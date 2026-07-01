¿Por qué el Perú registra más de 800 sismos al año? IGP explica las causas y cómo prepararse ante un gran terremoto

Perú es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Cada año se registran cientos de movimientos telúricos de distinta magnitud, aunque la mayoría pasa desapercibida porque su intensidad es baja o ocurre en zonas alejadas de centros poblados.
De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), en el país se reportan más de 800 sismos al año. Solo durante la primera mitad del año ya se habían registrado 393 eventos sísmicos, una cifra que refleja la constante dinámica geológica del territorio nacional y la necesidad de mantener un monitoreo permanente.
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“Estamos reportando cerca de 800 sismos durante el año. A la fecha ya vamos, casi estamos a mitad de año, con 393 sismos que hemos reportado”, precisó el jefe institucional del IGP, Hernando Tavera, a TV Perú Noticias.
El registro de estos movimientos es posible gracias a una red de estaciones sísmicas distribuidas en diferentes regiones del país y al trabajo de especialistas que analizan la información en tiempo real. Esta labor permite conocer el comportamiento del territorio peruano y brindar información científica que fortalece la prevención frente a futuros eventos de gran magnitud.
¿Por qué ocurren tantos sismos en el Perú?
El origen de los sismos en el Perú está asociado a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja caracterizada por intensa actividad sísmica y volcánica debido al movimiento constante de las placas tectónicas. En el caso peruano, la explicación central se vincula con la interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana.
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De acuerdo con información de la Unidad Funcional de Comunicaciones, en las regiones centro y norte del Perú la placa de Nazca se introduce desde la fosa Perú-Chile hasta una profundidad de 120 km debajo del borde costero y luego se desplaza de manera casi horizontal bajo el continente hasta distancias aproximadas de 800 km. En la región sur, en cambio, la placa de Nazca se introduce por debajo del continente de manera continua hasta alcanzar los 300 km de profundidad, condición asociada a la presencia de actividad volcánica.
Este proceso de convergencia en el borde occidental de América del Sur provoca la deformación continua del territorio peruano, con la ocurrencia de sismos y erupciones volcánicas. En esa línea, la institución remarca que el planeta continúa su evolución y, por ello, siempre se registrarán eventos sísmicos de variada magnitud.
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IGP cumple 104 años monitoreando la actividad sísmica del país
El Instituto Geofísico del Perú celebra 104 años consolidándose como una de las principales instituciones científicas del país. Su labor no solo abarca el estudio de los sismos, sino también la investigación del interior de la Tierra, la atmósfera, los volcanes y el espacio exterior.
El reconocimiento internacional del instituto también ha permitido que investigadores provenientes de Europa, Asia, India, Estados Unidos y diversos países de Latinoamérica visiten el Perú para intercambiar conocimientos y desarrollar investigaciones conjuntas.
Además de su producción científica, el IGP impulsa innovaciones tecnológicas desarrolladas por sus propios especialistas. Entre ellas destaca un dron diseñado para operar por encima de los 6.000 metros de altitud con el fin de monitorear estructuras volcánicas, así como el radar meteorológico Sofi, implementado para analizar la composición de las lluvias en la zona andina y fortalecer el seguimiento de fenómenos atmosféricos.
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Respecto a la posibilidad de que un terremoto ocurrido en Venezuela influya en la actividad sísmica del Perú, Tavera descartó una relación directa desde el punto de vista tectónico. Sin embargo, recordó que no es posible predecir cuándo ocurrirá un gran sismo, por lo que insistió en mantener una vigilancia permanente y fortalecer la preparación de la población.
Qué recomienda el IGP para estar preparado ante un sismo
Los especialistas del IGP enfatizan que, más allá de la magnitud de un sismo, la verdadera diferencia la marca el nivel de preparación de la población. Desarrollar una cultura de prevención permite reducir los riesgos y actuar con mayor rapidez durante una emergencia.
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Entre las principales recomendaciones figuran elaborar un plan familiar de evacuación, identificar zonas seguras dentro y fuera de la vivienda, preparar una mochila para emergencias y participar en simulacros organizados por las autoridades. También es fundamental que las edificaciones se construyan con estudios de suelo, materiales adecuados y bajo las normas técnicas vigentes.
En un país donde los sismos forman parte de la dinámica natural del territorio, el trabajo científico del IGP y la participación activa de la ciudadanía en las medidas de prevención constituyen dos pilares esenciales para proteger vidas y disminuir el impacto de futuros terremotos.
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