Perú

Cuál es el plan del gobierno de Keiko Fujimori para combatir los efectos del Niño: “Lo que toca es mitigar esta situación”

La senadora electa de Fuerza Popular, Karla Schaefer, afirmó que la presidenta electa deberá priorizar la atención de ciudadanos en situación vulnerable frente a lluvias e inundaciones a causa del Niño

Guardar
Google icon
FOTO DE ARCHIVO: La candidata presidencial conservadora de Perú, Keiko Fujimori, se dirige a los medios de comunicación mientras continúa el recuento de votos en una reñida contienda presidencial entre Fujimori y el candidato de izquierdas Roberto Sánchez, en Lima (Perú), el 11 de junio de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: La candidata presidencial conservadora de Perú, Keiko Fujimori, se dirige a los medios de comunicación mientras continúa el recuento de votos en una reñida contienda presidencial entre Fujimori y el candidato de izquierdas Roberto Sánchez, en Lima (Perú), el 11 de junio de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque/Foto de archivo

La senadora electa de Fuerza Popular, Karla Schaefer, indicó que el gobierno de Keiko Fujimori deberá enfocar sus esfuerzos en mitigar los efectos del Niño Costero y el llamado ‘Niño Global’ en las zonas más vulnerables y garantizar la seguridad de los ciudadanos más expuestos a sufrir las consecuencias de la emergencia climática.

En entrevista con Latina, la representante de Fuerza Popular advirtió que la región Piura enfrenta un riesgo mayor al del 2017 ante un eventual fenómeno de El Niño, porque indicó que la infraestructura de drenaje y evacuación no se encuentra en buen estado y en condiciones “terribles” pese a que son necesarias para enfrentar no solo las lluvias, sino un eventual desborde del río Piura.

PUBLICIDAD

Según la parlamentaria, en ese entonces el río se desbordó con 3.326 metros cúbicos por segundo, pero hoy no tendría capacidad para soportar ni 1.900 metros cúbicos por segundo.

La representamte electa de Piura aseguró que se necesita una respuesta de emergencia. Sostuvo que ya no hay margen para infraestructura definitiva antes de un eventual impacto climático y que la prioridad debe pasar por medidas de mitigación, evacuación y ordenamiento de zonas vulnerables.

Ministro de Defensa, Jorge Nieto, el martes 14 de marzo del 2017, revisa el interior de una vivienda inundada por las lluvias torrenciales caídas sobre el sector de El Indio, en la provincia de Castilla, de la región de Piura en la costa norte de Perú para hacer una evaluación de los daños y necesidades de la población, tras las inundaciones y deslizamientos de lodo por las intensas lluvias provocadas por un fenómeno del Niño costero. EFE/Elías Agustín
Ministro de Defensa, Jorge Nieto, el martes 14 de marzo del 2017, revisa el interior de una vivienda inundada por las lluvias torrenciales caídas sobre el sector de El Indio, en la provincia de Castilla, de la región de Piura en la costa norte de Perú para hacer una evaluación de los daños y necesidades de la población, tras las inundaciones y deslizamientos de lodo por las intensas lluvias provocadas por un fenómeno del Niño costero. EFE/Elías Agustín

Reconstrucción en Piura mejoró infraestructura frente a lluvias

Schaefer describió un sistema fragmentado, con varias instituciones involucradas y sin una autoridad que, según su versión, imponga orden. “Cuando se aprobó reconstrucción con cambios en el 2017, se prendió una luz de esperanza para los piuranos. Y hoy han pasado exactamente nueve años y estamos en nada”, sostuvo

PUBLICIDAD

“Todas las obras de infraestructura que, que se han hecho no tienen ningún impacto para soportar lluvias, ni siquiera lluvias menores”, dijo a Latina.

En su evaluación, el problema no se limita al cauce del río Piura. Señaló que los drenajes de la ciudad son insuficientes y que de los siete sistemas de cámaras de rebombeo previstos solo se han hecho cinco.

Comparó ese cuadro con el escenario previo al desastre de 2017. Según explicó, en 2016 sí se hicieron trabajos de prevención y descolmatación que permitieron mitigar parte del efecto de lluvias y caudales altos. Ahora, sostuvo, la región está “en mucha peor situación que en 2017”.

Fotografía sin fechar difundida por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios de una zona en el norte de Lima, Perú. EFE/ Autoridad Para La Reconstrucción
Fotografía sin fechar difundida por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios de una zona en el norte de Lima, Perú. EFE/ Autoridad Para La Reconstrucción

Evacuar población y mitigar daños

Schaefer sostuvo que el escenario ya no permite pensar en soluciones estructurales antes de la próxima temporada de riesgo. “Es imposible (hacer obras) en seis meses, porque quizás este Niño comience en octubre, como fue en el 83”, indicó la senadora electa.

A partir de esa premisa, planteó un plan centrado en la evacuación preventiva. “Tenemos que tener un plan de evacuación de personas que están en zonas vulnerables, en cuencas ciegas, donde no se puede mitigar la situación de inundación”, afirmó.

La dirigente también vinculó esa necesidad con el crecimiento urbano desordenado. Dijo que muchas poblaciones siguen expuestas por invasiones y por falta de servicios básicos, y que la emergencia podría convertirse en una oportunidad para reordenar asentamientos instalados en áreas de alto riesgo.

En su descripción del impacto esperado, añadió una dimensión económica. Señaló que la pesca y la agroexportación serían golpeadas por el fenómeno y citó una estimación escuchada a Luis Miguel Castilla y Carranza sobre una caída de 29% en el PBI.

Temas Relacionados

Niño CosteroKeiko FujimoriGobierno 2026PiuraFuerza Popularperu-politica

Más Noticias

Aldo Miyashiro se va de Willax luego de un año al aire: “Me voy muy contento”

El conductor de televisión anunció el fin de su espacio ‘Habla Chino’ tras un año en vivo. Resaltó que parte de su equipo se quedará en el canal

Aldo Miyashiro se va de Willax luego de un año al aire: “Me voy muy contento”

Incendio consume fábricas en la zona industrial de Villa El Salvador y deja familias afectadas

Las llamas se propagaron en almacenes y viviendas del distrito limeño, provocando evacuaciones de emergencia y dificultades para controlar el fuego debido a la escasez de agua

Incendio consume fábricas en la zona industrial de Villa El Salvador y deja familias afectadas

Congresista Alejandro Soto confirma que el sueldo de congresista no le alcanza: “Nosotros ganamos apenas 10.200 soles”

El expresidente del Congreso sorprendió al afirmar que los ingresos netos de los parlamentarios apenas cubren sus necesidades, lo que ha reavivado el debate sobre los beneficios económicos que reciben los legisladores peruanos

Congresista Alejandro Soto confirma que el sueldo de congresista no le alcanza: “Nosotros ganamos apenas 10.200 soles”

Bus interprovincial con pasajeros sufre ataque a balazos: chofer sobrevive de milagro

Ninguno de los pasajeros sufrió heridas, aunque la carrocería del ómnibus quedó marcada por los impactos de bala

Bus interprovincial con pasajeros sufre ataque a balazos: chofer sobrevive de milagro

Sporting Cristal vs Bentín: día, hora y canal TV del partidazo por octavos de final de la Copa de la Liga peruana 2026

Los ‘cerveceros’ aseguraron su pase a la etapa final con puntaje perfecto y ahora se alistan para enfrentar al cuadro tacneño para seguir en carrera en el torneo nacional. Conoce todos los detalles del crucial cotejo

Sporting Cristal vs Bentín: día, hora y canal TV del partidazo por octavos de final de la Copa de la Liga peruana 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Congresista Alejandro Soto confirma que el sueldo de congresista no le alcanza: “Nosotros ganamos apenas 10.200 soles”

Congresista Alejandro Soto confirma que el sueldo de congresista no le alcanza: “Nosotros ganamos apenas 10.200 soles”

JNJ declara desierto el concurso para elegir al nuevo jefe de la ONPE: Descalificaron al único candidato

Keiko Fujimori, presidenta electa EN VIVO: últimas noticias de la transición presidencial en Perú

Luis Galarreta, de próximo primer vicepresidente a voceado a convertirse en el primer premier de Keiko Fujimori

¿Cuál es el futuro de Rafael López Aliaga? JEE veta su candidatura como teniente alcalde de Lima

ENTRETENIMIENTO

Aldo Miyashiro se va de Willax luego de un año al aire: “Me voy muy contento”

Aldo Miyashiro se va de Willax luego de un año al aire: “Me voy muy contento”

Suheyn Cipriani causa alarma tras desmayarse en vivo, crecen rumores de embarazo tras confirmar relación con empresario

Magaly Medina pide a Christian Domínguez proteger a su hija frente Karla Tarazona y una posible demanda: “No sé cómo permites eso”

Karla Tarazona no teme que hija de Christian Domínguez salga a hablar, pero advierte: “Cuando uno es mayor de edad, te haces responsable”

Karla Tarazona confía en Christian Domínguez, niega amarre, y Magaly Medina ironiza: “Vamos a ver cuando tenga las tentaciones al lado”

DEPORTES

Perú completó su preparación en la Copa Latina de Vóley con un triunfo ante Argentina: ¿Cuándo juega la Copa Sudamericana?

Perú completó su preparación en la Copa Latina de Vóley con un triunfo ante Argentina: ¿Cuándo juega la Copa Sudamericana?

Sporting Cristal vs Bentín: día, hora y canal TV del partidazo por octavos de final de la Copa de la Liga peruana 2026

Entradas para el Alianza Lima vs Deportivo Cali: precios y dónde comprar para asistir al amistoso 2026 con Pedro Gallese

Presidente de LDU de Quito confesó interés en Piero Quispe: “Competir con México es complicado”

Claudio Pizarro deja atrás la frustración de quedar afuera del Mundial 2018 con Perú: “No cambiaría nada de mi carrera, trabajaría más duro”