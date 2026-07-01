El acólito más joven de Chiclayo, elegido por el hoy Papa León XIV, estudia Derecho con Beca 18

Cuando era niño, Gino Lara Imán recibió una responsabilidad inusual: a los siete años, fue elegido por el entonces padre Robert Francis Prevost —hoy Papa León XIV— para llevar la imagen del Niño Jesús al pesebre de la Catedral de Chiclayo durante la Navidad de 2015. Ese gesto, según relató a Infobae, marcó un antes y un después en su vida. Actualmente, Gino cursa la carrera de Derecho gracias a Beca 18, un programa del Ministerio de Educación del Perú que otorga becas a jóvenes con alto rendimiento académico y bajos recursos.
La historia de Gino Lara y su vínculo con el ahora pontífice se remonta a sus primeros años en la comunidad cristiana de Chiclayo. Su servicio comenzó a los cinco años en el grupo “Niños Adoradores del Santísimo” y, tras realizar la Primera Comunión, se integró como acólito en la catedral local.
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“Era tan pequeño que la túnica me quedaba enorme. A veces la pisaba y terminaba tropezando, dejando caer algunas de las ofrendas”, recordó Gino para Infobae. A pesar de esas dificultades, fue seleccionado por el padre Prevost para una de las tareas más relevantes de la celebración navideña. “Me sorprendió que él mismo me entregara la imagen del Niño Jesús para colocarla en el pesebre”, agregó el joven.
Según el testimonio de Gino, el sacerdote estadounidense sentía especial interés por las festividades peruanas. “Como en Estados Unidos la Navidad se vive de otra forma, le llamaban mucho la atención nuestras tradiciones. Disfrutaba de las chocolatadas navideñas y de la cercanía de la comunidad”, relató.
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El mensaje que marcó su camino
Durante aquella celebración, Robert Prevost le transmitió un mensaje que, según Gino, sigue guiando sus decisiones. “Me dijo que, aunque era muy pequeño, debía pensar en grande y seguir el camino de Dios. Han pasado muchos años, pero nunca olvidé ese mensaje”, afirmó el joven estudiante.
La actitud de Prevost —descrito por Gino como amable, humilde y cercano— dejó una huella profunda. “Siempre mostraba una actitud cordial con todos y transmitía una profunda calidez humana”, relató. El reconocimiento recibido como el acólito más joven del grupo reforzó en Gino la confianza y el sentido de pertenencia dentro de su comunidad.
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Trayectoria educativa y el logro de la Beca 18
A medida que crecía, Gino Lara fue asumiendo otros compromisos fuera de la parroquia para enfocarse en el ingreso a la universidad. En 2025, postuló a Beca 18, uno de los concursos más representativos del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec). “No estaba seguro de lograrlo. La noche anterior a la publicación de resultados recé y le prometí a Dios que sería un abogado justo. Un amigo me llamó y me avisó que mi nombre estaba en la lista de ganadores”, compartió.
Actualmente, Gino estudia Derecho y aspira a convertirse en un abogado comprometido con la justicia social, convencido de que la educación transforma destinos. “Ese gesto, que para otros podría parecer sencillo, significó mucho para mí. Como el menor del grupo, me sentí valorado y tomado en cuenta”, explicó.
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La huella de Prevost y la emoción por la visita papal
El próximo viaje del Papa León XIV al Perú, programado para noviembre de 2026, ha generado expectativas en toda la comunidad católica. Para Gino Lara, la noticia invoca recuerdos de la despedida de Prevost en Chiclayo, cuando fue llamado por el Papa Francisco para asumir nuevas funciones en Roma. “Fue una ceremonia muy emotiva. Nos dijo que el Papa lo estaba llamando a Roma y que debía responder a ese llamado”, relató.
Gino también rememoró el momento en el que se anunció la elección del nuevo pontífice. “Estaba en la universidad participando en una conferencia cuando escuchamos un grito. Un docente entró en el aula y anunció: ‘Ya tenemos nuevo Papa y es peruano’. Fue una emoción difícil de describir”, afirmó.
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