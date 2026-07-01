Perú

Subsidio de combustible: ATU inicia recepción de solicitudes para transporte nacional de pasajeros y carga

La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao implementa el subsidio extraordinario de S/4 por galón de diésel, dirigido a operadores de transporte terrestre de personas y mercancías en todo el país, como respuesta al alza de precios de los combustibles

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Primer plano de un poste con precios digitales de gasolina, diésel y GLP, y al fondo, una estación de servicio con surtidores, coches y edificios urbanos.
Vista general de una estación de servicio en Lima, Perú, mostrando letreros de precios digitales de combustibles como gasolina y diésel, con varios vehículos y la arquitectura urbana de fondo en un día despejado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), bajo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), comenzó a recibir solicitudes para el subsidio de combustible destinado al transporte nacional de pasajeros y carga.

Esta medida surge tras la aprobación del Decreto de Urgencia N.º 004-2026, orientado a mitigar el impacto del incremento de los precios de los combustibles y garantizar la continuidad de los servicios esenciales en el país.

El subsidio consiste en la entrega de S/4 por cada galón de diésel adquirido, aplicable tanto para diésel B5 como para diésel B20 con bajo contenido de azufre (menor o igual a 50 partes por millón).

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Los beneficiarios son empresas y operadores con autorizaciones y habilitaciones vehiculares vigentes para el transporte terrestre regular de personas y de mercancías en los ámbitos nacional, regional y provincial.

Para acceder al beneficio, los interesados deberán presentar a la ATU una solicitud acompañada de comprobantes de pago electrónicos que acrediten la compra del combustible.

El periodo de consumo subsidiado comprenderá dos meses, desde el 29 de mayo hasta el 29 de julio de 2026. Luego, las solicitudes podrán presentarse entre el 30 de julio y el 30 de septiembre del mismo año, según lo dispuesto en la norma.

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Combustibles en Perú se encarecen por subida de hasta 39% del petróleo, según Petroperú. (Foto: Agencia Andina)
Combustibles en Perú se encarecen por subida de hasta 39% del petróleo, según Petroperú. (Foto: Agencia Andina)

Requisitos y coordinación interinstitucional para el subsidio

Para acceder al subsidio de combustible, los transportistas deben cumplir con requisitos como tener RUC activo y habido, vehículos habilitados y registro vigente. La autorización debe haber sido emitida por la autoridad competente, ya sea el MTC, un gobierno regional o una municipalidad provincial, dependiendo del ámbito en el que opere la empresa o el conductor.

Un aspecto clave es que los proveedores de combustible deben estar inscritos en el Registro de Hidrocarburos del Osinergmin, lo que garantiza la trazabilidad y legalidad del proceso.

La Sunat y Osinergmin habilitarán mecanismos de validación para verificar la autenticidad de los comprobantes de pago y la correcta utilización de los recursos públicos asignados para la ejecución del subsidio.

Previo a la recepción de solicitudes, la ATU coordina con gobiernos regionales y locales para obtener información actualizada sobre las autorizaciones y habilitaciones vehiculares vigentes.

El MTC proporcionará los datos correspondientes a los transportistas bajo su competencia, mientras que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y el Osinergmin se encargarán de la fiscalización y control.

El subsidio de S/4 por galón busca aliviar la presión financiera sobre los transportistas, quienes han visto incrementados sus costos operativos debido a la volatilidad internacional de los precios de los hidrocarburos.

Según el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, “la medida, adoptada con responsabilidad fiscal, pero también con sensibilidad social y sentido de urgencia, responde al contexto de volatilidad internacional de los precios de los hidrocarburos”.

La ATU canaliza la entrega de este apoyo económico para asegurar que los operadores autorizados puedan seguir brindando el servicio de transporte terrestre tanto de pasajeros como de carga.

Las autoridades insisten en la importancia de cumplir con todos los requisitos y validar adecuadamente las transacciones para acceder al beneficio durante el periodo establecido.

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