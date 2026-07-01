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André Carrillo se reintegra a los entrenamientos del Corinthians después de un periodo de descanso adicional

La ‘Culebra’ se ha hecho presente en el CT Dr. Joaquim Grava para ponerse a las órdenes del entrenador Fernando Diniz, después de haber disfrutado una extensión de vacaciones

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André Carrillo ha retornado a los entrenamientos en el CT Joaquín Grava. - Crédito: Corinthians
André Carrillo ha retornado a los entrenamientos en el CT Joaquín Grava. - Crédito: Corinthians

Un regreso esperado en el Centro de Entrenamiento Dr. Joaquim Grava. El mediocentro André Carrillo ha retornado a los entrenamientos de Corinthians en la última semana de junio y ya se ha puesto bajo las órdenes del entrenador Fernando Diniz.

A la ‘Culebra’ se le brindó un periodo adicional de vacaciones después de que atendiera el último llamado de la selección peruana para disputar partidos de carácter FIFA contra Haití y España, en los que sumó importantes minutos, consolidándose como una pieza clave en el proyecto iniciado por Mano Menezes.

André Carrillo – Dorival Júnior – Corinthians – Perú – deportes – 6 abril
André Carrillo es el faro de Corinthians. - Crédito: Difusión

Durante esa extensión de descanso, Carrillo aprovechó para realizar un viaje relámpago a Arabia Saudí, donde es un ídolo absoluto por su gloriosa etapa en Al-Hilal, para visitar a algunas amistades, aunque no dejó de entrenarse por cuenta propia en gimnasios.

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Ahora, André se encuentra listo para recuperar los pocos días perdidos en los trabajos de un Corinthians que busca modificarse con Diniz en el área técnica. Tal vez el peruano, rebosante de confianza y espíritu competitivo, se transforme en uno de sus caudillos sobre el verde.

El equipo paulista resurge en el Brasileirao tras vencer por 3-2 a Sao Paulo, con una asistencia brillante del peruano, que fue determinante para abrir el camino hacia un triunfo vital en la lucha por la permanencia ( X / @DiarioGols)

Carrillo, espectador mundialista

La inauguración de la Copa del Mundo en el estadio Azteca fue el escenario elegido por André Carrillo para disfrutar del primer partido como espectador. El futbolista peruano, actual miembro del Corinthians, asistió para apoyar a la selección mexicana.

Sin embargo, su elección de vestimenta no pasó desapercibida. Mientras la mayoría de los aficionados lucía la tradicional camiseta verde del local, Carrillo optó deliberadamente por el uniforme blanco alternativo del equipo anfitrión, que se ha instalado en los octavos de final de la cita que organiza junto a Estados Unidos y Canadá.

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André Carrillo pasó incómodo momento en la inauguración del Mundial 2026 en México
André Carrillo pasó incómodo momento en la inauguración del Mundial 2026 en México

El motivo de esta decisión radica en la profunda rivalidad que existe entre el Corinthians y el Palmeiras, uno de los clubes más reconocidos de Brasil, cuya camiseta es verde. En una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, Carrillo bromeó con sus seguidores al afirmar: “Corintiano me mata si me pongo la camiseta verde”, acompañando la frase con una carcajada.

El gesto de la ‘Culebra’ fue interpretado como una muestra de respeto por la camiseta de su club y generó diversas reacciones entre los fanáticos brasileños y peruanos que lo siguen habitualmente.

La 'Culebra' estuvo presente en el evento inaugural de la cita mundialista. (Juan Palacios Casas)

Diniz instala tranquilidad

Los malos resultados cosechados con Dorival Júnior instalaron una crisis profunda en Corinthians, que con el avance de las semanas se veía amenazado por el descenso. Por ese motivo, la cúpula directiva decidió resolver su vínculo y buscar una solución inmediata.

Tras una revisión exhaustiva de carpetas, se llegó a una determinación unánime: contratar a Fernando Diniz, reconocido estratega que llevó los mandos de varios clubes tradicionales del Brasileirao y que tuvo a su cargo de manera interina al seleccionado brasileño.

Fernando Diniz ha enmendado el mal camino de Corinthians. - Crédito: CONMEBOL
Fernando Diniz ha enmendado el mal camino de Corinthians. - Crédito: CONMEBOL

Su llegada tuvo un efecto inmediato en el ‘timao’, sacando adelante varios partidos con una línea invicta. El secreto para su espléndida dinámica, con la que ha ido sacando del fondo a los suyos, se centra en su notable trabajo en el bloque defensivo.

De momento, Corinthians se ha alejado de los últimos lugares, aunque el margen de diferencia es apenas corto. Hay un trecho de cuatro unidades, aunque los de Diniz poseen una tendencia al alza inmejorable y se prevé que ese perfil se mantenga inalterable.

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