Programación de la Copa del Pacífico de vóley: horarios de los duelos entre Perú y Chile Sub 17 en Tacna y Arica

La selección peruana femenina de vóley Sub 17 afrontará este fin de semana una exigente prueba internacional antes de su gran desafío del año. El equipo dirigido por Marcello Bencardino disputará dos partidos amistosos frente a Chile, rival que también se prepara para el Campeonato Mundial de la categoría, en una serie que se desarrollará en las ciudades fronterizas de Tacna y Arica.
Los encuentros se jugarán el sábado 4 y domingo 5 de julio y servirán para que tanto Perú como el combinado chileno ajusten detalles con miras al Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub-17 de la FIVB, que se celebrará del 6 al 16 de agosto de 2026 en territorio chileno. A continuación, conoce la programación completa, los horarios y las sedes de los duelos entre las dirigidas por Marcello Bencardino y el equipo de Raúl Pereyra.
PUBLICIDAD
horarios de los duelos entre Perú y Chile Sub 17 en Tacna y Arica
- Perú vs Chile (Sábado 4 de julio / 16:45 horas / Escenario por confirmar en Tacna)
- Chile vs Perú (Domingo 5 de julio / 16:45 horas / Gimnasio Mayor Universidad de Tarapacá, Arica)
Dónde ver los partidos de la Copa del Pacífico 2026
Los aficionados al vóley podrán seguir EN VIVO los dos encuentros entre Perú y Chile por la Copa del Pacífico Sub 17 a través de Latina Televisión, que transmitirá la serie por la señal abierta (canal 2) y por el canal 702 en HD. Asimismo, los compromisos estarán disponibles vía streaming mediante la plataforma digital y la página web del canal.
“Todo listo para la Copa del Pacífico. Vive este gran torneo, que se disputará en Tacna y Arica, por las pantallas de Latina”, anunció la televisora a través de sus redes sociales, confirmando la cobertura oficial de ambos compromisos preparatorios rumbo al Mundial Sub 17.
PUBLICIDAD
Además, Infobae Perú realizará una cobertura completa de la serie amistosa, con la previa, incidencias, resultados y las principales reacciones de los partidos que sostendrán la selección peruana y el combinado chileno.
Convocadas de Perú Sub 17 en la Copa Pacífico 2026
La selección peruana femenina de vóley Sub 17 entra en la recta final de su preparación para el Mundial con la convocatoria oficial anunciada por el técnico Marcello Bencardino. El estratega italiano mantuvo la base del plantel que viene trabajando durante la temporada, con el objetivo de consolidar el funcionamiento colectivo y llegar en óptimas condiciones a los amistosos frente a Chile.
La nómina reúne a varias de las principales promesas del voleibol nacional, muchas de ellas con experiencia en competencias internacionales durante los últimos meses. Este grupo buscará seguir fortaleciendo su rendimiento y afianzar la idea de juego del comando técnico antes del inicio de la cita mundialista.
PUBLICIDAD
Entre las convocadas para la Copa Pacífico, Fernanda Pinto, Tamara Galdós, Valentina Valera, Cielo Quispe, Sofía Olavarría, Dara Herrada, Kaori Mendoza, Avril Morán, Kiara Lazo, Marcela Manrique, Zoe Koechlin, Nahir Cueva, Vannia Adrianzen y Melissa García integran la nómina oficial.
Copa Pacífico Sub 17: preparación clave rumbo al Mundial
La Copa del Pacífico Sub 17 representa una prueba clave para la selección peruana en su camino hacia el Mundial. La serie amistosa le permitirá al comando técnico seguir puliendo aspectos tácticos, probar diferentes alternativas y consolidar el funcionamiento del equipo antes del principal desafío de la temporada.
Los duelos frente a Chile ofrecerán un parámetro importante para medir el nivel de la ‘blanquirroja’ ante un rival directo de la región, en una etapa en la que cada partido resulta fundamental para llegar con el mayor ritmo competitivo posible al certamen mundialista.
PUBLICIDAD
Con una base de jugadoras que viene trabajando de manera sostenida durante el año, Marcello Bencardino buscará fortalecer el rendimiento colectivo y continuar potenciando a una generación que ilusiona con convertirse en el futuro del voleibol peruano.
Más Noticias
José Carabalí se despide con mucho pesar de Universitario: “Es muy duro, es mi segunda familia; he vivido lo mejor de mi vida futbolística”
El ecuatoriano fue una pieza fundamental para el tricampeonato de la ‘U’. Su salida de Ate obedece a cuestiones de índole familiar. “El club creyó en mí”, externó con profunda tristeza
Dónde ver Ecuador vs México HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos de final del Mundial 2026
Choque de pronóstico reservado en el estadio Azteca donde, por temas climáticos, se tuvo que retrasar el inicio del juego. Conoce cómo seguir la transmisión del partidazo en busca de los octavos de final
Julio César Uribe reconoce un mal primer semestre de Sporting Cristal y pide rectificar el rumbo: “Hemos hecho un mal campeonato”
Mientras los celestes oficializaron a Juan Manuel Cuesta para el Torneo Clausura y su directivo admitió que el club tuvo un mal campeonato en el primer semestre, con la intención de corregir el rumbo
A qué hora juega Ecuador vs México HOY en Perú: partido sufrió retraso por dieciseisavos de final del Mundial 2026
Debido a condiciones climáticas en Ciudad de México, el partido se jugará en nuevo horario. Se viene un partidazo entre ecuatorianos y mexicanos en busca de los octavos de final de la Copa del Mundo
Resultados del Mundial 2026 hoy, martes 30 de junio EN VIVO: partidos, horarios y canales TV en Perú
Tanto Erlind Haaland como Kylian Mbappé fueron grandes protagonistas con sus selecciones para conseguir los octavos de final de la Copa del Mundo. Ahora se viene el choque entre ecuatorianos y mexicanos
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD