Y le echa la culpa a la mamá!”, dijo, en referencia a la explicación que Medina dio en su programa sobre el encuentro, donde atribuyó la invitación a Carmen Rosa Núñez Campos, madre de los Acuña. González respondió: “Hay una sociedad conyugal”, dando a entender que los negocios del notario afectan directamente la postura pública de la periodista.

El encuentro en Cajamarca y lo que dijo Magaly en su programa

El episodio que encendió el debate fue la circulación de imágenes y videos en redes sociales que mostraban a Medina y su esposo, el notario Alfredo Zambrano, en una reunión privada en Cajamarca junto a Horna, Acuña y otros invitados. La celebración se realizó en la casa de Carmen Rosa Núñez Campos, matriarca de la familia Acuña, durante el feriado largo.

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Ante la repercusión generada, Medina abordó el tema al inicio de ‘Magaly TV: La Firme’. La periodista no desmintió las imágenes ni la interacción con Horna y Acuña, pero encuadró el encuentro como una invitación personal de la matriarca, con quien aseguró mantener una relación cordial al margen de las controversias públicas con sus hijos.

Según explicó Medina, la celebración fue un evento privado que coincidió con la realización de una corrida de toros en la región, por lo que también asistieron invitados ajenos al mundo del espectáculo televisivo.

Luego de las imágenes que circularon en redes sociales, la periodista contó en vivo qué ocurrió realmente durante su visita a la Feria San Juan Bautista y descartó las especulaciones. Captura: Magaly TV La Firme.

La presencia de Medina junto a figuras con quienes ha sostenido choques públicos no pasó desapercibida, especialmente considerando que la conductora ha cuestionado en múltiples ocasiones a Richard Acuña y a personas de su entorno en su programa de ATV.

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Los incidentes de Magaly Medina en Chota

El viaje de Medina a Cajamarca también dejó otros episodios que circularon en redes. El primero fue un video en el que se observa a la conductora aparentemente sostenida por Zambrano mientras abandonaba la Plaza de Toros de Chota, donde había asistido a una presentación del torero peruano Andrés Roca Rey en el marco de la Feria San Juan Bautista.

Las imágenes generaron preocupación entre sus seguidores, con comentarios que especulaban sobre un posible problema de salud o los efectos de la altura. Medina explicó en su programa que el momento fue sacado de contexto. Según relató, el viaje comenzó a las 3 de la mañana para tomar un vuelo a las 5 a.m., lo que la dejó con varias horas sin dormir antes del evento.

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A eso se sumó una contractura muscular en la espalda. "Mis colegas pueden pensar cualquier cosa, pero la verdad es que ya tenía varias horas sin dormir. Mi esposo trata de descontracturarme un poco y me hace masajes en la espalda, eso era“, explicó la conductora, descartando tanto el soroche como el consumo excesivo de alcohol como causas del episodio.

Magaly Medina posa con Brunella Horna, Sheyla Rojas y otras personas en un evento social en Chota, con un cartel taurino y una escultura de toro de fondo.

Con humor, aclaró: “Ya hubiera querido pasarme de copas, las copas fueron después de eso”. El segundo incidente ocurrió también al salir del recinto taurino, cuando Medina notó que su blusa y cabello estaban húmedos. “¡Ay, me vaciaron algo! Alguien me vació cerveza”, exclamó visiblemente molesta, de acuerdo con un video difundido por el portal Instarándula.

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Una seguidora que presenció el hecho ofreció luego una versión distinta: según su relato, no se trató de un ataque directo contra la conductora, sino de cerveza que salpicó durante una pelea entre dos personas en la multitud. Medina no emitió una aclaración adicional sobre ese episodio específico.

Pese a los contratiempos, la conductora regresó al estudio con un balance positivo del viaje. “Tantas muestras de cariño me han recordado por qué hago este trabajo, por qué tengo que soportar hostigamiento, acoso, insultos, juicios, cartas notariales y todo tipo de amenazas”, declaró al inicio de su programa.