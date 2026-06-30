Resultados del Mundial 2026 hoy, martes 30 de junio EN VIVO: partidos, horarios y canales TV en Perú

Resultados de los partidos de hoy lunes 29 de junio del Mundial 2026. - Crédito: AFP

Hoy, martes 30 de junio, el recorrido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 prosigue con la aparición de Noruega, liderado por el voraz goleador Erling Haaland, frente a la rocosa Costa de Marfil. Posteriormente se presentará la candidata Francia, con Kylian Mbappé como invariable, para medirse contra Suecia y el plato de fondo de la jornada será el lance entre México y Ecuador.

Costa de Marfil vs Noruega (AT&T Stadium)

Costa de Marfil hizo lo que mejor sabe en su arranque mundialista: tirar del estado físico de su plantel para marcar diferencias del resto. Así logró tumbarse a Ecuador y Curazao. El libreto, incluso, casi sirve de réplica contra Alemania, pero hubo capacidad de reacción para la reposición y respuesta. Aun así, los africanos pasaron de ronda.

PUBLICIDAD

Deberán, ahora, demostrar de qué están hechos cuando calibren el nivel de la ascendente Noruega, que se encuentra apoyada en el carácter goleador de Erling Haaland, uno de los máximos anotadores de la Copa del Mundo 2026, y la lucidez inventiva de Martin Ødegaard.

Erling Haaland es uno de los máximos goleadores del Mundial 2026. - Crédito: REUTERS

Francia vs Suecia (MetLife Stadium)

No es ningún secreto que Francia es una de las candidatas para coronarse campeón del Mundial 2026. La idea se ha reforzado con el formidable tránsito realizado en los primeros compases del evento, tras acabar en el primer lugar del Grupo I con puntaje perfecto y con un Kylian Mbappé descollante en materia de goles.

PUBLICIDAD

Si los ‘galos’ desean seguir con esa ruta establecida tendrán que sacarse de encima a una Suecia combativa, aunque muy irregular. Su presencia en los dieciseisavos de final se dio tras quedar como una de las ocho mejores terceras y si quiere trascender tendrá que derribar al vigente subcampeón.

Kylian Mbappé no solo es la amenaza goleadora de Francia, también del Mundial 2026. - Crédito: REUTERS

México vs Ecuador (estadio Azteca)

El coloso del fútbol sudamericano, aquel que ha albergado tres ediciones mundialistas, se prepara para recibir a México en lo que supondrá su prueba más exigente y rigurosa de la gran cita. Enfrente se ubicará una inmaculada Ecuador que busca dar el batacazo.

Los ‘aztecas’ se han revitalizado precisamente en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo. En su serie impusieron condiciones, barrieron a sus oponentes y quedaron líderes invictos. El caso de los norteños fue diferente, dado que llevó al límite su rendimiento tras dos apariciones deslucidas, pero salió adelante contra Alemania y ahora quiere dar una nueva exhibición con sorpresa incluida.

PUBLICIDAD

Julián Quiñones celebra un gol ante República Checa por la última fecha de la Fase de Grupos del Mundial 2026. - Crédito: AP

Partidos y horarios del martes 30 de junio

Costa de Marfil vs Noruega se juega a las 12:00 horas. El partido es por los dieciseisavos de final y se disputa en el AT&T Stadium de Texas, Estados Unidos.

Francia vs Suecia se juega a las 16:00 horas. El duelo es por los dieciseisavos de final y se realiza en el MetLife Stadium de New Jersey, Estados Unidos.

México vs Ecuador se juega a las 20:00 horas. El compromiso por los dieciseisavos de final y se juega en el estadio Azteca, en la Ciudad de México.

Dónde ver los partidos: canales y plataformas por país

En Argentina transmiten DSports, Telefe, TyC Sports y Disney+.

En España transmiten DAZN, Movistar+ y RTVE: La 1.

En Uruguay transmiten Canal 5, DSports y Disney+.

En Chile transmiten Chilevisión, DSports y Disney+.

En Ecuador transmiten DSports y Teleamazonas (en diferido).

En Colombia transmiten Caracol TV, RCN, DSports y Win Sports.

En Perú transmite DSports.

En Paraguay transmiten Unicanal, GEN, Trece, Popu TV y VS Sports.

En Venezuela transmiten DSports y Televen.

En México transmiten TUDN, Canal 5, Azteca 7 y ViX Premium.

En Estados Unidos transmiten FOX, Telemundo y Peacock.