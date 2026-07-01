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Muere Juan Sotomayor, exalcalde del Callao, a los 72 años: trayectoria política y procesos judiciales

Su figura generó opiniones divididas en el Callao, entre el reconocimiento a su gestión y las controversias judiciales que lo rodearon

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Exalcalde del Callao, Juan Sotomayor, muere a los 72 años. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Exalcalde del Callao, Juan Sotomayor, muere a los 72 años. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El exalcalde provincial del Callao, Juan Ricardo Víctor Sotomayor García, falleció a los 72 años la tarde de este martes 30 de junio en una clínica local, según información difundida por Perú21.

Sotomayor fue una de las autoridades más reconocidas del primer puerto, tanto por su trayectoria en la gestión pública como por los procesos judiciales que enfrentó en los últimos años. Su carrera política estuvo estrechamente vinculada al desarrollo municipal del Callao.

Juan Sotomayor se encuentra involucrado en casos de corrupción
Juan Sotomayor se encuentra involucrado en casos de corrupción. Foto: Andina

De Bellavista a la alcaldía provincial

Sotomayor García inició su trayectoria en la política local como alcalde del distrito de Bellavista, donde logró mantenerse en el cargo en más de una oportunidad. Esta etapa le permitió consolidar una base política que luego sería clave para su proyección provincial.

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En 2010 fue elegido alcalde provincial del Callao, cargo en el que posteriormente obtuvo la reelección en 2014. Durante este periodo, consolidó su liderazgo en la gestión municipal del primer puerto y se convirtió en una de las principales figuras políticas de la región.

Muere Juan Sotomayor, exalcalde del Callao. (Foto: Agencia Andina)
Muere Juan Sotomayor, exalcalde del Callao. (Foto: Agencia Andina)

Influencia política y alianzas partidarias

A lo largo de su carrera, estuvo vinculado a la organización política Chim Pum Callao, agrupación que tuvo una fuerte presencia en la región durante varios años. Más adelante, también integró las filas de Vamos Perú, con el objetivo de sostener su participación en la política regional y nacional.

Su figura generó posiciones divididas en la opinión pública chalaca: mientras algunos sectores destacaban su cercanía con la población y su capacidad de gestión, otros cuestionaban la concentración de poder durante sus administraciones.

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Callao: muere Juan Sotomayor, exburgomaestre provincial, a los 72 años. (Foto: Agencia Andina)
Callao: muere Juan Sotomayor, exburgomaestre provincial, a los 72 años. (Foto: Agencia Andina)

Caso ‘Rich Port 2’ y acusaciones fiscales

En el ámbito judicial, Sotomayor fue investigado en el caso ‘Rich Port 2’, donde la Fiscalía lo señaló como presunto líder de una organización criminal vinculada a la contratación de trabajadores fantasmas y presuntos actos de extorsión en agravio de una empresa de limpieza pública del Callao.

Este proceso avanzó hasta la autorización de juicio oral por parte del Poder Judicial, en el que también fueron incluidos el excongresista Víctor Albrecht y otros investigados. En este caso, el Ministerio Público solicitó 29 años de prisión para el exburgomaestre.

Además del caso principal, Sotomayor enfrentó el proceso denominado ‘Los Alfiles’, en el que la Corte del Callao dictó 30 meses de prisión preventiva en su contra en 2023 por presuntos delitos de organización criminal y cohecho activo genérico.

Regidores reciben 32 meses de prisión preventiva por casos de corrupción vinculados al exalcalde Juan Sotomayor.
Regidores reciben 32 meses de prisión preventiva por casos de corrupción vinculados al exalcalde Juan Sotomayor. Foto: Andina.

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