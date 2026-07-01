Perú

Marcha del 2 de julio a nivel nacional: trabajadores de construcción civil exigen reglamento y mejoras en EsSalud

El sindicato de la construcción civil organizará una marcha multitudinaria en Lima y regiones, reclamando atención médica digna, solución a demoras y aplicación efectiva de la ley 32503

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Este video es una entrevista televisiva sobre la movilización de trabajadores de construcción civil, convocada por la FTCCP para el 2 de julio en Campo de Marte. El evento exige atención oportuna, medicamentos y gestión eficaz de EsSalud. Durante la emisión, se muestra un clip de una marcha callejera con manifestantes portando pancartas. Los panelistas abordan la demanda de 350 mil trabajadores por la mala atención de EsSalud.

La Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú (FTCCP) anunció una movilización nacional para el 2 de julio destinada a exigir mejoras en la atención de EsSalud, denunciar presuntos hechos de corrupción y reclamar la reglamentación de la ley 32503. El gremio sostiene que, a pesar de haber sido aprobada hace casi ocho meses, esta norma sigue sin aplicarse de forma completa. Así lo manifestó el secretario de organización, Jeremías Escalante, durante una entrevista ofrecida en el programa Informamos y Opinamos de Exitosa Noticias.

Escalante explicó que la protesta responde a problemas cotidianos que afectan a los asegurados: largas colas, falta de medicamentos, demoras en las citas y cirugías que pueden tardar entre seis meses y un año. Además, señaló que los trabajadores de salud atienden sin los equipos ni instrumentos adecuados para realizar su labor.

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Concentración masiva en Lima y otras regiones

La FTCCP estima que la marcha reunirá entre 300.000 y 350.000 trabajadores en Lima. La concentración en la capital está prevista en la avenida La Peruanidad, en Campo de Marte, a partir de las 14:00. En otras regiones, cada filial del sindicato definirá el punto de reunión más conveniente de acuerdo a su realidad local.

Primer plano de manos enguantadas levantando cascos de construcción naranjas. Un casco tiene el logo de EsSalud, otro el de la FTCCP. Banderas rojas difusas al fondo.
Manos de trabajadores de la construcción levantan cascos naranjas con los logos de EsSalud y FTCCP, con banderas rojas difusas de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dirigente subrayó que la movilización no está motivada por el inminente cambio de gobierno ni responde a una coyuntura política. “Nosotros no marchamos por coyunturas, nosotros marchamos porque las necesidades obligan”, declaró Escalante, reafirmando el carácter estructural de las demandas del gremio.

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Atención de EsSalud y reglamentación pendiente de la ley 32503

El reclamo de la federación se centra en la atención que reciben los aportantes de EsSalud y en la falta de reglamentación de la ley 32503. Escalante indicó que la institución pertenece a los trabajadores, pero estos no reciben una atención adecuada. Expresó su solidaridad con los millones de aportantes que esperan diariamente una mejor respuesta del sistema.

El representante del sindicato describió un panorama de atención insuficiente para los obreros del sector, quienes suelen padecer hernias, lumbalgias y otros desgastes musculares derivados de la naturaleza de su trabajo. “Siempre les dan la pastilla milagrosa, que es aspirina para todos los males”, afirmó el dirigente, en alusión a la falta de tratamientos específicos para los males ocupacionales.

Una multitud de personas con cascos naranja y chalecos reflectantes marcha por una calle. Llevan banderas rojas, pancartas en blanco y dos banderas con logos.
Una marcha multitudinaria de trabajadores de construcción civil, identificados con los logos de la FTCCP y EsSalud, recorre una avenida en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Retrasos en la aplicación de la ley y controversias sobre la latencia

Uno de los ejes de la protesta apunta al Ministerio de Trabajo. Escalante denunció que, a casi ocho meses de la aprobación de la ley 32503, la cartera aún no emite el reglamento correspondiente. Además, el gremio advierte sobre la intención de las autoridades de reducir de doce a seis meses el período de latencia previsto por la norma.

Según la explicación del dirigente, la ley contempla atención médica para los asegurados con dos meses de aporte. Sin embargo, el punto aún pendiente es la latencia de doce meses, considerada clave para los trabajadores de construcción civil, quienes suelen alternar períodos de empleo y desempleo de acuerdo con la duración de cada obra.

Grupo de personas con chalecos reflectantes y cascos organizan pancarta FTCCP y banderas EsSalud frente a un obelisco, árboles y asfalto.
Manifestantes se agrupan en el Campo de Marte, Lima, para organizar pancartas de la FTCCP y banderas de EsSalud antes de iniciar una marcha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuestionamientos al modelo de gestión y casos emblemáticos

El sindicato también cuestiona el modelo de gestión y la validez de ciertos contratos en el sector. Escalante argumentó que un operario de construcción civil puede aportar durante tres meses una suma superior a la de un trabajador que percibe el salario mínimo durante un año. Por esa razón, el gremio considera que reducir la protección posterior al cese perjudicaría a quienes alternan períodos de empleo y desempleo.

Durante la entrevista, el dirigente mencionó un caso de presuntas irregularidades en la construcción de un hospital en Cerro de Pasco. Indicó que la obra, con una inversión de 486 millones, fue adjudicada a la empresa Sagitario, que solo emplearía poco más de 40 obreros, cifra considerada insuficiente para la magnitud del proyecto. Además, señaló que a varios comuneros que participaron en el movimiento de tierra al inicio de la obra se les adeudarían 1.800.000 soles tras más de ocho meses de trabajo.

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Propuestas para la gobernanza y advertencia sobre la infiltración delictiva

El secretario de organización de la federación propuso modificar el proceso de elección del presidente ejecutivo de EsSalud. Sugirió que el nombramiento se realice a través del directorio de la institución, donde participan representantes de los trabajadores, de los empresarios y del Estado, en lugar de quedar a discreción del gobierno de turno.

Escalante vinculó también la situación del sector con la problemática de la delincuencia y la extorsión en las obras. Manifestó que el gremio espera que el próximo gobierno tome medidas sobre este punto y expresó disposición al diálogo con la nueva administración, aunque reconoció que todavía no han sostenido una reunión con Keiko Fujimori.

Keiko Fujimori con blazer blanco y collar de perlas posa frente a la bandera de Perú y un fondo de interior palaciego con candelabros y cuadros
Tras el cierre del conteo de la ONPE al 100%, Keiko Fujimori entra en la etapa final antes de asumir la Presidencia del Perú el 28 de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proyecto de ley y tensiones con el Congreso

En el tramo final de la entrevista, Escalante mencionó la existencia de respaldo político a la infiltración delictiva en el sector construcción civil. Hizo referencia a un proyecto de ley presentado por el congresista Guido Bellido para eliminar el Conjovic. Según el dirigente, esta propuesta no tendría efecto, ya que el organismo pertenece al sector privado y no depende del Estado.

La federación remarcó que continuará exigiendo la reglamentación completa de la ley 32503 y mejores condiciones para los asegurados de EsSalud, manteniendo su disposición al diálogo y a la movilización hasta obtener respuestas concretas a sus demandas.

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