Perú

Incautan más de nueve toneladas de presunto cannabis durante operación conjunta en la frontera entre Perú y Colombia

El cargamento quedó bajo cadena de custodia mientras se realizan los peritajes para determinar su composición y procedencia

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Perú y Colombia ejecutaron un operativo conjunto de interdicción contra el narcotráfico en la región Loreto. Composición: Infobae
Perú y Colombia ejecutaron un operativo conjunto de interdicción contra el narcotráfico en la región Loreto. Composición: Infobae

La coordinación entre fuerzas de seguridad de Perú y Colombia permitió una nueva intervención contra el tráfico ilícito de drogas en la Amazonía, una zona donde las organizaciones criminales aprovechan la geografía fronteriza para movilizar cargamentos y sostener sus actividades ilegales. La acción se desarrolló en territorio de la región Loreto y reunió a instituciones militares y policiales de ambos países.

La operación se concentró en un punto estratégico de la provincia de Mariscal Ramón Castilla, considerada una de las áreas con presencia de redes vinculadas al narcotráfico. El despliegue incluyó recursos fluviales y la participación simultánea de diversas unidades especializadas, con el objetivo de interceptar un importante cargamento de presunta droga.

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Las Fuerzas Armadas del Perú y Colombia ejecutaron una operación conjunta de interdicción en el sector Bellavista de Callarú, distrito de Ramón Castilla, en la región Loreto. Como resultado, las autoridades incautaron 9 229.100 kilogramos de presunto cannabis sativa.

Según la información oficial, la intervención formó parte de las acciones destinadas a combatir el tráfico ilícito de drogas en la frontera amazónica. El operativo reunió capacidades militares y policiales de ambos países para intervenir en una zona considerada de alta influencia para las organizaciones criminales transnacionales.

Participación de instituciones de Perú y Colombia

Las autoridades decomisaron 9 229,100 kilogramos de presunto cannabis sativa. Difusión
Las autoridades decomisaron 9 229,100 kilogramos de presunto cannabis sativa. Difusión

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, la operación contó con la articulación del Comando Operacional de la Amazonía mediante el Comando Unificado PUMA. También participaron la Armada Nacional de Colombia, el Ejército del Perú, la Marina de Guerra del Perú, la Fuerza Aérea del Perú, la Dirección Antidrogas (DIRANDRO) y la Dirección de Fronteras de la Policía Nacional del Perú.

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La intervención requirió un amplio despliegue fluvial, debido a las características geográficas del área fronteriza. La coordinación entre las instituciones permitió ejecutar la acción de manera conjunta dentro de la estrategia binacional orientada a limitar las actividades relacionadas con el narcotráfico.

Zona intervenida concentra cultivos de hoja de coca

El Ministerio de Defensa informó que el operativo se desarrolló en una de las zonas con mayor influencia de las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas dentro de la provincia de Mariscal Ramón Castilla.

La entidad precisó que los cultivos de hoja de coca en ese sector alcanzan cerca de 19 000 hectáreas, una cifra que refleja la importancia estratégica de esta área para las economías ilegales vinculadas al narcotráfico. En ese contexto, las operaciones de vigilancia e interdicción forman parte de las acciones permanentes desplegadas en la frontera nororiental.

Tras el decomiso, el cargamento fue puesto a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las diligencias previstas por la normativa vigente.

Según la información oficial, el material permanecerá bajo cadena de custodia mientras se realizan los peritajes forenses que permitirán establecer con precisión su composición y procedencia. Estos procedimientos también buscan garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en este tipo de investigaciones.

Vigilancia continuará en la frontera amazónica

La intervención se desarrolló en Bellavista de Callarú, distrito de Ramón Castilla, provincia de Mariscal Ramón Castilla.
La intervención se desarrolló en Bellavista de Callarú, distrito de Ramón Castilla, provincia de Mariscal Ramón Castilla.

El Ministerio de Defensa informó que en la frontera nororiental permanecen activos los operativos de vigilancia y control mediante patrullajes terrestres y fluviales. Estas acciones buscan impedir el desplazamiento de organizaciones criminales transnacionales y reforzar la seguridad en las comunidades ubicadas en esta zona fronteriza.

La institución también señaló que las operaciones de dominio, control territorial e interdicción continuarán como parte de la estrategia nacional contra el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, indicó que el sector mantendrá la coordinación con las instituciones nacionales y con los países vecinos para fortalecer las acciones destinadas a enfrentar las actividades de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y otros delitos relacionados.

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