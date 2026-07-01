La Comisión Disciplinaria de la FPF archiva la denuncia de Universitario contra Paolo Guerrero y Renzo Garcés

No va más. La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol cerró el expediente abierto por la denuncia que Universitario de Deportes presentó contra Paolo Guerrero y Renzo Garcés, futbolistas de Alianza Lima, al declarar que el reclamo no prosperaba y disponer el archivo del caso.
Con esa determinación, el organismo dejó sin efecto cualquier posibilidad de castigo disciplinario derivado de este procedimiento y los dos jugadores quedaron habilitados sin sanción vinculada a la denuncia.
El reclamo había sido planteado semanas atrás, cuando Universitario solicitó el inicio de un proceso disciplinario al sostener que ambos futbolistas incurrieron en presuntas infracciones. La denuncia fue admitida para evaluación y dio lugar a la apertura de un expediente, con notificación a los involucrados para que ejercieran su defensa.
PUBLICIDAD
El dictamen que cerró el caso
La resolución final estableció el cierre de los dos expedientes con una misma fórmula. El pronunciamiento, consignado en el dictamen, fue: “DECLARAR INFUNDADA la denuncia interpuesta por el club Universitario de Deportes en contra del jugador JOSÉ PAOLO GUERRERO GONZÁLES y RENZO GARCÉS MORI”.
Tras la revisión de la documentación incorporada y de los argumentos presentados durante el trámite, se concluyó que el reclamo no cumplía las condiciones exigidas para continuar su curso. Con ese criterio, el órgano disciplinario dispuso que los casos quedaran archivados.
En consecuencia, el proceso no avanzó hacia una eventual imposición de medidas disciplinarias y los futbolistas quedaron exentos de sanciones en el marco de esta denuncia.
PUBLICIDAD
Qué había pedido Universitario y cómo se tramitó
La presentación de Universitario buscaba que se abriera un procedimiento formal por supuestas faltas atribuidas a los dos jugadores. En esa etapa inicial, el organismo competente aceptó revisar el planteo y abrió un expediente para analizar los hechos señalados en la denuncia.
Dentro del trámite, los futbolistas fueron emplazados a realizar sus descargos y a presentar los elementos que consideraran pertinentes. El procedimiento contempló un plazo de tres días calendario para ese paso, con el objetivo de garantizar el derecho de defensa antes de una decisión definitiva.
Según lo informado sobre el contenido del caso, el reclamo apuntó a situaciones ocurridas en 2025, por lo que la controversia se originó en acciones previas y no en un episodio reciente. En el caso de Garcés, se indicó que la denuncia se refería a una supuesta infracción en el partido ante Deportivo Garcilaso, correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura. En el caso de Guerrero, se mencionó un presunto altercado o reclamo con un aficionado durante una semifinal del año anterior ante Sporting Cristal.
PUBLICIDAD
Con la decisión de improcedencia, el trámite quedó sin continuidad y los expedientes se cerraron de manera definitiva.
El escenario en Alianza Lima tras el archivo
El cierre de la denuncia se da mientras Alianza Lima sostiene su preparación con miras al Torneo Clausura, después de haber obtenido el título del Torneo Apertura semanas atrás.
Con el caso disciplinario archivado y sin sanción para Guerrero ni para Garcés, el plantel podrá continuar su planificación deportiva sin que este expediente genere consecuencias adicionales dentro del campeonato.
En paralelo, se informó que el club prioriza su objetivo en el Clausura, con la intención de alcanzar el campeonato nacional. Es por eso que hace unos días el primer equipo comenzó una mini pretemporada con la finalidad de llegar a punto para el último torneo del año.
PUBLICIDAD
Como se sabe, para la Copa de la Liga la institución blanquiazul presentó una formación juvenil, el equipo que participa en la Liga 3 y no logró avanzar a la siguiente ronda de los octavos de final.
Más Noticias
André Carrillo se reintegra a los entrenamientos del Corinthians después de un periodo de descanso adicional
La ‘Culebra’ se ha hecho presente en el CT Dr. Joaquim Grava para ponerse a las órdenes del entrenador Fernando Diniz, después de haber disfrutado una extensión de vacaciones
Programación de la Copa del Pacífico de vóley: horarios de los duelos entre Perú y Chile Sub 17 en Tacna y Arica
Los seleccionados de Marcello Bencardino y Raúl Pereyra medirán fuerzas en las ciudades emblemáticas de cara al certamen mundial que tendrá lugar en el país sureño
José Carabalí se despide con mucho pesar de Universitario: “Es muy duro, es mi segunda familia; he vivido lo mejor de mi vida futbolística”
El ecuatoriano fue una pieza fundamental para el tricampeonato de la ‘U’. Su salida de Ate obedece a cuestiones de índole familiar. “El club creyó en mí”, externó con profunda tristeza
Dónde ver Ecuador vs México HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos de final del Mundial 2026
Choque de pronóstico reservado en el estadio Azteca donde, por temas climáticos, se tuvo que retrasar el inicio del juego. Conoce cómo seguir la transmisión del partidazo en busca de los octavos de final
Julio César Uribe reconoce un mal primer semestre de Sporting Cristal y pide rectificar el rumbo: “Hemos hecho un mal campeonato”
Mientras los celestes oficializaron a Juan Manuel Cuesta para el Torneo Clausura y su directivo admitió que el club tuvo un mal campeonato en el primer semestre, con la intención de corregir el rumbo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD