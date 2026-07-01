Entradas para el Alianza Lima vs Deportivo Cali: precios y dónde comprar para asistir al amistoso 2026 con Pedro Gallese

Alianza Lima jugará un amistoso internacional frente a Deportivo Cali durante el parón por el Mundial 2026. El encuentro contará con un atractivo adicional por el regreso del arquero Pedro Gallese, actual integrante del equipo colombiano, al estadio Alejandro Villanueva.
El partido está programado para el domingo 12 de julio a las 15:00 horas de Perú en el estadio Alejandro Villanueva. Alianza Lima difundió la información sobre la venta de entradas a través de sus redes sociales. La comercialización comenzó el 30 de junio mediante la plataforma Joinnus.
Alianza Lima aprovechó la proximidad del amistoso frente a Deportivo Cali y el debut ante Sport Huancayo en el Torneo Clausura para ofrecer un combo de entradas, permitiendo a los aficionados asistir a ambos encuentros en el Matute.
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El estreno de los ‘blanquiazules’ en el Clausura, instancia en la que buscará el título directo tras haber ganado el Apertura, está programado para el domingo 19 de julio a las 19:00 horas en el recinto de La Victoria.
Cronograma de venta de entradas para el Alianza Lima vs Deportivo Cali
Martes 30 de junio
Precios de las entradas para el Alianza vs Deportivo Cali
Las entradas para el encuentro entre Alianza Lima y Deportivo Cali ya están disponibles en la plataforma Joinnus. Los hinchas ‘blanquiazules’ agotaron las localidades de Palco Apuesta Total y Sur, aunque aún quedan boletos para otras tribunas del amistoso en Matute. A continuación, se detallan los precios disponibles:
- Palco Apuesta total: 297. 33 soles (agotado)
- Occidente Central: 254.83 soles
- Occidente lateral: 203.83 soles
- Occidente lateral (silla de ruedas): 127.33 soles
- Oriente: 119.84 soles
- Oriente (CONADIS): 63.58 soles
- Norte: 39.78 soles
- Sur: 39.78 soles (agotado)
La pretemporada de Alianza Lima para el Torneo Clausura 2026
Alianza Lima se consagró campeón del Torneo Apertura y mostró solidez en su rendimiento. Por esta razón, el técnico Pablo Guede decidió extender el periodo de vacaciones de sus jugadores, quienes retomaron los entrenamientos el lunes 19 de junio. Posteriormente, el plantel trabajó en su centro de entrenamiento con ejercicios físicos y de acondicionamiento.
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En la etapa de preparación, el equipo disputó dos amistosos: superó 3-2 a Deportivo Moquegua con goles de Eryc Castillo, Adriano Neciosup y Federico Girotti, y venció 4-3 a la Universidad San Martín con tantos de Piero Cari, Josué Estrada y Geray Motta, este último autor de dos anotaciones.
El próximo partido de preparación está programado para el sábado 4 de julio por la mañana ante Melgar, en el estadio Alejandro Villanueva. Pablo Guede continuará rotando a sus futbolistas y planea mantener esta línea de pruebas frente al conjunto arequipeño.
Con estos tres encuentros, Alianza Lima quedará preparada para enfrentar a Deportivo Cali, que llegará a Lima con todo su plantel, incluido el arquero Pedro Gallese. Este amistoso será la última prueba de los ‘íntimos’ antes del inicio del Torneo Clausura.
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Cabe precisar que Alianza optó por no utilizar la Copa de la Liga para sumar minutos con su plantel principal. En su lugar, inscribió a su equipo de Liga 3, integrado por jugadores de las divisiones menores, que quedó eliminado en la fase de grupos del torneo.
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