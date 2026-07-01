Cuál es el plan del gobierno de Keiko Fujimori para combatir los efectos del Niño: “Lo que toca es mitigar esta situación”

La senadora electa de Fuerza Popular, Karla Schaefer, indicó que el gobierno de Keiko Fujimori deberá enfocar sus esfuerzos en mitigar los efectos del Niño Costero y el llamado ‘Niño Global’ en las zonas más vulnerables y garantizar la seguridad de los ciudadanos más expuestos a sufrir las consecuencias de la emergencia climática.
En entrevista con Latina, la representante de Fuerza Popular advirtió que la región Piura enfrenta un riesgo mayor al del 2017 ante un eventual fenómeno de El Niño, porque indicó que la infraestructura de drenaje y evacuación no se encuentra en buen estado y en condiciones “terribles” pese a que son necesarias para enfrentar no solo las lluvias, sino un eventual desborde del río Piura.
PUBLICIDAD
Según la parlamentaria, en ese entonces el río se desbordó con 3.326 metros cúbicos por segundo, pero hoy no tendría capacidad para soportar ni 1.900 metros cúbicos por segundo.
La representamte electa de Piura aseguró que se necesita una respuesta de emergencia. Sostuvo que ya no hay margen para infraestructura definitiva antes de un eventual impacto climático y que la prioridad debe pasar por medidas de mitigación, evacuación y ordenamiento de zonas vulnerables.
Reconstrucción en Piura mejoró infraestructura frente a lluvias
Schaefer describió un sistema fragmentado, con varias instituciones involucradas y sin una autoridad que, según su versión, imponga orden. “Cuando se aprobó reconstrucción con cambios en el 2017, se prendió una luz de esperanza para los piuranos. Y hoy han pasado exactamente nueve años y estamos en nada”, sostuvo
PUBLICIDAD
“Todas las obras de infraestructura que, que se han hecho no tienen ningún impacto para soportar lluvias, ni siquiera lluvias menores”, dijo a Latina.
En su evaluación, el problema no se limita al cauce del río Piura. Señaló que los drenajes de la ciudad son insuficientes y que de los siete sistemas de cámaras de rebombeo previstos solo se han hecho cinco.
Comparó ese cuadro con el escenario previo al desastre de 2017. Según explicó, en 2016 sí se hicieron trabajos de prevención y descolmatación que permitieron mitigar parte del efecto de lluvias y caudales altos. Ahora, sostuvo, la región está “en mucha peor situación que en 2017”.
PUBLICIDAD
Evacuar población y mitigar daños
Schaefer sostuvo que el escenario ya no permite pensar en soluciones estructurales antes de la próxima temporada de riesgo. “Es imposible (hacer obras) en seis meses, porque quizás este Niño comience en octubre, como fue en el 83”, indicó la senadora electa.
A partir de esa premisa, planteó un plan centrado en la evacuación preventiva. “Tenemos que tener un plan de evacuación de personas que están en zonas vulnerables, en cuencas ciegas, donde no se puede mitigar la situación de inundación”, afirmó.
La dirigente también vinculó esa necesidad con el crecimiento urbano desordenado. Dijo que muchas poblaciones siguen expuestas por invasiones y por falta de servicios básicos, y que la emergencia podría convertirse en una oportunidad para reordenar asentamientos instalados en áreas de alto riesgo.
PUBLICIDAD
En su descripción del impacto esperado, añadió una dimensión económica. Señaló que la pesca y la agroexportación serían golpeadas por el fenómeno y citó una estimación escuchada a Luis Miguel Castilla y Carranza sobre una caída de 29% en el PBI.
Más Noticias
Aldo Miyashiro se va de Willax luego de un año al aire: “Me voy muy contento”
El conductor de televisión anunció el fin de su espacio ‘Habla Chino’ tras un año en vivo. Resaltó que parte de su equipo se quedará en el canal
Incendio consume fábricas en la zona industrial de Villa El Salvador y deja familias afectadas
Las llamas se propagaron en almacenes y viviendas del distrito limeño, provocando evacuaciones de emergencia y dificultades para controlar el fuego debido a la escasez de agua
Congresista Alejandro Soto confirma que el sueldo de congresista no le alcanza: “Nosotros ganamos apenas 10.200 soles”
El expresidente del Congreso sorprendió al afirmar que los ingresos netos de los parlamentarios apenas cubren sus necesidades, lo que ha reavivado el debate sobre los beneficios económicos que reciben los legisladores peruanos
Bus interprovincial con pasajeros sufre ataque a balazos: chofer sobrevive de milagro
Ninguno de los pasajeros sufrió heridas, aunque la carrocería del ómnibus quedó marcada por los impactos de bala
Sporting Cristal vs Bentín: día, hora y canal TV del partidazo por octavos de final de la Copa de la Liga peruana 2026
Los ‘cerveceros’ aseguraron su pase a la etapa final con puntaje perfecto y ahora se alistan para enfrentar al cuadro tacneño para seguir en carrera en el torneo nacional. Conoce todos los detalles del crucial cotejo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD