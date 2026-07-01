Programación de la Copa del Pacífico de vóley: horarios de los duelos entre Perú y Chile Sub 17 en Tacna y Arica

Horarios de los Perú vs Chile por el torneo amistoso Copa del Pacífico. Crédito: Imagen ilustrativa Infobae.

La selección peruana femenina de vóley Sub 17 afrontará este fin de semana una exigente prueba internacional antes de su gran desafío del año. El equipo dirigido por Marcello Bencardino disputará dos partidos amistosos frente a Chile, rival que también se prepara para el Campeonato Mundial de la categoría, en una serie que se desarrollará en las ciudades fronterizas de Tacna y Arica.

Los encuentros se jugarán el sábado 4 y domingo 5 de julio y servirán para que tanto Perú como el combinado chileno ajusten detalles con miras al Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub-17 de la FIVB, que se celebrará del 6 al 16 de agosto de 2026 en territorio chileno. A continuación, conoce la programación completa, los horarios y las sedes de los duelos entre las dirigidas por Marcello Bencardino y el equipo de Raúl Pereyra.

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horarios de los duelos entre Perú y Chile Sub 17 en Tacna y Arica

Perú vs Chile (Sábado 4 de julio / 16:45 horas / Escenario por confirmar en Tacna)

Chile vs Perú (Domingo 5 de julio / 16:45 horas / Gimnasio Mayor Universidad de Tarapacá, Arica)

Horarios de los duelos por la Copa del Pacífico. Crédito: Instagram Latina TV.

Dónde ver los partidos de la Copa del Pacífico 2026

Los aficionados al vóley podrán seguir EN VIVO los dos encuentros entre Perú y Chile por la Copa del Pacífico Sub 17 a través de Latina Televisión, que transmitirá la serie por la señal abierta (canal 2) y por el canal 702 en HD. Asimismo, los compromisos estarán disponibles vía streaming mediante la plataforma digital y la página web del canal.

“Todo listo para la Copa del Pacífico. Vive este gran torneo, que se disputará en Tacna y Arica, por las pantallas de Latina”, anunció la televisora a través de sus redes sociales, confirmando la cobertura oficial de ambos compromisos preparatorios rumbo al Mundial Sub 17.

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Además, Infobae Perú realizará una cobertura completa de la serie amistosa, con la previa, incidencias, resultados y las principales reacciones de los partidos que sostendrán la selección peruana y el combinado chileno.

Canal TV que transmitirá la Copa Pacífico de vóley.

Convocadas de Perú Sub 17 en la Copa Pacífico 2026

La selección peruana femenina de vóley Sub 17 entra en la recta final de su preparación para el Mundial con la convocatoria oficial anunciada por el técnico Marcello Bencardino. El estratega italiano mantuvo la base del plantel que viene trabajando durante la temporada, con el objetivo de consolidar el funcionamiento colectivo y llegar en óptimas condiciones a los amistosos frente a Chile.

La nómina reúne a varias de las principales promesas del voleibol nacional, muchas de ellas con experiencia en competencias internacionales durante los últimos meses. Este grupo buscará seguir fortaleciendo su rendimiento y afianzar la idea de juego del comando técnico antes del inicio de la cita mundialista.

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Entre las convocadas para la Copa Pacífico, Fernanda Pinto, Tamara Galdós, Valentina Valera, Cielo Quispe, Sofía Olavarría, Dara Herrada, Kaori Mendoza, Avril Morán, Kiara Lazo, Marcela Manrique, Zoe Koechlin, Nahir Cueva, Vannia Adrianzen y Melissa García integran la nómina oficial.

Convocatoria de Perú Sub 17 para la Copa Pacífico de Vóley 2026. Crédito: FPV

Copa Pacífico Sub 17: preparación clave rumbo al Mundial

La Copa del Pacífico Sub 17 representa una prueba clave para la selección peruana en su camino hacia el Mundial. La serie amistosa le permitirá al comando técnico seguir puliendo aspectos tácticos, probar diferentes alternativas y consolidar el funcionamiento del equipo antes del principal desafío de la temporada.

Los duelos frente a Chile ofrecerán un parámetro importante para medir el nivel de la ‘blanquirroja’ ante un rival directo de la región, en una etapa en la que cada partido resulta fundamental para llegar con el mayor ritmo competitivo posible al certamen mundialista.

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Con una base de jugadoras que viene trabajando de manera sostenida durante el año, Marcello Bencardino buscará fortalecer el rendimiento colectivo y continuar potenciando a una generación que ilusiona con convertirse en el futuro del voleibol peruano.