Miguel Rondelli cuestionó la implementación de la Copa de la Liga: “No da cupo internacional y otorga un premio irrisorio”

FBC Melgar afrontará este lunes 29 de junio un nuevo compromiso por la Copa de la Liga 2026 cuando reciba a CD Moquegua desde las 13:00 horas. El encuentro, correspondiente a la última jornada de la fase de grupos, marcará además el regreso del conjunto arequipeño al estadio Mariano Melgar, recinto que lleva el nombre del prócer de la independencia y reconocido escritor nacido en la ‘Ciudad Blanca’. Sin embargo, la previa del partido estuvo marcada por las duras declaraciones de Miguel Rondelli, quien volvió a expresar su disconformidad con la organización del certamen.
El entrenador argentino confirmó que no podrá contar con Jhonny Vidales, Lautaro Guzmán ni Horacio Orzán, tres futbolistas considerados habituales titulares. La decisión, explicó, responde a la necesidad de preservar a sus principales piezas con miras al Torneo Clausura, prioridad absoluta para el club rojinegro en la segunda parte de la temporada.
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“Yo no voy a arriesgar toda mi planificación por un capricho de una copa que se puso en un momento que no correspondía. Es una competencia que no da cupo internacional, que otorga un premio económico irrisorio y que, además, solo entrega tres puntos para el próximo campeonato”, manifestó Rondelli durante la conferencia de prensa previa al encuentro.
Las declaraciones del estratega reflejan un malestar que ha sido compartido por distintos protagonistas del fútbol peruano desde la creación del torneo. Para el técnico de Melgar, la Copa de la Liga no ofrece incentivos deportivos suficientes como para alterar la planificación física del plantel, especialmente cuando el inicio del Torneo Clausura se encuentra muy próximo y el objetivo principal pasa por pelear el campeonato nacional.
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Pese a sus críticas, Rondelli dejó en claro que el compromiso frente a CD Moquegua no será afrontado con desinterés. El entrenador aseguró que el equipo competirá con seriedad y buscará quedarse con los tres puntos, aunque utilizando a los jugadores que considera más convenientes para este momento de la temporada.
“Nunca dijimos que no le íbamos a dar importancia. Nosotros siempre intentamos poner el mejor equipo del que disponemos y nuestra obligación es salir a ganar con nuestras armas”, sostuvo el argentino, remarcando que la decisión de preservar futbolistas responde exclusivamente a una cuestión de planificación deportiva.
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Poca relevancia para los grandes de Lima
Rondelli también utilizó ejemplos de otros clubes de la Liga 1 para reforzar su postura respecto a la escasa trascendencia que ha tenido la Copa de la Liga entre las principales instituciones del país.
“Para mí esta Copa llega en un momento que no conviene. Universitario no manda a su entrenador, Alianza tampoco y Cristal pone muchos chicos de divisiones menores. Cusco FC, en su último partido, ni siquiera llevó a su entrenador y alineó jugadores de 15 años”, afirmó.
Los hechos respaldan, en gran medida, el análisis del entrenador. Universitario afrontó el torneo con un plantel alterno y quedó eliminado de manera anticipada, mientras que Alianza Lima también recurrió mayoritariamente a futbolistas de la Liga 3 y llega a la última fecha con serias posibilidades de despedirse de la competencia.
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Sporting Cristal, por su parte, alternó jugadores del primer equipo con jóvenes de sus divisiones menores durante las dos primeras jornadas antes de utilizar una formación más experimentada en el duelo decisivo por la clasificación.
En ese contexto, Melgar también ha optado por priorizar el estado físico de sus principales figuras pensando en el Clausura, donde buscará volver a ser protagonista tras un Apertura con resultados irregulares. Más allá de la controversia generada por el nuevo torneo, el ‘dominó’ intentará cerrar su participación con una victoria en Moquegua y llegar con buenas sensaciones al reinicio de la Liga 1.
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