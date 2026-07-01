Día Internacional del Reggae: el origen de este género musical y su proyección global tras el reconocimiento de la Unesco en 2018

La fecha del 1 de julio empezó en 1994 como una iniciativa local para dedicar programaciones especiales y con los años se expandió hacia festivales, homenajes y actividades culturales en varios países

El 1 de julio quedó instalado en el calendario musical como el Día Internacional del Reggae, una fecha dedicada a un género nacido en Jamaica y difundido en múltiples países. La efeméride comenzó en 1994 como una iniciativa cultural impulsada en la isla caribeña y, con el tiempo, se extendió más allá de su punto de partida.

La conmemoración adquirió una nueva dimensión en 2018, cuando la Unesco incluyó al reggae dentro del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Ese reconocimiento puso el foco en el valor cultural del estilo y en su vínculo con expresiones sociales e identitarias asociadas a comunidades que lo adoptaron como forma de representación.

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Además de la celebración institucional y cultural, el reggae se consolidó como un lenguaje musical con símbolos propios, una estética reconocible y una historia ligada a transformaciones sonoras que marcaron a Jamaica desde la segunda mitad del siglo XX.

Por qué el Día Internacional del Reggae se marca el 1 de julio

El Día Internacional del Reggae tiene su origen en Jamaica y busca reconocer la historia, la identidad y el impacto de una música que encontró eco en comunidades de todos los continentes. (Toots & The Maytals)

El Día Internacional del Reggae se celebra cada 1 de julio y se remonta a 1994, cuando se realizó por primera vez la jornada conmemorativa. La propuesta surgió con un objetivo puntual: movilizar a emisoras de radio jamaicanas para dedicar su programación a especiales vinculados con el reggae y con los estilos asociados a su desarrollo.

En ese esquema, la conmemoración se pensó como una acción localizada, con intención cultural, que buscó amplificar el conocimiento sobre el género y sus derivaciones. Con el paso del tiempo, el formato dejó de ser estrictamente local y la fecha comenzó a replicarse en distintos puntos del planeta, con actividades adaptadas a cada escena musical.

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La elección del 1 de julio también se vinculó, según se difundió en distintas reseñas sobre la efeméride, con un antecedente de 1991: un discurso de Winnie Mandela en el que la activista resaltó el alcance social del reggae y su capacidad para transmitir esperanza y sentido de unidad en Jamaica y Sudáfrica.

En ese marco, la fecha quedó asociada a una idea de proyección cultural del género, más allá del circuito discográfico, con celebraciones que incluyeron festivales y homenajes en ciudades dentro y fuera del Caribe.

De Jamaica al mundo: cómo se formó el reggae y qué rasgos lo diferencian

Con un ritmo pausado, líneas de bajo profundas y letras cargadas de significado, el reggae evolucionó desde raíces locales hasta convertirse en una expresión cultural de alcance global. (BobMarley.com)

La historia del reggae se ubica en Jamaica a fines de los años 60, como parte de una evolución musical que tomó elementos del ska y del rocksteady. En ese proceso, el género adoptó un pulso reconocible, con acento rítmico característico y un rol central del bajo, que pasó a funcionar como eje de la estructura sonora.

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La expansión del reggae también se explicó por su contenido lírico, que abordó temáticas sociales y espirituales, y por su identificación con el movimiento rastafari. En esa cultura, el uso de rastas o dreadlocks, determinados colores asociados a la bandera de Etiopía y otros símbolos se integraron a una estética que, en distintos casos, acompañó a la música como forma de identidad.

Distintas cronologías del género señalan que en 1967 se registró uno de los ejemplos tempranos del sonido que más tarde se reconocería como reggae, a partir del tema “Long Shot Bus Me Bet”, de The Pioneers. A ese recorrido se sumó una etapa de expansión con hitos en la industria cultural, con títulos y grabaciones que circularon en mercados fuera de Jamaica.

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En 1972 se estrenó la película The Harder They Come, con la actuación de Jimmy Cliff, y se mencionó ese lanzamiento como un factor que impulsó el interés por el reggae en Estados Unidos. En 1974, Eric Clapton versionó “I Shot the Sheriff”, una composición asociada a Bob Marley, y esa reinterpretación contribuyó a darle mayor visibilidad en otros circuitos.

El género también dejó huella en escenas como la del punk rock en Gran Bretaña durante la segunda mitad de los años 70. En los años 80, se indicó un repunte con bandas como Steel Pulse, Aswad, UB40 y Musical Youth, dentro de un panorama en el que el reggae siguió diversificándose.

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El reconocimiento de la Unesco y el alcance de una celebración que se amplió

Festivales, homenajes y actividades culturales acompañan cada año una fecha que ganó relevancia internacional tras el respaldo de la Unesco a la riqueza histórica del reggae. (The Reggae Museum)

En 2018, la Unesco declaró al reggae como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En distintas reconstrucciones del anuncio se resaltó que el organismo destacó su papel como “voz de los marginados”, una formulación que se replicó al explicar el impacto cultural del género.

A partir de ese reconocimiento, el Día Internacional del Reggae quedó asociado a un marco de legitimación global que reforzó su presencia en actividades públicas, homenajes y celebraciones en distintos países. En ese escenario, el 1 de julio se convirtió en una fecha de referencia para artistas, seguidores y comunidades que adoptaron el reggae como parte de sus escenas locales.

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La conmemoración se expresó de formas diversas, con iniciativas en medios, centros culturales y espacios abiertos. También se mencionó la realización de festivales masivos en Kingston como parte del desarrollo de la fecha, con una expansión posterior hacia otros puntos del mundo.

Dentro de esa dimensión internacional, se citó que países como Brasil, Sudáfrica, Kenia y Reino Unido conmemoran la jornada con festivales de reggae. La efeméride también funciona como un recordatorio de que el género no se limita a una figura central: aunque Bob Marley suele ser el nombre más asociado al reggae en el imaginario global, se mencionaron otros artistas vinculados con su historia, como Dennis Brown, Prince Buster, Desmond Dekker, Jackie Mittoo, Peter Tosh, Burning Spear, Jimmy Cliff y nuevas generaciones que sostienen el desarrollo del estilo.

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En paralelo, la música se conectó con una constelación de derivados y ramificaciones. En el origen de la celebración, se enumeraron estilos vinculados con esa genealogía, como el mento, el ska, el rocksteady, el dub y el dancehall, dentro de un recorrido que ayudó a explicar por qué el 1 de julio pasó a ser una referencia para la cultura reggae en su conjunto.