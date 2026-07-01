Sporting Cristal vs Bentín: día, hora y canal TV del partidazo por octavos de final de la Copa de la Liga peruana 2026

Sporting Cristal jugará con Bentín Tacna Heroica por los octavos de final de la Copa de la Liga 2026.

La Copa de la Liga 2026 entra en su fase de octavos de final con los equipos clasificados ya definidos. El torneo reúne a representantes tanto de la Liga 1 como de la Segunda División, lo que garantiza duelos variados y la posibilidad de que surjan nuevas figuras en cada enfrentamiento.

Entre los clasificados destacan conjuntos como Sporting Cristal, Sport Boys y Los Chankas, todos provenientes de la máxima categoría del fútbol nacional. Por parte de la Segunda División, el panorama incluye a equipos como Comerciantes FC, Bentín Tacna Heroica y ADA Jaén, quienes buscarán dar la sorpresa ante rivales de mayor experiencia en la competición.

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Sporting Cristal vs Bentín: día y hora del partidazo por la Copa de la Liga 2026

El choque entre los ‘cerveceros’ y el cuadro tacneño se jugará el próximo sábado 11 de julio en el estadio Alberto Gallardo por los octavos de final de la Copa de la Liga 2026. El horario establecido será a las 15:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador. En Chile,BoliviayVenezuela, el pitazo inicial será a las 16:30 horas, y en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, el partido se disputará desde las 17:30 horas.

Sporting Cristal logró avanzar con puntaje perfecto, mostrando solidez y regularidad en cada presentación. El equipo celeste llega como uno de los principales candidatos al título, tras superar la fase previa sin tropiezos y consolidarse como referente del certamen.

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Sporting Cristal presentó un mix de jugadores entre jóvenes y experimentados en la Copa de la Liga 2026. - créditos: Sporting Cristal

Canal TV para ver Sporting Cristal vs Bentín por la Copa de la Liga 2026

La fase eliminatoria de la Copa de la Liga 2026 ofrece a los aficionados la posibilidad de seguir todos los partidos en vivo y sin costo a través del canal oficial de YouTube de Bicolor+. Esta plataforma, gestionada por la FPF, se encarga de la transmisión digital íntegra del certamen, permitiendo a los usuarios acceder a cada encuentro desde cualquier dispositivo conectado a internet.

La opción digital habilitada garantiza que los hinchas puedan ver todas las incidencias de los compromisos, sin importar su ubicación. Desde la fase de octavos de final, la cobertura abarca la totalidad de los partidos, lo que facilita mantener el pulso del torneo en tiempo real y disfrutar cada jugada, gol y definición.

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Además, Infobae Perú acompaña el desarrollo de la Copa de la Liga con una cobertura periodística integral. El medio ofrece previas, seguimiento minuto a minuto, videos de goles y mejores jugadas, resultados al instante, declaraciones de los protagonistas y reportes en directo desde los estadios. Así, quienes sigan el torneo dispondrán de información detallada y actualizada de cada jornada, tanto a través de la transmisión oficial como de los contenidos periodísticos.

Los clasificados a los octavos de final de la Copa de la Liga 2026.

Así se jugarán los octavos de final de la Copa de la Liga 2026

Jueves 9 de julio

Atlético Grau vs Carlos A. Mannucci (15:00 horas / Estadio Municipal de La Matanza)

Viernes 10 de julio

Cienciano vs ADT (13:00 horas / Estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Alianza Atlético vs Pirata FC (15:30 horas / Estadio Campeones del 36)

Sport Boys vs Comerciantes FC (20:00 horas / Estadio Miguel Grau)

Sábado 11 de julio

Sport Huancayo vs Los Chankas (13:00 horas / Estadio IPD Huancayo)

Sporting Cristal vs Bentín Tacna Heroica (15:30 horas / Estadio Alberto Gallardo)

Domingo 12 de julio

CD Moquegua vs Dep. Garcilaso (13:00 horas / Estadio 25 de Noviembre)*

UTC vs ADA Jaén (15:30 horas / Estadio Héroes de San Ramón)

* Partido por confirmar por reclamo presentado ante la Comisión Disciplinaria por el club FBC Melgar.

Horarios confirmados de los octavos de final de la Copa de la Liga 2026. Crédito: Copa de la Liga.