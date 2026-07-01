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La Comisión Disciplinaria de la FPF archiva la denuncia de Universitario contra Paolo Guerrero y Renzo Garcés

El órgano federativo declaró infundado el reclamo presentado por el club crema y cerró los expedientes abiertos, tras revisar documentos y descargos, por lo que los futbolistas de Alianza Lima siguen sin castigo

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Alianza Lima – Paolo Guerrero – Renzo Garcés – Universitario de Deportes – Perú – deportes – 30 junio
La determinación del ente de la Federación Peruana de Fútbol descartó cualquier medida derivada del procedimiento iniciado por el club crema y ordenó el archivo definitivo de los dos casos evaluados (Alianza Lima)

No va más. La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol cerró el expediente abierto por la denuncia que Universitario de Deportes presentó contra Paolo Guerrero y Renzo Garcés, futbolistas de Alianza Lima, al declarar que el reclamo no prosperaba y disponer el archivo del caso.

Con esa determinación, el organismo dejó sin efecto cualquier posibilidad de castigo disciplinario derivado de este procedimiento y los dos jugadores quedaron habilitados sin sanción vinculada a la denuncia.

El reclamo había sido planteado semanas atrás, cuando Universitario solicitó el inicio de un proceso disciplinario al sostener que ambos futbolistas incurrieron en presuntas infracciones. La denuncia fue admitida para evaluación y dio lugar a la apertura de un expediente, con notificación a los involucrados para que ejercieran su defensa.

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El dictamen que cerró el caso

Alianza Lima – Paolo Guerrero – Renzo Garcés – Universitario de Deportes – Perú – deportes – 30 junio
Paolo Guerrero y Renzo Garcés quedaron libres de cualquier castigo luego de que la Comisión Disciplinaria desestimara la denuncia de Universitario y archivara definitivamente el caso. (Liga 1)

La resolución final estableció el cierre de los dos expedientes con una misma fórmula. El pronunciamiento, consignado en el dictamen, fue: “DECLARAR INFUNDADA la denuncia interpuesta por el club Universitario de Deportes en contra del jugador JOSÉ PAOLO GUERRERO GONZÁLES y RENZO GARCÉS MORI”.

Tras la revisión de la documentación incorporada y de los argumentos presentados durante el trámite, se concluyó que el reclamo no cumplía las condiciones exigidas para continuar su curso. Con ese criterio, el órgano disciplinario dispuso que los casos quedaran archivados.

En consecuencia, el proceso no avanzó hacia una eventual imposición de medidas disciplinarias y los futbolistas quedaron exentos de sanciones en el marco de esta denuncia.

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Qué había pedido Universitario y cómo se tramitó

Alianza Lima – Paolo Guerrero – Renzo Garcés – Universitario de Deportes – Perú – deportes – 30 junio
El reclamo crema buscaba sanciones para Paolo Guerrero y Renzo Garcés por hechos ocurridos en 2025. Sin embargo, el procedimiento concluyó con el archivo definitivo de ambos expedientes. (Alianza Lima)

La presentación de Universitario buscaba que se abriera un procedimiento formal por supuestas faltas atribuidas a los dos jugadores. En esa etapa inicial, el organismo competente aceptó revisar el planteo y abrió un expediente para analizar los hechos señalados en la denuncia.

Dentro del trámite, los futbolistas fueron emplazados a realizar sus descargos y a presentar los elementos que consideraran pertinentes. El procedimiento contempló un plazo de tres días calendario para ese paso, con el objetivo de garantizar el derecho de defensa antes de una decisión definitiva.

Según lo informado sobre el contenido del caso, el reclamo apuntó a situaciones ocurridas en 2025, por lo que la controversia se originó en acciones previas y no en un episodio reciente. En el caso de Garcés, se indicó que la denuncia se refería a una supuesta infracción en el partido ante Deportivo Garcilaso, correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura. En el caso de Guerrero, se mencionó un presunto altercado o reclamo con un aficionado durante una semifinal del año anterior ante Sporting Cristal.

Con la decisión de improcedencia, el trámite quedó sin continuidad y los expedientes se cerraron de manera definitiva.

El escenario en Alianza Lima tras el archivo

Alianza Lima – Paolo Guerrero – Renzo Garcés – Universitario de Deportes – Perú – deportes – 30 junio
El fallo de la Comisión permite que Alianza Lima continúe su planificación deportiva con todo su plantel habilitado, mientras enfoca sus esfuerzos en defender el título y afrontar el Clausura. (Alianza Lima)

El cierre de la denuncia se da mientras Alianza Lima sostiene su preparación con miras al Torneo Clausura, después de haber obtenido el título del Torneo Apertura semanas atrás.

Con el caso disciplinario archivado y sin sanción para Guerrero ni para Garcés, el plantel podrá continuar su planificación deportiva sin que este expediente genere consecuencias adicionales dentro del campeonato.

En paralelo, se informó que el club prioriza su objetivo en el Clausura, con la intención de alcanzar el campeonato nacional. Es por eso que hace unos días el primer equipo comenzó una mini pretemporada con la finalidad de llegar a punto para el último torneo del año.

Como se sabe, para la Copa de la Liga la institución blanquiazul presentó una formación juvenil, el equipo que participa en la Liga 3 y no logró avanzar a la siguiente ronda de los octavos de final.

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