Cuál es el plan del gobierno de Keiko Fujimori para combatir los efectos del Niño: “Lo que toca es mitigar esta situación”

FOTO DE ARCHIVO: La candidata presidencial conservadora de Perú, Keiko Fujimori, se dirige a los medios de comunicación mientras continúa el recuento de votos en una reñida contienda presidencial entre Fujimori y el candidato de izquierdas Roberto Sánchez, en Lima (Perú), el 11 de junio de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque/Foto de archivo

La senadora electa de Fuerza Popular, Karla Schaefer, indicó que el gobierno de Keiko Fujimori deberá enfocar sus esfuerzos en mitigar los efectos del Niño Costero y el llamado ‘Niño Global’ en las zonas más vulnerables y garantizar la seguridad de los ciudadanos más expuestos a sufrir las consecuencias de la emergencia climática.

En entrevista con Latina, la representante de Fuerza Popular advirtió que la región Piura enfrenta un riesgo mayor al del 2017 ante un eventual fenómeno de El Niño, porque indicó que la infraestructura de drenaje y evacuación no se encuentra en buen estado y en condiciones “terribles” pese a que son necesarias para enfrentar no solo las lluvias, sino un eventual desborde del río Piura.

PUBLICIDAD

Según la parlamentaria, en ese entonces el río se desbordó con 3.326 metros cúbicos por segundo, pero hoy no tendría capacidad para soportar ni 1.900 metros cúbicos por segundo.

La representamte electa de Piura aseguró que se necesita una respuesta de emergencia. Sostuvo que ya no hay margen para infraestructura definitiva antes de un eventual impacto climático y que la prioridad debe pasar por medidas de mitigación, evacuación y ordenamiento de zonas vulnerables.

Ministro de Defensa, Jorge Nieto, el martes 14 de marzo del 2017, revisa el interior de una vivienda inundada por las lluvias torrenciales caídas sobre el sector de El Indio, en la provincia de Castilla, de la región de Piura en la costa norte de Perú para hacer una evaluación de los daños y necesidades de la población, tras las inundaciones y deslizamientos de lodo por las intensas lluvias provocadas por un fenómeno del Niño costero. EFE/Elías Agustín

Reconstrucción en Piura mejoró infraestructura frente a lluvias

Schaefer describió un sistema fragmentado, con varias instituciones involucradas y sin una autoridad que, según su versión, imponga orden. “Cuando se aprobó reconstrucción con cambios en el 2017, se prendió una luz de esperanza para los piuranos. Y hoy han pasado exactamente nueve años y estamos en nada”, sostuvo

PUBLICIDAD

“Todas las obras de infraestructura que, que se han hecho no tienen ningún impacto para soportar lluvias, ni siquiera lluvias menores”, dijo a Latina.

En su evaluación, el problema no se limita al cauce del río Piura. Señaló que los drenajes de la ciudad son insuficientes y que de los siete sistemas de cámaras de rebombeo previstos solo se han hecho cinco.

Comparó ese cuadro con el escenario previo al desastre de 2017. Según explicó, en 2016 sí se hicieron trabajos de prevención y descolmatación que permitieron mitigar parte del efecto de lluvias y caudales altos. Ahora, sostuvo, la región está “en mucha peor situación que en 2017”.

PUBLICIDAD

Fotografía sin fechar difundida por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios de una zona en el norte de Lima, Perú. EFE/ Autoridad Para La Reconstrucción

Evacuar población y mitigar daños

Schaefer sostuvo que el escenario ya no permite pensar en soluciones estructurales antes de la próxima temporada de riesgo. “Es imposible (hacer obras) en seis meses, porque quizás este Niño comience en octubre, como fue en el 83”, indicó la senadora electa.

A partir de esa premisa, planteó un plan centrado en la evacuación preventiva. “Tenemos que tener un plan de evacuación de personas que están en zonas vulnerables, en cuencas ciegas, donde no se puede mitigar la situación de inundación”, afirmó.

La dirigente también vinculó esa necesidad con el crecimiento urbano desordenado. Dijo que muchas poblaciones siguen expuestas por invasiones y por falta de servicios básicos, y que la emergencia podría convertirse en una oportunidad para reordenar asentamientos instalados en áreas de alto riesgo.

PUBLICIDAD

En su descripción del impacto esperado, añadió una dimensión económica. Señaló que la pesca y la agroexportación serían golpeadas por el fenómeno y citó una estimación escuchada a Luis Miguel Castilla y Carranza sobre una caída de 29% en el PBI.