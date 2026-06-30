Keiko Fujimori: “Mi padre no fue tan institucional y se ve en su pésima relación con la prensa y los partidos políticos”

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó este martes que su administración busca diferenciarse de la de su padre, el fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), cuyas decisiones consideró en algunos casos carentes de institucionalidad.
“Mi padre, en su pragmatismo, no fue tan institucional. Se ve en varias de sus decisiones, en su pésima relación con la prensa, en su mala relación con los partidos políticos”, expresó en la primera entrevista concedida como gobernante electa al periodista y escritor Ismael Cala.
“Yo soy muy institucional, absolutamente respetuosa del Estado de derecho, de la democracia. Estoy en el esfuerzo de construir un partido político formal que perdure en el tiempo, que vaya más allá de mi apellido”, manifestó, aunque evitó nuevamente reconocer que su pogenitor fue dictador.
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Consultada por el titular de The Wall Street Journal (“La hija de un dictador llega al poder en Perú”), señaló que ha aprendido “a leer las cosas con la distancia debida y entendiendo de dónde viene”.
“La mejor manera de describir lo que significó mi padre para nuestro país es la manera como fue despedido. Él fue despedido de manera multitudinaria y con los honores que le correspondían”, sostuvo.
“El Perú se transformó después de sus diez años de gobierno. Con errores, sin duda. Muchos, por supuesto. Pero el Perú derrotó al terrorismo, recuperó la estabilidad y el crecimiento económico, pero sobre todo, tuvo un Estado presente de ayuda a los sectores más necesitados. Y esos resultados se transformaron primero en un legado y en un sentimiento que existe en mi país y que yo intento capitalizar”, añadió.
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Mencionó que “siente orgullo profundo, satisfacción, alegría, de saber que mi padre hizo muchísimo por nuestro país, con sus defectos, con sus virtudes”, y recalcó que “hoy el Perú es otro y es gracias a él”.
En desarrollo.
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