César Arrese explica por qué no siguió en Universitario tras llevarlo al Top 4: “De repente fui demasiado ambicioso”

El técnico dio su versión de los hechos entorno a su continuidad en tienda 'crema' tras lograr el ascenso - Crédito: La Cátedra Deportes.

Más de un año después de poner fin a su etapa en Universitario de Deportes, César Arrese rompió el silencio sobre su salida del club. El técnico nacional, artífice del ascenso de las ‘pumas’ a la Liga Peruana de Vóley y responsable de llevarlas a un quinto y un cuarto lugar en sus dos primeras campañas en la máxima categoría, explicó por qué su ciclo llegó a su fin pese a haber cumplido los objetivos deportivos.

En una entrevista con el podcast ‘Quinto Set’, el estratega recordó las conversaciones que sostuvo con la dirigencia antes de culminar la temporada 2024/25. Arrese contó que, antes de la eliminación frente a la Universidad San Martín en las semifinales, ya trabajaba junto a Fabrizio Acerbi en la conformación del plantel para la campaña siguiente. Incluso, ambos analizaban posibles incorporaciones nacionales para fortalecer al equipo.

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“Hasta las últimas instancias, previo a los últimos partidos, nosotros estábamos coordinando con Fabrizio la llegada de algunas deportistas, la nómina de nacionales, etcétera. Nosotros perdemos contra la San Martín y mi contrato era hasta el 31 de mayo. El 5 de junio nos reunimos. En este interín, dentro de las conversaciones, Fabrizio sabía fehacientemente, porque yo se lo dije, que habían circunstancias en las que yo no continuaría en el club por decisión propia”, relató.

Arrese destacó la predisposición de aseguró que Acerbi hizo los esfuerzos necesarios para atender las solicitudes que había planteado con miras a darle continuidad a su proyecto deportivo en Universitario.. Incluso, señaló que varias de las jugadoras que recomendó finalmente sí llegaron al club, aunque su incorporación se produjo cuando él ya no formaba parte.

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“Me consta que él intentó que varias de las deportistas que yo había sugerido, sobre todo nacionales, llegaran al club y no fue posible. A algunas más bien las veo llegando ahora, lo cual me parece bastante saludable porque formaba parte de una decisión que yo había tomado anteriormente”, añadió.

César Arrese lideró a Universitario durante tres temporadas.

“De repente fui demasiado ambicioso”

Tras analizar con mayor perspectiva el desenlace de su etapa en la institución, Arrese reconoció que quizá fue demasiado exigente con el rumbo que esperaba para el proyecto deportivo. El DT consideró que, después de consolidar al equipo en la máxima categoría y ubicarlo entre los cuatro mejores de la Liga Peruana, el siguiente objetivo debía ser competir directamente por el campeonato, lo que implicaba tomar decisiones importantes en la conformación del plantel.

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“Mi análisis posterior me hace pensar que de repente yo fui demasiado ambicioso, porque después de haber quedado entre los cuatro primeros, desde mi óptica y con el tiempo que tenía en la institución, yo pensaba que lo que le tocaba a Universitario era disputar el título. Evidentemente eso implicaba tomar algunas decisiones”, implicó.

Nunca recibió una propuesta para continuar

Uno de los temas que más llamó la atención fue la revelación sobre su reunión con Fabrizio Acerbi una vez terminada la temporada. Arrese aseguró que, contrario a lo que muchos podían pensar, nunca recibió una invitación formal para seguir como entrenador de Universitario.

“Si parte de lo que se quiere saber es si en la reunión que tuve con Fabrizio recibí la invitación para continuar, la respuesta es no. Quien me conoce sabe que yo no negocio cosas, yo tengo posiciones claras. Si funciona así, puedes contar conmigo (...) En aquella ocasión que nos reunimos no recibí la invitación, pero creo que de todas maneras terminamos en buenos términos”, aseguró.

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César Arrese llevó a Universitario al top 4 de la Liga Peruana de Voley

Pese a ello, dejó claro que sí existían conversaciones previas sobre una posible renovación y reconoció que le habría gustado seguir liderando el proyecto deportivo.

“Ya veníamos conversando de la posibilidad de continuar. Lo que sí te puedo decir, porque eso es lo que me corresponde, es que yo esperaba que se tomen decisiones en beneficio de la ‘U’ en líneas generales. Si me tocaba o no me tocaba, ese es otro tema porque al final ese es criterio de la dirigencia. Evidentemente me hubiera gustado seguir, eso tampoco lo voy a negar”.

Finalmente, el ciclo de Arrese llegó a su fin al término de la temporada 2024/25 y meses después Universitario apostó por el español Francisco Hervás para asumir la dirección técnica del primer equipo, dando inicio a una nueva etapa en el proyecto deportivo del club.

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